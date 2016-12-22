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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:42 |
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"Самоинкассация" от Сбербанка: спрос растет
Количество операций по услуге выросло на 70%, достигнув показателя 1,5 млн операций в месяц, сообщает пресс-служба банка.
На сегодняшний день услугу «Самоинкассация» используют более 400 тысяч клиентов. Это 80% корпоративных клиентов Сбербанка, которые имеют необходимость в сдаче выручки.
«Самоинкассация» - это пополнение расчетного счета юридического лица через банкомат Сбербанка. Воспользоваться услугой можно в любом банкомате с функцией приема наличных (58 тысяч устройств по всей стране) независимо от места регистрации юридического лица. Для сдачи выручки не требуется оформления дополнительных документов.
В данный момент Сбербанк обновляет парк устройств, устанавливая банкоматы с функцией рециркуляции и увеличенным купюроприемником. Новые устройства позволят клиентам банка вносить денежные средства в больших объемах, сократив при этом время на проведение операций. Клиентам с большой суммой выручки, которые еще вынуждены были ходить в офисы банка для внесения ее на счет, это позволит перейти на более удобный, круглосуточный сервис. Установка таких банкоматов уже началась в 10 регионах (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и другие). До конца года будет установлено 600 устройств, и более 5000 устройств - в 2017 году.
- Легкость «Самоинкассации» сравнима с пополнением баланса мобильного телефона, - отметил Анатолий ПОПОВ, старший вице-президент Сбербанка. - Для взноса через банкомат не нужна даже банковская карта - достаточно кода. Операцию можно провести в любое время суток, денежные средства доступны нашим клиентам сразу после завершения операции.
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