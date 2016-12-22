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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:31 |
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Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет
Усовершенствования процесса и условий страхования ОСАГО происходят непрерывно, и не каждый автолюбитель в состоянии за ними уследить: большинство из нас касаются этой темы лишь раз в год, продлевая полис. Поэтому сегодня мы решили рассказать о недавних изменениях в данном виде страхования и о том, что ждет владельцев авто в следующем году.
Начать стоит, пожалуй, с решения о замене бланков страховых полисов: начиная с 1 октября 2016 года знакомый нам полис цвета морской волны не только поменял цвет, но и стал более защищенным. Внеплановая замена бланка не обязательна, но все новые договоры ОСАГО теперь заключаются только на полисах нового образца. Причиной такого решения надзорных органов стала катастрофическая ситуация с подделками: по данным различных СМИ и отзывам наших клиентов, цифра в некоторых регионах достигает 30%.
Каковы причины того, что автолюбители предпочитают ездить совсем без страховки или покупают подделку? Конечно, есть банальная неграмотность или нежелание платить за официальный полис, цена которого, по сравнению с прошлым годом, действительно, выросла. Но, по нашим оценкам, более существенным фактором, повлиявшим на рост подделок, является планомерный, но довольно быстрый уход с этого рынка ряда крупных страховщиков. В отдельных дальневосточных регионах ситуация с дефицитом бланков ОСАГО стала просто вопиющей: многодневные очереди, мошенничество со стороны посредников и автоюристов, и вследствие этого сотни и тысячи водителей оказались в ситуации, когда «по-честному» ездить просто не получается.
Безусловно, надзорные органы (Центральный банк, Российский союз автостраховщиков) активно управляют ситуацией, и уже летом был введен институт так называемых «токсичных» регионов - к ним отнесли территории РФ, где ситуация с дефицитом бланков ОСАГО была особенно нетерпимой. На сегодня создан так называемый «Единый агент» - система, обязывающая страховщиков в том или ином объеме продавать полисы ОСАГО и в этих «токсичных» регионах. Этой же цели служит новшество, которое мы с вами сможем оценить после Нового года: продавать электронное ОСАГО обяжут всех страховщиков (а сейчас е-ОСАГО - это лишь право, но не обязанность для страховых компаний). В страховом сообществе пока продолжаются дискуссии на тему, не стоит ли страховым компаниям ограничиться в сети Интернет продажами только своим клиентам, но уже ясно одно: доступность ОСАГО должна улучшиться. Например, наша компания сознательно не ограничивает работу ОСАГО на дальневосточном рынке - ни по региональному признаку, ни по принадлежности клиента.
Обстановка понемногу разряжается, но вместе с тем по-прежнему не ликвидирована основная причина, по которой страховщики покидают рынок ОСАГО: деятельность так называемых «автоюристов». Ситуацию с ними, с одной стороны, сформировали ранее сами страховщики, которые, не дорожа своей репутацией, завышали уровень отказов в выплатах и дискредитировали страховую отрасль. На сегодня ситуация меняется, но за время «распутья» на рынке сформировался целый класс «псевдоюристов» (скорее, назовем их так), которые в качестве посредников создали ситуацию, когда кроме них самих ОСАГО перестало быть выгодным для кого бы то ни было. Клиенты портят свою страховую историю, при этом недополучая деньги за ДТП и формируя для себя налоговые риски, страховщики - терпят колоссальные убытки на судебных издержках - при том, что созданы и эффективно работают современные инструменты урегулирования убытков по ОСАГО (европротокол, «бельгийская» система взаиморасчетов и т. д.).
Еще одним новшеством по повышению «культуры страхования» ОСАГО будет введение с 1 января так называемой «натуральной формы возмещения» по ОСАГО, когда пострадавший сможет, вместо получения наличных, отремонтировать свое авто на станции техобслуживания, выбранной из предложенных страховщиком. По мнению законодателя, эта мера позволит окончательно вернуть ситуацию с «автоюристами» в цивилизованное русло и поможет всем участникам рынка: страховщикам вернет финансовую привлекательность данного вида страхования, а автовладельцам - простоту и доступность покупки законного, легального полиса ОСАГО по справедливой стоимости.
Ну а пока мы ожидаем - помните, что количество водителей без действующих полисов ОСАГО на дорогах все еще велико. Если ДТП произошло по вине такого несознательного гражданина, то пострадавший рискует остаться совсем без компенсации ущерба и ремонтировать авто за свой счет либо долго судиться с виновником ДТП и взыскивать денежные средства через судебных приставов. Видя эту ситуацию, некоторые страховые компании (в том числе СГ «ХОСКА») предлагают новый продукт - страхование именно на случай ДТП по вине третьих лиц, не имеющих легитимного полиса ОСАГО, так называемую «Двойную защиту». Так что, если нет желания потом платить «за себя и того парня, который стал виновником ДТП», я бы советовал всем изучить и такие варианты страхования.
Ну и напоследок, конечно, желаю всем спокойной ситуации на дорогах!
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