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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Ася СЫСОЕВА, директор филиала "Дальневосточный" АО "ОТП Банк": ОТП Банк готов делать специальные предложения
О планах развития, новых продуктах и праздничных - новогодних и рождественских - сюрпризах «Дальневосточный капитал» разговаривал с директором филиала «Дальневосточный» АО «ОТП Банк» Асей СЫСОЕВОЙ.
- Статистика фиксирует некоторое сокращение банковских вкладов граждан в результате снижения процентных ставок по депозитам. Что можете сказать о ваших клиентах?
- Действительно, такая тенденция есть, однако дальневосточники, если судить по нашим клиентам, настроены размещать деньги на депозитных счетах, а в качестве альтернативных способов накопления выбирают такие продукты, как инвестиционное страхование жизни. Сегодня наиболее востребованы депозиты, которые позволяют управлять деньгами в любой момент. Как правило, это долгосрочные вклады с возможностью снятия части денег без потери процентов, как, например, вклад «Гибкий» ОТП Банка. А самые востребованные банки не те, что дают наибольшую ставку, а те, что надежно сохранят сбережения. Отмечу, ОТП Банк в марте 2016 года занял 23-ю позицию (из 100) в рейтинге самых надежных банков России по версии журнала Forbes. А в ноябре международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в иностранной и национальной валютах ОТП Банка на уровне «ВВ», прогноз - «стабильный».
РА также отмечает, что ОТП Банк демонстрирует позитивную динамику качества активов, прибыльности, высокий уровень капитализации и высокий потенциал поддержки ОТП Банка со стороны материнской структуры, венгерского OTP BankPlc.
Безусловно, нам приятно осознавать, что слаженные действия менеджмента и каждого сотрудника офиса приносят положительные результаты. Так, к примеру, на Дальнем Востоке за 10 месяцев по сравнению с таким же периодом 2015 года мы увеличили объем кредитов на 58%, нарастили клиентскую базу юридических лиц на 30%. И у каждого из нас есть понимание нашего потенциала для развития.
- Какие новинки в сфере потребительского кредитования у банка сегодня?
- Мы предлагаем оформление кредитов на товары в торговых точках (сетевые магазины и гипермаркеты), а также кредиты наличными в офисах банка, принятие решений по которым, как правило, занимает от 5 минут. При этом клиенту необходим минимальный пакет документов: паспорт и СНИЛС.
В ноябре для действующих клиентов мы запустили банковскую карту ClearCard, которая является, пожалуй, одной из наиболее привлекательных. Ее владелец может снять наличные в любом банкомате без комиссии, оплатить покупку в магазине и интернете в течение льготного периода кредитования и с легкостью пополнить счета карты через сайт otpbank.ru, систему денежных переводов «Юнистрим».
Мы работаем в массовом сегменте и дорожим взаимоотношениями с клиентами, и если по каким-либо причинам владелец карты неактивно использует кредитный лимит, мы готовы делать специальные предложения.
- Вы позиционируете себя как универсальный банк. На какие сегменты, помимо ваших традиционных бизнесов (пос-кредитование и сегмент кредитных карт), делаете акцент дополнительно?
- Мы развиваемся поступательно и видим, что стратегия диверсификации бизнеса себя оправдывает. Сейчас активно сотрудничаем с малым бизнесом. В уходящем году многое сделали, чтобы сотрудничество стало взаимовыгодным. Так, с 17 ноября ОТП Банк объявил о снижении стоимости открытия расчетного счета для новых клиентов малого бизнеса. Акция распространяется на тех, кто откроет первый расчетный счет в ОТП Банке с 17 ноября по 31 декабря 2016 года.
В течение первого месяца обслуживания ОТП Банк не будет взимать c участника акции «Для новых клиентов» комиссии за открытие расчетного счета в рублях РФ, ведение рублевого счета (при использовании системы интернет-банка, за исключением выдачи USB-токена/MAC-токена), обслуживание системы интернет-банка (первый месяц), оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформление денежной чековой книжки, оформление (копирование) и заверение копий документов, предоставляемых при открытии счета.
В преддверии Нового года для развития своего дела у компаний, недавно начавших свой путь, есть уникальная возможность определиться с выбором банка-партнера и получить предновогодний подарок.
Накануне волшебного новогоднего торжества хочу пожелать всем нашим клиентам, чтобы каждый из дней грядущего года был полон добра и счастливых моментов, стал плодотворным временем для свершения планов и подъема на новые ступени развития!
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год.
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