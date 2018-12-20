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20 Декабря 2018, 09:00 | Финансы |

Добровольное медицинское страхование поддержит телемедицина

Добровольное медицинское страхование, несмотря на растущий к нему интерес, по-прежнему остается преимущественно корпоративным страхованием и рассматривается работодателями как один из инструментов, повышающих имидж компании на рынке труда.

Это обстоятельство во многом определяет особенности развития рынка ДМС, формирования страховых продуктов и их стоимости.

В последние годы многие клиенты страховых компаний сокращали свои бюджеты в целом, пытаясь в условиях экономической нестабильности, как минимум, не повышать стоимость полисов, а зачастую снизить ее, в том числе за счет сокращения перечня услуг. Тем не менее, цены на страховки ДМС росли. В условиях инфляции на рынке медицинских услуг страховщики не могли сдержать рост тарифов в этом сегменте страхования.

- Тарифы в ДМС тесно связаны с показателями медицинской инфляции, - говорит директор Дальневосточного регионального центра «Ингосстраха» Татьяна МЕЖУЕВА. - Каждый год увеличиваются расходы на медобслуживание. Особенно сильно эта тенденция проявила себя в период 2015-2017гг., в 2018 году мы отмечаем некоторое снижение влияния медицинской инфляции на тарифы. Дело в том, что тарифная сетка и премия по договорам ДМС меняются под воздействием разнонаправленных факторов - на них влияют процессы оптимизации программ, применение франшизных инструментов и переход клиентов на новые продукты ДМС. Кроме того, страховые компании прекрасно понимают текущее экономическое положение предприятий и физических лиц - любое изменение в сторону повышения вызовет отток клиентов. Так, например, в «Ингосстрахе» стоимость полиса ДМС для сегмента среднего и малого бизнеса остается на уровне 2016 года. А для того, чтобы услуги были доступны данному сегменту клиентов, мы оптимизируем наполнение программ и подбираем оптимальный набор услуг.

Как следует из статистики Банка России, количество проданных медицинских страховок на Дальнем Востоке в этом году выросло. В первом полугодии 2018 года было заключено 131, 1 тыс. договоров, в то время как в прошлом году за этот же самый период в макрорегионе заключили 130, 5 тыс. договоров ДМС. При этом лидером по объемам продаж в этом виде страхования в дальневосточном регионе является компания Росгосстрах. Активно работают в сегменте медицинского страхования компании ВСК, «Согаз», «Альфастрахование», «Ингосстрах» и дальневосточная компания «Дальжасо». Среди дальневосточных регионов наибольшее количество страховок в первом полугодии этого года было продано в Хабаровском крае (54,7 тыс. заключенных договоров), за ним - Приморский край (38,7 тыс.) и Якутия (почти 13 тыс.).

По словам руководителя Блока медицинского страхования ПАО СК «Росгосстрах» Галины ТАЛАНОВОЙ, в последнее время страховщики активно предлагают на рынке новые страховые программы, которые могут быть интересны как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Помимо классических программ ДМС, к которым уже все привыкли, на рынке появились страховые продукты, основанные на дистанционном оказании услуг (телемедицина), программы по лечению в России и за рубежом смертельно опасных заболеваний. Есть программы, позволяющие на основе проведенных исследований получить независимое заключение высококвалифицированных специалистов из ведущих клиник России («второе мнение»). Достаточно много комбинированных продуктов, например, объединяющих ДМС и страхование от несчастных случаев, или дополняющих медицинскую часть сервисными опциями.

Закон о внедрении телемедицины в нашей стране вступил в силу с начала этого года. Ставшая одним из самых быстрорастущих сегментов здравоохранения, телемедицина, по мнению экспертов, необходима прежде всего удаленным регионам Дальнего Востока, в особенности тем, где ощущается нехватка врачей.

- Медицинские услуги с использованием дистанционных технологий вызвали большой интерес у клиентов, что было прогнозируемо: диджитализация таких услуг - это общемировой тренд, - говорит Галина Таланова. - Сейчас на рынке телемедицины присутствуют крупные игроки как со стороны лечебных учреждений и провайдеров медицинских услуг, так и со стороны страховых компаний. Клиенты с Дальнего Востока охотно приобретают страховые продукты по телемедицине, но общий спрос по региону пока только догоняет спрос соседнего региона - Сибири. В «Росгосстрахе» наиболее активным дальневосточным регионом по приобретению полисов «телемедицина» является Амурская область, затем следуют (по убыванию) Приморский край и Камчатка.

По словам Татьяны Межуевой, применение телемедицинских технологий на Дальнем Востоке - приоритетный вопрос для ЛПУ и страховых компаний. Это объясняется большой территорией и небольшим (по сравнению с Европейской частью России) количеством медучреждений с широким штатом медицинских специалистов по разным профилям. При этом стоит отметить, что страховщики стремятся расширить список лечебных учреждений, в которых клиент с полисом ДМС может получить помощь.

- Список ЛПУ, с которыми сотрудничает «Ингосстрах» в ДФО, постоянно расширяется - на текущий момент мы работаем с более чем 380 медучреждениями, - отмечают в компании. - Расширение и пересмотр списка - обязательно условие работы нашей компании, так как нам важно обеспечить высокий уровень сервиса ДМС для наших клиентов. При этом удобнее всего работать в крупных городах - областных и краевых центрах Дальнего Востока. Чем больше город, тем больше запросов от клиентов на ДМС, а также клиник, готовых сотрудничать со страховщиком в рамках ДМС. В то же время, нехватка клиник ощущается в основном в небольших городах Дальнего Востока - чем дальше город от областного центра, тем тяжелее найти подходящий уровень обслуживания для клиентов. Как правило, в небольших городах присутствуют только клиники, которые принимают по ОМС - у них нет практики заключения договоров на обслуживание в частном порядке. Это зачастую и становится барьером на пути развития ДМС на Дальнем Востоке.

Некоторые страховщики идут по пути открытия собственных клиник. Региональную сеть активно развивают некоторые компании, в том числе, и компания «Ингосстрах», которая ежегодно расширяет свою сеть клиник «Будь здоров». Но до Дальнего Востока дело пока не дошло. По поводу планов открытия в регионах ДФО клиники в компании ответили «Дальневосточному капиталу» следующее: «Ингосстрах» придерживается ответственного подхода к развитию сети «Будь здоров» - компания является основным партнером по оказанию амбулаторно-поликлинических и стоматологических медицинских услуг нашим застрахованным в городах присутствия клиник. В связи с этим, важно обеспечивать оптимальный уровень загрузки учреждения, но на текущий момент уровень развития рынка ДМС Дальнего Востока недостаточен для выполнения данного требования».

Елена АБАШЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2018 год. 

 

Теги: медицинское страхование  ДМС 


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