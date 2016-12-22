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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ВТБ24 совместно с МСП Банком предлагает кредиты малому бизнесу по ставке 10%
Реагируя на потребности и изменения рынка, ВТБ24 с октября 2016 года запустил акционное предложение - четыре новых продукта, продвигаемых совместно с МСП Банком. В первую очередь акции смоделированы в поддержку инфраструктурных проектов и включают различные инвестиционные цели. Отдельно выделена акция для клиентов-резидентов Дальнего Востока, в которой предложение доступно на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. Процентная ставка в 10% является единой для всех клиентов. Отдельное предложение существует по акции «Приоритет» для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта. При этом акции имеют ограничение: кредиты предоставляются в диапазоне от 4 до 150 млн руб.
Следует отметить акцию «Антикризис». Она адресована клиентам малого бизнеса, занятым в таких отраслях, как обрабатывающее производство, производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка сельскохозяйственных продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, и обслуживающим кредиты, привлеченные до января 2016 года. Они могут рефинансировать ссудную задолженность по ставке 10% на срок до 10 лет.
ВТБ24 работает с заявками на рефинансирование кредитов малому бизнесу, занятому в других отраслях экономики, по ставке от 12,9% годовых. В рамках акции, которая продлится до декабря 2016 года, предприниматели смогут перевести в банк ВТБ24 свои оборотные и инвестиционные кредиты (как разовый кредит, так и кредитную линию) на сумму от 4 млн рублей. Кредит в банке ВТБ24 можно оформить на срок до двух лет по оборотным кредитам и до 10 лет - по инвестиционным.
В общей структуре экономики Дальнего Востока сохраняется высокая доля торговых компаний. Под оптовое направление в ВТБ24 создано предложение «Набирай обороты». Процентная ставка по кредитам и невозобновляемым кредитным линиям на пополнение оборотных средств составляет 12,1% (вне зависимости от объема финансирования «входное» условие в акцию - от 4 млн руб.), по возобновляемым кредитным линиям - 12,9%. Банк ВТБ24 не только предлагает комфортные процентные ставки, но сформулировал требования к структуре обеспечения, соответствующие ожиданиям бизнеса: до 50% возможна доля товарно-материальных запасов. Клиентам, имеющим положительную кредитную историю в ВТБ24, банк предлагает отдельные условия, включающие даже 100%-й залог товарно-материальными ценностями.
ВТБ24 продолжает активно развивать линейку гарантийных продуктов. Сейчас получить гарантию можно без визита в банк, подав заявку через торговую площадку ОАО «ЕЭТП». ВТБ24 предлагает банковские гарантии как системный продукт: тендерную, гарантию по государственным и муниципальным контрактам, гарантию возврата аванса, гарантию исполнения контракта, гарантию платежа, гарантию уплаты таможенных платежей и др. Они предоставляются под залог имущества, под денежное обеспечение и без обеспечения. Данные программы активно реализуются банком и в регионе.
В работе с малым бизнесом ВТБ24 ориентируется прежде всего на комплексное и взаимовыгодное сотрудничество по всем возможным направлениям деятельности (кассовое обслуживание, зарплатный проект, эквайринг, а также выдача и сопровождение статусных карт для состоятельных клиентов).
Будем рады видеть новых и действующих клиентов в офисе банка в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 13.
Узнать подробности и оформить заявку на кредит можно на сайте ВТБ24 www.vtb24.ru и по телефону 8-800-100-24-24.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год.
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