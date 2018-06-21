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21 Июня 2016, 13:24 | Финансы

Светлана ЮДИНА, исполнительный директор ОАО "Универсальная лизинговая компания": Поиск лучших возможностей для клиентов не останавливается

Универсальная лизинговая компания встречает пятнадцатилетний юбилей вместе с надежными партнерами и клиентами. То, что к этому возрасту, как и положено "взрослому" участнику рынка, компания обзавелась высокими рейтингами профессионального сообщества и авторитетом у дальневосточного бизнеса, - явное подтверждение того, что изначально компанией была выбрана правильная стратегия развития, которая грамотно подстраивалась под условия кризисных лет.

За 15 последних лет, согласитесь, спокойных периодов в российской экономике было немного. Тем не менее в Универсальной лизинговой компании смогли обеспечить стабильный рост собственного бизнеса. За эти годы лизинг стал привычным инструментом для многих дальневосточных предприятий, а Универсальная лизинговая компания - надежным партнером.

О деловом партнерстве и возможностях развития «Дальневосточный капитал» разговаривал с исполнительным директором ОАО «Универсальная лизинговая компания» Светланой ЮДИНОЙ.

Досье «Дальневосточного капитала»: Согласно рейтингу агентства «Эксперт РА» Универсальная лизинговая компания по объему нового бизнеса заняла 25-е место среди ведущих лизинговых компаний страны, а по объему лизингового портфеля - 30-е место. По итогам XVIII ежегодного проекта «Лизинг России - 2015», организованного Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», компания заняла 2-е место по лизингу дорожно-строительного оборудования и техники (1372 млн рублей); 14-е место по лизингу грузового автотранспорта (1290 млн рублей); 2-е место по лизингу лесозаготовительного оборудования и лесовозов (797 млн рублей); 10-е место по лизингу строительного оборудования и техники (733 млн рублей). В рейтинге лизинговых компаний, работавших в 2015 году с малым бизнесом, компания заняла 12-е место, заключив договоров лизинга с данной категорией лизингополучателей на сумму свыше 2884 млн рублей.

- Светлана Владимировна, сегодня бизнес по-разному относится к таким понятиям, как миссия компании. У вас она сформулирована достаточно четко, и я ее процитирую: «Развитие реального сектора экономики России через эффективное инвестирование в обновление основных производственных фондов предприятий. Поддержка инициативных, целеустремленных предпринимателей, готовых развиваться и расти, используя финансовые возможности и инструменты лизинга». Подводя промежуточные, 15-летние, итоги, можно сказать, что Универсальная лизинговая компания именно этим целям все годы следовала и добилась результатов?

- Да, это действительно так. У нас есть еще и краткий слоган, очень хорошо характеризующий миссию компании: «Ваши желания - наши возможности». И это не просто громкие слова. Возможности у компании действительно большие. Результаты нашей работы подтверждаются цифрами: на 1 января 2016 года объем лизингового портфеля оценивался в 6,7 млрд руб., за 15 лет получено лизинговых платежей порядка 36,4 млрд рублей, мы заключили 3150 договоров лизинга - это почти 2000 клиентов в 11 регионах России. Это компании, которые инвестировали в модернизацию производств, приобретение нового оборудования и техники, развивали свой бизнес. Мы были их партнерами все эти годы. То, что Универсальная лизинговая выросла в крупного игрока с хорошими рейтинговыми показателями - это ведь тоже факт развития экономики Дальневосточного региона.

Сегодня федеральный центр ведет целенаправленную политику по развитию экономики Дальнего Востока. Буквально за последний год созданы новые специальные условия для отечественных и зарубежных инвесторов в рамках территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), режима свободного порта, мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов. Все это означает, что у дальневосточных предприятий потребность в обновлении основных средств будет расти, и финансовые инструменты, которые предлагает Универсальная лизинговая компания, будут работать на укрепление экономической мощи региона. Мы ожидаем дальнейшего увеличения портфеля лизинговых сделок и намерены увеличивать свою долю на этом рынке.

- Региональным компаниям всегда трудно выдерживать конкуренцию с крупными федеральными игроками, будь то банки, страхование, лизинг… Чем брали и берете вы, благодаря чему растете, несмотря на кризисы?

- Главное наше преимущество - мы обеспечиваем гибкий подход и быстрые решения. Наши специалисты отлично знают особенности бизнеса клиентов, мы сами живем на Дальнем Востоке и стараемся встречаться с предпринимателями на их территории, часто бываем в командировках на Камчатке, Сахалине, Колыме, в Приморском крае, Якутии. Стандарты нашей работы мы разрабатываем сами, и это позволяет Универсальной лизинговой компании браться за самые разные сделки, независимо от объема финансирования, сложности оформления, ликвидности имущества и других моментов. Мы не связаны по рукам жестким регламентом, как это часто бывает у крупных федеральных игроков. Наша гибкость проявляется и в ситуации, когда у клиента возникают проблемы. Мы садимся за стол переговоров и находим взаимовыгодные варианты.

А если говорить о возможностях для роста бизнеса - и нашего, и клиентов, то их немало. Нужно просто оглядываться вокруг, уметь пользоваться программами поддержки, которые приняты на федеральном и региональном уровнях. Так, мы в числе 13 лизинговых компаний страны прошли открытый отбор партнеров Фонда развития промышленности России для реализации программы «Лизинговые проекты». Программа предполагает предоставление льготных займов по ставке 5% годовых промышленным предприятиям на уплату до 50% аванса за оборудование, взятое в лизинг. Это дополнительный финансовый ресурс для российских предприятий, позволяющий увеличить спрос на отечественное промышленное оборудование и снизить затраты лизингополучателей по проекту.

Последние пять лет мы активно сотрудничаем с ОАО «Российский банк развития» (в настоящее время МСП Банк) по программе «Розничный лизинг» по финансированию дальневосточных предприятий малого и среднего бизнеса. Через МСП Банк уже заключено более 200 договоров лизинга со 120 предприятиями различных регионов Дальнего Востока, в лизинг передано имущества на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей. Условия, предлагаемые МСП Банком и компанией, интересны, так как процентные ставки по кредитам и комиссия лизинговой компании всегда ниже среднерыночных. Помимо этого, Универсальная лизинговая компания предлагает ряд программ финансирования малого и среднего предпринимательства через другие банки и за счет собственных средств.

Постоянно идет поиск лучших возможностей для клиентов. В апреле на Форуме по инновационному сотрудничеству, который проходил в рамках Российско-Китайского финансового совета, мы выступили с предложением к китайским партнерам наладить сотрудничество в сфере международного лизинга. Сегодня уже ведем переговоры с потенциальным клиентом, который готов выступить вместе с нами в пилотной сделке с Харбинской финансово-лизинговой компанией. Логика такого сотрудничества вполне очевидная: сейчас все больше предпринимателей региона обращается к технике и оборудованию китайского производства, и нам нужно искать инструменты, которые бы минимизировали их затраты в таких сделках.

Сегодня мы активно работаем с малым и средним бизнесом. Конечно, крупные клиенты и сделки в сотни миллионов остаются в нашем портфеле, и мы с большим удовольствием работаем по таким заявкам, но практика показывает, что малый и средний бизнес при поддержке властей и грамотном руководстве устойчив к кризисам, а мы для них хороший партнер.

- Если судить по информации, размещенной на вашем сайте, сегодня большинство крупных дилерских компаний, продавцов оборудования и техники - это тоже ваш «круг» партнеров.

- Клиенты приходят к нам, как правило, уже определившись, у кого покупать, и часто это именно те компании, с которыми мы давно сотрудничаем. Но немало и тех, кто приходит к нам за советом, и нам есть кого порекомендовать. У малого предприятия просто нет возможности проверить добросовестность поставщика, и случаи, когда продавец зарегистрировался, совершил сделку и исчез, не неся никаких гарантийных обязательств, были. Покупка получилась дешевле, но, как говорится, скупой платит дважды… Мы годами формировали круг партнеров-поставщиков, и они могут ответить на любой запрос. С некоторыми мы работаем уже 15 лет, они отлично зарекомендовали себя на рынке. И это тоже наше достояние.  

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год. 

Теги: Универсальная лизинговая компания 


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