Лизинг постепенно восстанавливается на Дальнем Востоке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 22:49 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
22 Декабря 2016, 14:15 | Финансы |

Лизинг постепенно восстанавливается на Дальнем Востоке

Рынок лизинга в Дальневосточном регионе восстанавливается после сокращения в 2015 году, но говорить о стабильном росте пока рано. Спецпрограммы для МСП по лизингу спецтехники и автомобилей, сделанных в России, обеспечили отрасли значительный рост.

Во многом по этой причине число лизинговых сделок за 9 месяцев 2016 года выросло на 20%. Доля Дальневосточного федерального округа увеличилась с 2 до 4%, что в большей степени связано со сделками компаний «ГТЛК», «Сименс Финанс» и «Сбербанк Лизинг» (по данным «Эксперт РА» на 9 мес. 2016 года). Так, объем чистых инвестиций без НДС по офисам «Сименс Финанс» в ДФО только за период с 1 января по 31 мая 2016 года вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Досье «Дальневосточного капитала»: Портфель российских лизинговых компаний на 01.10.2016 года составил 2,9 трлн рублей. Сумма новых договоров лизинга в России за январь - сентябрь 2016 года увеличилась на 15%. На сегмент малого и среднего бизнеса в России пришлось около 60% нового бизнеса лизинга (годом ранее - 54%) (по данным «Эксперт РА»).

Лизинговые компании и их клиенты адаптируются к сложившимся экономическим условиям, их дальневосточные «дочки» воспринимают деятельность своих структур как некую миссию восстановления бизнеса Тихоокеанской России и ее динамичного развития.

«Экономика Дальнего Востока России по-прежнему имеет основные точки роста именно в сферах развития сырьевых и инфраструктурных проектов. Серьезная территориальная удаленность, сложные климатические условия, слабая инфраструктура, сложности в обеспечении бизнес-задач квалифицированным персоналом - эти вызовы никто не отменял. Если такие стимулирующие методы, как создание ТОР, дадут толчок развитию реального сектора экономики, то однозначно должен вырасти спрос на оборудование, механизмы, технику для обеспечения новых направлений средствами производства. И как раз лизинг, как оптимизированный целевой кредитный продукт, может играть ключевую роль», - полагает заместитель генерального директора «Сименс Финанс» по Дальневосточному региону Андрей РЫБКИН.

Остались стабильные

Все лизинговые компании, входящие в ТОП-100, работают на Дальнем Востоке. Заметным для рынка ДФО стало закрытие филиалов «ВЭБ-лизинга» во Владивостоке и Хабаровске.

Небольшие лизинговые компании, в том числе аффилированные банками, на Дальнем Востоке очень тихо ведут свою работу. Фактически не слышно о деятельности сахалинской лизинговой компании SALСО, компании «Восток», имевшей филиалы во многих субъектах Федерации ДФО, в том числе на Камчатке и Сахалине. В то же время сохраняет свои позиции на рынке Якутии «Туймаада-Лизинг» (специализируется на лизинге модульных цехов по производству мяса, молока, хлеба и т. д.).

Среди региональных компаний три составляют исключения из правил. Высокие позиции в течение многих лет удерживают Универсальная лизинговая компания из Хабаровска, занимая 26 место в рейтинге крупнейших лизинговых компаний с суммой портфеля 7934 млн рублей, и в том числе с суммой новых договоров финансового и оперативного лизинга 5088 млн рублей за 9 месяцев 2016 года. «ТаймЛизинг» вернулся в сотню крупнейших спустя год, заняв 46 место в рейтинге, «Яков Семенов» за последние два года сохранил зо собой 69 место.

Малый бизнес в лидерах роста

«Малый и средний бизнес занимает заметное место в нашем клиентском портфеле (сегодня 46,8%). Этот процент из года в год растет, данный сегмент оказался более энергичным в своем развитии», - отмечает исполнительный директор Универсальной лизинговой компании Светлана ЮДИНА.

Похожие тенденции видит и директор Дальневосточного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Лев ЛИГУТА, приводя данные о том, что среди клиентов компании активность малого бизнеса в целом выше, чем средних и крупных компаний. Это связано в первую очередь с пересмотром и приостановкой инвестиционных программ крупными игроками, а также с сокращением государственных расходов на проекты в регионе.

По некоторым оценкам, только 4-6% российских предприятий пользуются услугами лизинга. С точки зрения директора приморского базового филиала АО «Сбербанк Лизинг» Игоря Попова, причина столь небольшого охвата потенциальных лизингополучателей - низкая финансовая грамотность (вплоть до суеверий) и недостаток информации у бизнеса о лизинговых продуктах и о том, как их использовать. «Наша компания имеет значительные возможности экспертизы бизнес-проектов и оценки их перспективности. Мы готовы предложить лизинг в составе комплексных финансовых решений для реализации проектов со сложной структурой, включающих в том числе элементы долгового и мезонинного финансирования (участие банковской группы в капитале проектной компании в качестве инвестора)», - говорит наш собеседник.

Лизинг в стиле smart

«На 1 декабря 2016 года Универсальная лизинговая компания заключила договоров на сумму около 6 млрд рублей, в то время как в прошлом году за аналогичный период удалось достичь результата в 3,9 млрд рублей. Клиенты в ДФО активно обновляют спецтехнику, что особенно заметно в сфере добычи полезных ископаемых (19% от объема портфеля), строительства (42%), лесозаготовки (11%)», - оценивает деятельность компании Светлана Юдина. Красивыми, с точки зрения социальной направленности и придания динамики бизнесу региона, можно назвать целый ряд сделок Универсальной лизинговой компании. Так, в течение 2016 года компания заключила договор на передачу в лизинг Золоторудной компании «ОМЧАК» горно-шахтного оборудования и техники на сумму 3 млн евро, Амурскому пароходству передано в лизинг судно BBC Northsea стоимостью $ 3,3 млн, заключена сделка по приобретению в лизинг предпринимателем из Хабаровска 8 пассажирских автобусов на маршрут.

По мнению директора филиала ЛК «Балтийский лизинг» в г. Владивостоке Елены КИСЕЛЕВОЙ, в ДФО прирост в размере 21% по объемам нового бизнеса по отношению к аналогичному периоду прошлого года сегодня оказался даже выше общероссийских показателей. Вдвое увеличился сегмент легкового и легкого коммерческого транспорта. «За 2016 год наша компания реализовала и технически сложные проекты (в том числе по суммам, превышающим 100 млн рублей), и неожиданно легкие, на грани игры, были и выстраданные, как долгожданные дети. Проезжая по региону, приятно видеть проекты, в которых мы принимали участие: стройки, заводы, терминалы и наших «малышей» - магазины, кафе, автосервисы», - делится своими выводами руководитель дальневосточного подразделения ЛК «Балтийский лизинг».

Руководитель представительства «Элемент лизинг» на Дальнем Востоке Алексей МАЦЕНКО считает, что на рынке лизинга наблюдается положительная динамика. В 2016 году сумасшедшим драйвером оказалась «Государственная программа льготного лизинга - 2016» Министерства промышленности и торговли РФ - по возмещению клиентам компаний 10% стоимости лизинговой техники и автотранспорта 18 российских производителей (ПАЗ, ГАЗ, «Урал», ЛИАЗ и т. д.). Отложенный спрос по этой программе до сих пор высок.

По подсчетам собеседника «Дальневосточного капитала», на первом месте по востребованности у дальневосточных клиентов коммерческая техника - грузовики категорий, фургоны, прицепы, полуприцепы, автобусы и т. д. (Приморье, Сахалин). Второе место по приоритету занимает спецтехника (седельные тягачи для Сахалина и Магадана, Камчатки). Одна из позиций твердо закреплена за легковым автотранспортом. И здесь Toyota Land Cruiser, Lexus для руководителей - вне конкуренции.

Вместе с тем дальневосточный рынок лизинга подстраивается под экономику в стиле smart. Эксперты отмечают, что средние суммы сделок составляют 3 млн рублей, это также говорит о переориентации бизнеса на дешевую технику, в том числе б/у от зарубежных производителей.

Многие специалисты сходятся во мнении, что одним из трендов развития лизинга на Дальнем Востоке, как ни странно, станут сельскохозяйственная техника и оборудование.

Как отмечает Андрей Рыбкин, Дальний Восток может выйти на вполне здравый режим так называемого продуктового самообеспечения. Возможно, еще рано говорить о массовом экспорте продукции сельского хозяйства, но то, что Дальний Восток может стать «житницей» для соседних регионов, - не сказки, и климат в этом не помеха.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год. 

Теги: малый бизнес  лизинг 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика