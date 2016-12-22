|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:42 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ВТБ снижает ставки по кредитам малому и среднему бизнесу
Благодаря снижению с 1 октября 2016 года комиссии Корпорации МСП за поручительство перед Банком России стоимость кредита для участников «Программы 6,5» составляет 9,6% годовых для среднего бизнеса и 10,6% - для малого (ранее ставки составляли 10% и 11% соответственно).
- «Программа 6,5» - это инструмент реальной поддержки бизнеса, и мы рады, что можем сделать его еще более доступным и эффективным. Снижение комиссии Корпорации МСП - института, созданного государством, - это очередное подтверждение стратегии развития реального сектора экономики. При ранее действовавших ставках мы стали лидерами среди российских банков, заключив более 200 кредитных соглашений на общую сумму более 33 млрд рублей. С обновленными ставками мы рассчитываем, что количество выданных кредитов будет расти и дальше, - прокомментировал событие заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ.
- Лизинг постепенно восстанавливается на Дальнем Востоке
- Маргарита КОНОВАЛОВА, управляющая дальневосточной региональной дирекцией БИНБАНКа: Наше кредо - оптимизм и индивидуальность
- Банк "Восточный" будет работать без бумаг
- Кредиты МСП от больших партнеров
- Ася СЫСОЕВА, директор филиала "Дальневосточный" АО "ОТП Банк": ОТП Банк готов делать специальные предложения
- Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной
- Новогодняя акция Сбербанка продлится до 31 января 2017 года
- Альфа-Банк запустил онлайн-регистрацию бизнеса в регионах
- Банк "Открытие" запустил акцию для участников ВЭД - представителей среднего бизнеса
- Страховая группа "ХОСКА" отметила юбилей - 25 лет с момента основания
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.