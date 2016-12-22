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22 Декабря 2016, 13:24 | Финансы

Маргарита КОНОВАЛОВА, управляющая дальневосточной региональной дирекцией БИНБАНКа: Наше кредо - оптимизм и индивидуальность

БИНБАНК, входящий в ТОП-15 банков страны и являющийся финансовым ядром одной из крупнейших промышленных групп РФ, осваивает Дальний Восток. Банк, реализуя собственную стратегию роста до 2020 года, пришел в восточную часть России немногим более года назад.

Причем цели сразу поставил самые амбициозные: сделать Владивосток, Хабаровск и Благовещенск «домашними» для себя регионами. Решать эти задачи поручено Маргарите КОНОВАЛОВОЙ, опытному руководителю, проработавшему в БИНБАНКе более 15 лет и отлично зарекомендовавшему себя.

- Маргарита Борисовна, в отличие от других банков БИНБАНК пришел на Дальний Восток в разгар кризиса. Как вы это объясните?

- С нашей точки зрения, кризис - это время возможностей для развития и движения вперед. Именно поэтому БИНБАНК нарастил свои активы и развивается в региональном направлении. В период экономической турбулентности у нас был конкретный план, и мы четко его придерживались, быстро реагировали на предложенные экономикой обстоятельства.

В итоге задача объединения мощных региональных банков под единым брендом БИНБАНКа получила реальное воплощение. В течение последних двух лет мы взяли под крыло порядка 10 банков. В ДФО розничная сеть строится на базе банков группы РОСТ, КЕДР и МДМ Банка.

- Кто ваш целевой клиент: крупные корпорации, малый и средний бизнес, розница? На чем делаете акцент в регионе?

- БИНБАНК не может быть банком-монолайнером, предлагающим услуги лишь определенным сегментам бизнеса или клиентам. Мы представляем собой федеральный банк, который имеет мощный розничный и корпоративный, инвестиционный бизнес. Крупный корпоративный бизнес - прерогатива центрального офиса, который занимается ключевыми инвестиционными проектами, один из них реализуется в Приморье на территории опережающего развития. Собственно, это практика всех банков: большие кредиты - это вопрос ресурсов, которыми управляет головной офис.

Непосредственно в регионе мы делаем ставку на средний, малый бизнес и развитие розничных программ. Я убеждена в том, что фундамент для развития розничного бизнеса - это хорошие отношения с корпоративными клиентами. Если есть доверие компании, то будет и доверие физического лица. Это очень связанные друг с другом вещи.

В работе с предприятиями БИНБАНК придерживается принципов универсальности. Стратегия работы с клиентами малого и среднего бизнеса реализуется на основе предложения пяти приоритетных продуктов - это корпоративное кредитование, зарплатные проекты, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание и внешнеэкономическая деятельность.

Традиционно у нас сильные позиции на рынке по кредитованию бизнеса. К примеру, в данный момент действует акция «Кредитный Sale». Кредит выдается на пополнение оборотных средств, приобретение транспортных средств и оборудования, недвижимого имущества. Мы оперативно рассматриваем заявки МСБ, кредитуем по конкурентным ставкам. Кроме того, у нас налажено сотрудничество с МСП Банком, что позволяет предлагать еще более широкий спектр возможностей.

В сфере расчетно-кассового обслуживания мы максимально перенесли все операции в систему дистанционного банковского обслуживания. Сегодня даже открытие счета в БИНБАНКе - высокотехнологичный процесс: можно подать заявление через сайт банка, предоставив для анализа только сканы документов. После этого заранее бронируется номер счета, а после завершения всех проверок согласовывается удобное время для открытия счета и заверения карточек. До 31 декабря корпоративные клиенты могут открыть расчетный счет и бесплатно им пользоваться в течение 2-х месяцев в рамках акции «Легкий счет». В дальнейшем стоимость бизнес-пакетов, содержащих набор самых необходимых услуг для бизнеса, будет до 15% дешевле того же объема услуг РКО по стандартным тарифам.

Помимо этого, есть еще много интересных предложений, но главное, что мы всегда открыты для каждого клиента и готовы совместно проработать его потребности, подобрать оптимальный вариант с учетом всех нюансов и ситуации на рынке.

- Мы общаемся с вами в кулуарах форума молодых предпринимателей «РОСТ», для которого БИНБАНК выступил соорганизатором. Мне представляется, это хорошая инвестиция банка в будущее…

- Я тоже так считаю. Здесь собрались сотни молодых людей, которые уже почувствовали вкус к предпринимательству и сегодня нуждаются в хорошем финансовом партнере. У них такой энтузиазм! Если сегодня эту волну подхватить, то регион ждет хорошее будущее, они несут в себе созидательное начало.

Мы очень плодотворно общаемся с молодыми предпринимателями, многое из финансового мира можем им объяснить. Помимо персональных консультаций организован ряд мастер-классов. Накануне мы провели большое мероприятие в Центре развития предпринимательства во Владивостоке, которое прошло на одном дыхании.

Хотя БИНБАНКу уже 23 года, но на Дальнем Востоке мы еще «молоды», поэтому у нас пока нет здесь большого потока клиентов. Нам приходится много «ходить ногами», стучаться в каждую дверь, чтобы объяснить, кто мы такие и в чем наши преимущества. Поверьте, это нелегкий труд. Поэтому ребятам на Форуме я так и сказала: «Мы с вами очень похожи, вы - молодые и хотите развиваться, мы тоже наполнены этой энергией и хотим, чтобы клиенты говорили, что наш банк самый лучший».

- В чем лучший? Так говорят о себе сегодня все участники рынка.

- Конечно, мы оказываем классический спектр услуг. По большому счету, в этом смысле сегодня крупные банки одинаковы. Тем не менее наше кредо - индивидуальность и оптимизм. Это персональная работа, которая позволяет встраивать конкретные случаи в продуктовую «фабрику», регламентирующие документы. Есть ситуации, которые невозможно решить по общим правилам. И когда мы видим перспективность клиента, то мы ищем нестандартные решения, конечно, исключительно в рамках правового поля.

С другой стороны, сложно не заметить, что многие сферы жизни уходят в сферу digital. Мир становится все более мобильным, и банки будут не только отвечать на новые запросы, но и опережать их, формируя современные предложения. Мы активно развиваем это направление, инвестируем в него. В структуре банковской группы есть «БИНБАНК кредитные карты», команда которого занимается разработкой инновационных продуктов. Мы намеренно дали ему возможность идти в технологическом авангарде. Разработки этого банка впоследствии внедряются в рамках всей банковской группы. Это позволяет нам входить в число лидеров российских банков в сфере мобильного и интернет-банкинга.

- За год работы на дальневосточном рынке БИНБАНК успел отметиться какими-то значимыми проектами?

- Мы видим будущее через призму социальных проектов, с которыми мы входим на Дальний Восток. В конце сентября мы подписали с администрацией г. Владивостока и международной платежной системой Master Сard соглашение о запуске проекта «Юниор». Он подразумевает присоединение на старте 5 школ города к нашей программе и выпуск для учащихся мультифункциональной пластиковой карты. Ребята смогут оплачивать обеды в школьных столовых, совершать покупки в магазинах. Проект направлен на повышение финансовой грамотности подрастающего поколения. С другой стороны - карточка позволит родителям контролировать действия своих детей, начиная от их финансовых операций и заканчивая тем, когда ребенок пришел в школу и покинул ее. Этот сервис вшит в карту, а мы оборудуем школы специальной системой пропускного контроля. В России БИНБАНК уже реализовал его в 400 школах.

Другой уникальный проект - кампусный, который стартовал в текущем году в Новосибирском институте народного хозяйства. Это пластиковая карта для студентов, которая совмещает в себе функции студенческого и читательского билета, платежную карту и даже зачетную книжку. На Дальнем Востоке мы реализуем его совместно с Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ) в Хабаровске. В Приморье также ведется работа в этом направлении.

- Развивая интернет-технологии будете ли открывать новые офисы? Есть ли в этом необходимость?

- В настоящее время у нас четыре офиса во Владивостоке, два - в Хабаровске, мы хорошо представлены в Благовещенске, Забайкалье, Бурятии. Конечно, офис - это лицо финансового учреждения, нас должны видеть жители региона, иметь возможность прийти и пообщаться с нашими сотрудниками. Поэтому будем открывать офисы еще.

Что касается других регионов Дальнего Востока, то сейчас изучаем этот вопрос. Территории очень неоднородны, каждая своеобразна, есть некоторое отставание в развитии финансового рынка от центральной части России, есть экономическая специфика.

- Как вы ее видите?

- Сегодня отраслевая специфика бизнеса в регионе - это все, что связано с транзитом и торговлей, природными ресурсами. Сырьевая направленность региональной экономики очевидна. Мы уверены в том, что объемы внешнеэкономической деятельности будут расти. Поэтому задача БИНБАНКа - предложить клиентам самый широкий перечень банковских услуг, обеспечивающий развитие международной торговли. Наш банк имеет широкую сеть корреспондентских счетов со странами АТР: Японией, Вьетнамом, Китаем и др. С ее помощью мы минимизируем стоимость и скорость платежей, оптимизируя взаимодействие между контрагентами из России и других стран.

Кроме того, группа БИНБАНКа занимает ключевые позиции по операциям хеджирования валютных рисков и осуществляет конверсионные операции валютных пар G10 и валюты азиатского региона: китайские юани, японские иены, корейские воны, вьетнамские донги. Клиенты банка могут также воспользоваться электронной торговой FX-платформой, открыть бивалютный или синтетический депозит. Наш банк имеет многолетний опыт в обслуживании международных сделок и валютном контроле. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет на высоком уровне сопровождать его внешнеэкономические операции, выбирая оптимальные финансовые инструменты сделки, разрешая возникающие проблемы в режиме реального времени.

- Мы публикуем наш материал в преддверии Нового года. Что пожелаете читателям?

- Устойчивого развития и удачи во всех благих начинаниях! 

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год. 

Теги: итоги года  бинбанк 


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