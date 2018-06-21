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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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09.07 |Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысяч пассажиров
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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22 Января 2016, 16:30 | Финансы
СГ "ХОСКА" получила аккредитацию в МС Банк Рус
Акционерным обществом "МС Банк Рус" принято решение включить ПАО "СГ "ХОСКА" в перечень страховых компаний, соответствующих требованиям банка.
Сотрудничество СГ «ХОСКА» с кредитной организацией будет осуществляться в области добровольного страхования автомобилей, приобретенных физическими лицами при помощи автокредитов МС Банк Рус.
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «МС Банк Рус» (Лицензия Банка России № 2789 от 14.11.2014 г.) - дочерний банк Mitsubishi Corporation (MC). Банк был учрежден в 1994 году с целью финансирования юридических лиц и кредитования предприятий автомобильного бизнеса. С апреля 2014 года банк начал деятельность по кредитованию физических лиц на покупку автомобилей Mitsubishi в рамках программы Mitsubishi Motors Finance («Митсубиши Моторс Финанс»).
Теги: ХОСКА
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