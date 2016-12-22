|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 22:56 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной
В частности, у работодателей продолжают пользоваться популярностью программы добровольного медицинского страхования (ДМС). Грамотно организованная программа ДМС способна не только качественно выполнять свою социальную миссию, но и сберечь деньги предприятия.
В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что расходы на ДМС имеют особый налоговый режим:
- страховые взносы по договорам ДМС, заключенным на срок не менее одного года, включаются в состав расходов на оплату труда в размере, не превышающем 6% от ФОТ (Налоговый кодекс РФ, п. 16, ч. 2, ст. 255, гл. 25), а значит - уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль;
- суммы платежей (взносов) плательщика страховых взносов по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц на основании п. 5, ч. 1, ст. 9 Закона №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», не подлежат обложению страховыми взносами в социальные фонды. Это означает, что, в сравнении с вариантом выплаты этих сумм в виде заработной платы, предприятие может сэкономить более 30%;
- страховые взносы и выплаты освобождаются от налога на добавленную стоимость (Налоговый кодекс РФ, ч. 2, п. 3, п/п. 7, ст. 149).
Во-вторых, анализируйте наполнение программ. Стоимость договора ДМС зависит от:
- объема покрытия (то есть суммы, в пределах которой сотрудники имеют право на получение мед. помощи). Будет ли это только поликлиническая (амбулаторная) помощь, включены ли стоматология, стационарное лечение? Некоторые варианты предусматривают покрытие расходов, связанных с так называемыми «критическими» заболеваниями;
- размера страховой суммы. Есть практически 100%-я вероятность, что сотрудник полностью «выберет» услуги при страховой сумме в 10 тысяч рублей, а вот шанс использовать «под ноль» несколько миллионов рублей крайне мала. Некоторые страховщики пользуются таким приемом при продаже услуг, создавая иллюзию огромной страховой суммы и мизерного тарифа, хотя в реальности их условия идентичны предложениям других компаний;
- уровня лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), которые включены в список. Логично, что ДМС для топ-менеджеров и рядового персонала может предусматривать различия с этой точки зрения. Большинство страховых компаний, особенно местных, имеют широкий перечень ЛПУ и могут предложить тот пул клиник, который интересен именно для сотрудников данного предприятия. Например, по запросу некоторых клиентов, СГ «ХОСКА» в рамках программы ДМС организовывает обследование и лечение в клиниках Южной Кореи;
- франшизы (т. е. сумм, не оплачиваемых страховщиком) - это хороший способ снижения стоимости страхового полиса. Например, сотрудник может самостоятельно оплачивать первичные приемы специалистов, которые, как правило, являются недорогими, но в случае дорогостоящего лечения - «срабатывает» страховка. Этот вариант позволяет обеспечить массовое страхование по вполне умеренной стоимости. Возможен также вариант вовлечения сотрудников к софинансированию страховки. Сотрудники могут частично участвовать в оплате полиса: в любом случае они будут в выигрыше.
И последнее. Не секрет, что, выбирая только по цене, можно получить неприятные сюрпризы. Например, компания может оказаться неспособной оказать качественные услуги в данном регионе (особенно если страховщик и клиент находятся в разных часовых поясах). Как правило, условиями договора ДМС предусмотрено, что запись к доктору производится только через специалиста СК, решение других вопросов может занимать продолжительное время, а результат сильно зависит от уровня профессионализма сотрудников страховой компании.
Поэтому выбрать действительно хорошую страховую компанию вам поможет только комплексный анализ, основанный на репутации того или иного страховщика и его опыте работы с данным направлением.
И, конечно же, в преддверии Нового года хочется пожелать здоровья всем руководителям и сотрудникам наших местных, дальневосточных, предприятий. Именно мы, несмотря на сложные природные условия, продолжаем жить и работать в нашем регионе. Желаю всем крепкого здоровья, ну а для его сохранения и укрепления, безусловно, рекомендую всем присмотреться к программам ДМС, выбор которых на сегодня крайне велик.
- Лизинг постепенно восстанавливается на Дальнем Востоке
- Маргарита КОНОВАЛОВА, управляющая дальневосточной региональной дирекцией БИНБАНКа: Наше кредо - оптимизм и индивидуальность
- Банк "Восточный" будет работать без бумаг
- Кредиты МСП от больших партнеров
- Ася СЫСОЕВА, директор филиала "Дальневосточный" АО "ОТП Банк": ОТП Банк готов делать специальные предложения
- Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной
- Новогодняя акция Сбербанка продлится до 31 января 2017 года
- Альфа-Банк запустил онлайн-регистрацию бизнеса в регионах
- Банк "Открытие" запустил акцию для участников ВЭД - представителей среднего бизнеса
- Страховая группа "ХОСКА" отметила юбилей - 25 лет с момента основания
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.