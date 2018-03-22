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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Марта, 03:08 |
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Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
Тенденция к монополизации рынка федеральными сетями, а также лизингом от производителя, как в случае «Катерпиллар Файнэншл» (Caterpillar Financial Services Corporation) или «Сименс Финанс», становится все ощутимей. В тройке фаворитов - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и банковские компании: Сбербанк лизинг и ВЭБ-лизинг (по ренкингу, сформированному «Эксперт РА» и Объединенной лизинговой ассоциацией). По данным «Эксперт РА», сумма новых лизинговых договоров по сравнению с 2016 годом выросла на 39% и достигла 1,6 трлн руб., а объем лизингового портфеля на 1 января 2018 года - 3,4 трлн руб.
В целом в ДФО проявляют себя как конкурентные игроки участники первой двадцатки упомянутых ренкингов, в их числе «Балтийский лизинг», ЛК «Европлан», «Элемент Лизинг». Все указанные лизингодатели имеют представительства на Дальнем Востоке.
Большинство дальневосточных лизинговых компаний заняли скромную нишу на рынке финансовой аренды, в их числе Сахалин Лизинг Проджектс из Южно-Сахалинска и Альянс-Лизинг из Владивостока. Завидным исключением в этом ряду является Универсальная лизинговая компания (Хабаровск), которая по итогам 2017 года заняла 20 позицию в рейтинге российских лизинговых компаний по версии «Эксперт РА».
Объем нового бизнеса в ДФО в сфере лизинговых услуг остается стабильным и составляет 3,6% от общего российского лизингового пирога. Кроме того, по данным показателям уровень привлечения новых клиентов в регионе выше, чем в Северо-Западном (за исключением СПб), а также Северо-Кавказском федеральных округах. Сроки оформляемых лизинговых сделок в среднем увеличиваются до 5 лет. Ряд лизингодателей готов обеспечить сделки и на 10 летний срок. Как удалось выяснить «ДК», основная часть сделок на Дальнем Востоке проходит в диапазоне до 3 млн руб.
Крупнейшие компании могут презентовать и более весомые лизинговые проекты. Так, ВМТП в партнерстве с ООО «Сименс Финанс» в 2017 году приобрел в лизинг немецкое оборудование для портальных кранов с ключевыми компонентами Siemens общей стоимостью 120 млн руб.
Рост есть
«Рынок лизинга ожидал большого роста, но он оказался просто гигантский, в некоторых сегментах - более 60%. А наш филиал получил значительный прирост, более 100%. В этом году мы планируем утроить свой результат. Не буду комментировать, насколько это связано с экономическим ростом (т.к. государственные органы фиксируют «рост есть», а блогеры и телеграмм-каналы утверждают обратное). Однако потребность отраслей в обновлении имущества - очень высокая. Технологии за последние годы изменились значительно, основные фонды устарели. И в течение последующих лет потребность в обновлении техники будет оставаться насущной необходимостью для бизнеса. Сегодня оживление наблюдается в Приморье, на Сахалине, Камчатке, в Магаданской области. Руководители компаний стали больше задумываться об эффективности своего дела», - констатирует директор приморского филиала «Сбербанк-лизинг» Игорь ПОПОВ.
По мнению старшего менеджера лизинговых проектов ООО «Элемент лизинг» в Приморье Виталия БАГРИЯ, сегодня ситуация на рынке лизинга может быть описана как прогрессивная: количество сделок и количество предметов, оформляемых в лизинг, ощутимо выросло за прошедший год.
Структура спроса на предметы лизинга на Дальнем Востоке по большей части осталась прежней. Малый бизнес также сегодня является основным клиентом для большой части лизинговых компаний. Хотя в данном контексте существуют полярные мнения относительно положительных итогов года.
«В условиях сурового климата и слаборазвитой инфраструктуры, на фоне продолжающегося оттока населения, как таковой малый и средний бизнес на Дальнем Востоке не имеет предпосылок для какого-либо ускоренного роста. Но даже в таких реалиях основную долю лизингового бизнеса формируют запросы по обновлению техники, используемой для горной индустрии, лесозаготовки, перевалки и транспорта. Сроки договоров лизинга стали длиннее, но структура спроса вряд ли в обозримом будущем изменится», - считает заместитель генерального директора «Сименс Финанс» по Дальневосточному региону Андрей РЫБКИН.
Игорь Попов в некоторой степени согласен с озвученной позицией: «На Дальнем Востоке проживает не так много людей, но именно они являются источниками конечного спроса. Если ориентироваться на внутренний рынок, действительно, перспективы развития не так велики. Но позитивная тенденция последних двух-трех лет очевидна, российские, и в том числе дальневосточные предприятия выходят на зарубежные рынки.
Автолизинг - у руля
Бизнес региона, специализировавшийся на ввозе подержанных авто, в том числе грузовых и специальных машин из Японии и Кореи, стал переходить на автотранспорт отечественного производства. Дальневосточники все чаще берут в лизинг технику марок МАЗ, КамАЗ, ГАЗ и БеЛАЗ. Сегодня они наряду с «Катерпиллар» и «Комацу» востребованы в горно-шахтной сфере Дальнего Востока. Подобную технику оформляют в лизинг и компании, обслуживающие строительство завода «Звезда» в Большом Камне.
Финансовая аренда специальной техники, автомобилей сельхозназначения и в целом автотранспорта в ДФО стала прорывным направлением, полагает Виталий Багрий. Это соответствует и российским данным: около 70% грузовых и около 9% легковых автомобилей в стране было реализовано в лизинг.
«Наша компания входит в холдинг «Газовый элемент», который является дочерним компании «ГАЗ», поэтому на Дальнем Востоке в лизинг своим клиентам в основном предоставляем отечественную технику. За счет скидок и налоговых льгот такие автомобили обходятся клиентам более чем выгодно. Как известно, программа субсидирования лизинга от Министерства промышленности и торговли России была запущена в 2015 году в рамках пакета программ стимулирования спроса на автомобили отечественного производства. В рамках данного пакета правительством было предусмотрено целых три программы: программа обновления автопарка, льготное кредитование на покупку автотранспорта и льготный лизинг. Похожая программа действует и от правительства Белоруссии при покупке техники фирмы «БелАЗ», - говорит Виталий Багрий.
По наблюдениям экспертов, хороший спрос на Дальнем Востоке имеют и самосвалы FAW (Китай), которые используются, например, для перевозки угля в терминал Астафьева в Находке.
Однако самым ожидаемым продуктом, который должен пойти в рост в 2018 году, благодаря освобождению от НДС, является лизинг медицинского оборудования - аппаратов для компьютерной томографии и т.д. Пилотные сделки на Дальнем Востоке уже заключаются.
«Уберизацию» в лизинг
Финансовый лизинг по-прежнему остается в ряду основных продуктов, которые выбирают клиенты лизинговых компаний в России и на Дальнем Востоке, об этом заявляют опрошенные «Дальневосточным капиталом» эксперты. В России финансовая аренда техники с правом выкупа по остаточной стоимости заняла 79% рынка. В то же время, оперативный лизинг по итогам 2017 года значительно подвинул конкурирующую услугу и достиг 21%, что объясняется новыми правилами по ограничению срока использования подвижного состава (вагонов), а также лизингу авиасудов. Оперативный лизинг используют применительно к названным объектам лизинга.
Однако «уберизация» экономики или так называемый «каршеринг» постепенно сделает операционный лизинг доминирующим, особенно в сделках с частными лицами.
Сегодня автомобиль или недвижимость являются показателем статуса человека или компании, завтра молодые люди станут думать о том, что сегодня удобно пользоваться легковой машиной, а завтра, в буквальном смысле слова, стоит взять внедорожник. Подобный подход может разогреть и лизинг недвижимости, сделки в этом направлении до сих пор находятся на невысоком уровне.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Уберизация» экономики - влияние на секторы экономики IT-сервисов, обеспечивающих координацию деятельности независимых агентов рынка, оптимизирующих взаимосвязи между ними. Таким образом, компании быстрее находят клиентов, а клиенты - компании. Каршеринг (англ. car sharing) - вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не является его собственником. Это - вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки - по договоренности).
Яна МАЛЬЦЕВА.
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