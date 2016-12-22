|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 22:53 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Банк "Восточный" будет работать без бумаг
Расширяя сеть точек продаж, в банке постарались взглянуть на формат отделения по-новому. Летом 2016 года в «Восточном» была успешно запущена технология продажи кредитных карт с планшетов, позволившая отказаться от бумажных документов: клиент в случае одобрения ставит свою подпись прямо на сенсорном экране планшета, а свой экземпляр договора получает по электронной почте, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Александра АКИНИНА, управляющая банка «Восточный» по Хабаровску: «Современные технологии нужны в первую очередь для удобства клиентов и безопасности их средств»
Технология опробована и успешно применяется там, где людям могут потребоваться деньги, - например, в торговых центрах, зонах вылета аэропортов. В ноябре консультанты банка начали работать в четырех «воздушных воротах» Дальнего Востока - Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Якутске. А 3 декабря в Хабаровске в торговом центре «МаксиМолл» открылось первое на Дальнем Востоке инновационное отделение.
- Открытие офиса подобного формата позволит изменить стиль общения с клиентом, - отметил Виталий Чурсин, руководитель службы сопровождения сети Дальневосточного филиала банка. - Сотрудники не привязаны к отделению, смогут выполнять продажи клиентам с планшета без использования стандартного и долгого банковского программного обеспечения. Теперь оформить кредит можно сидя с клиентом на диване в любом месте торгового центра. В дизайне отделения сделана ставка на самообслуживание: удобная и понятная навигация пространства позволяет клиенту самостоятельно спокойно и не торопясь изучить все предлагаемые банком продукты и программы.
Кроме того, отделение - площадка для тестирования инновационных технологий. Например, здесь работают виртуальные консультанты (голографическая проекция консультанта, которая будет рассказывать клиентам о банке и его услугах). Кроме того, у посетителей будет возможность общаться с сотрудниками банка дистанционно: в отделении установлено дополнительное рабочее место «видеоменеджер», и при помощи удаленной коммуникации с сотрудником клиент банка сможет осуществить любую банковскую операцию. В вендинговых аппаратах можно приобрести дебетовую или кредитную карту, подарочные карты, пакеты услуг; в обменных аппаратах - произвести операции с валютой.
Для клиентов, пришедших с детьми, банк обустроил современный детский уголок. Игровой модуль представлен приставкой X-box с технологией Kineсt. В планах оборудовать зону для рисования 3D-ручкой, которая к тому же будет развивать у детей творческие способности и пространственное мышление.
До конца года на Дальнем Востоке будут открыты еще два инновационных отделения - во Владивостоке и Южно-Сахалинске.
«Восточный» идет в ногу со временем и использует самые современные технологии в работе с клиентами - ради вашего удобства и безопасности ваших средств.
- Лизинг постепенно восстанавливается на Дальнем Востоке
- Маргарита КОНОВАЛОВА, управляющая дальневосточной региональной дирекцией БИНБАНКа: Наше кредо - оптимизм и индивидуальность
- Банк "Восточный" будет работать без бумаг
- Кредиты МСП от больших партнеров
- Ася СЫСОЕВА, директор филиала "Дальневосточный" АО "ОТП Банк": ОТП Банк готов делать специальные предложения
- Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной
- Новогодняя акция Сбербанка продлится до 31 января 2017 года
- Альфа-Банк запустил онлайн-регистрацию бизнеса в регионах
- Банк "Открытие" запустил акцию для участников ВЭД - представителей среднего бизнеса
- Страховая группа "ХОСКА" отметила юбилей - 25 лет с момента основания
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.