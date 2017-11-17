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Центробанк примеряет на себя функции АСВ
Ведущие игроки рынка приветствуют эту тенденцию, т.к. она ведет к сокращению количества банковских организаций. То, о чем говорил Президент Сбербанка Герман ГРЕФ еще три года назад, о постепенном сосредоточении крупного бизнеса, коим являются банки, в руках государства - можно сказать, свершилось. На страницах «ДК» мы решили выделить несколько событий, которые определяли атмосферу на банковском рынке в уходящем году.
Демарш при низкой инфляции
В контексте обозначенных тенденций в середине 2017 года вышли из Ассоциации Российских банков (АРБ) крупнейшие кредитные учреждения страны, в их числе Альфа-Банк, ВТБ, ВТБ24, Россельхозбанк, банк «Открытие», Сбербанк.
Поводом стала критика АРБ Центробанка за неравное отношение к кредитным организациям с разным объемом капитала и обвинения мегарегулятора в «цинизме» и «фаворитизме».
Уходящий год запомнится финансовому рынку чередой сенсаций и рекордно низкой инфляцией. Глава Минэкономразвития Максим ОРЕШКИН предполагает, что годовая инфляция окажется равной 2,5-2,8%. Одновременно государственные статистические ведомства в ДФО фиксируют инфляцию в подопечных субъектах федерации на уровне 4,9%. Низкая инфляция логично проистекает из снижения спроса на дорогие продукты и потребительские товары, и закономерного наполнения рынка более дешевой продукцией. На этом фоне спрос на банковские продукты снижается пока незаметно.
Ряд экспертов полагают, что бизнес может утратить возможность платить за кредиты, оформленные в 2015-2016 гг. по высоким ставкам при отказе потребителей покупать более дорогие товары. Снижение прибыли бизнеса может повлечь невозвраты.
Крупный отзыв
Накопленные потенциально рисковые кредиты бизнесу и другие операции, снижающие ликвидность банковского капитала - крупные покупки в виде НПФ (Росгосстрах, Лукойл), глобальные присоединения - банков КЕДР, РОСТ, МДМ - стали серьезным поводом для отзыва лицензий и крупных санаций.
Высказывается точка зрения, что отзыв лицензии у одного из весомых по активам в стране банка «Югра» (входил в топ-30 крупнейших банков) стал фактически первым и заключительным аккордом в выдаче компенсаций по вкладам за счет Агентства страхования вкладов (АСВ). Считается, что больше агентство не потянет подобных трат, хотя по пути отзыва лицензии в следующем году может пойти один из банков Дальнего Востока, а также Московский кредитный банк, ни представительств, ни филиалов которого в ДФО нет.
Интересно, что в ряду официальных банков - агентов по выплатам за банк «Югра» были также назначены банк «Открытие», ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, и банк «Уралсиб», по сегодняшний день пребывающий в состоянии санации. Денежные компенсации оказались рекордными за всю историю АСВ.
Несмотря на требования прокуратуры остановить процесс отзыва лицензии, выплаты по вкладам начались буквально 20 июля 2017 года. В дальнейшем банк «Югра» обратился в Арбитражный суд против Центробанка России, всячески отрицая обвинения в свой адрес относительно финансовой несостоятельности и махинаций по вкладам.
По данным АСВ, в настоящее время около 63,5 % вкладчиков «Югры» (примерно 150 тыс. человек) уже получили свою страховку по вкладам. Общая сумма возмещений - около 109,9 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов оценило страховые выплаты вкладчикам «Югры» в объеме 169,2 млрд рублей.
Дальневосточных клиентов подобная ситуация не обошла стороной, т.к. фактически в каждом из субъектов федерации ДФО, а точнее в крупнейших по численности регионах - Приморском и Хабаровском краях - присутствуют подразделения санируемых и лишенных лицензии банковских организаций. На Дальнем Востоке основные выплаты за банк «Югра» осуществила банковская группа ВТБ, выплатив порядка 3,1 млрд рублей (по данным пресс-службы ВТБ).
Однако полного отзыва лицензии у банка «Югра» пока не последовало, что может говорить о намерении Центробанка провести санирование (оздоровление - прим. «ДК») данной кредитной организации. Мнения аналитиков по этому поводу расходятся, поскольку речь может идти как о новом механизме санации «Югры» со стороны ЦБ, так и о других схемах разрешения данной ситуации. Основные акционеры «Югры» заявили о своей готовности провести санацию кредитно-финансовой организации за счет собственных средств.
Санация на «бабье лето»
Санации банка «Открытие» и «Бинбанка», выпавшие на самый конец лета и сентябрь 2017 года, также явились шоком для рядовых клиентов-частных лиц и бизнесменов. Хотя определенный «слив» информации прозвучал еще в мае 2017 года через УК «Альфа-капитал», в итоге оказавшийся правдой. Предыдущий отзыв лицензии и нагрузка на АСВ, по оценкам аналитиков, вынудила Центробанк создать Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) для оздоровления названных кредитных структур.
Сама процедура санации в 2017 году оказалась новой во всех отношениях. Так, банк «Открытие» ранее был санатором Банка «Траст», до сих пор находящегося на оздоровлении (по данным ЦБ РФ и АСВ выделено на санацию 157 млрд руб.). Ранее санацию проходил Связьбанк через ВЭБ (125 млрд рублей), и вполне успешно. Что лишний раз говорит, что санация не связана с отзывом лицензии, кредитная структура продолжает работать в прежнем режиме. Сегодня, кстати, предполагают, что как раз Связьбанк станет основой специализированного банка для ВПК.
Банк «Российский капитал» (активно заявивший о себе в ДФО в 2017 году) был взят на санацию в 2009 году Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое, строго говоря, призвано выполнять другие функции. ОАО «РЖД» взяло на себя обязанность в 2009 году «вылечить» банк «КИТ финанс» (санация - за 135 млрд руб.).
По состоянию на 27 октября 2017 года 25 российских банков находятся в процессе оздоровления. Еще по 20 банкам процедура уже завершена.
Сегодня санация происходит в полной мере за государственный счет. ФКБС для оздоровления банков взял серьезный кредит у Банка России. По некоторым оценкам только для оздоровления банка «Открытие» понадобится 1 трлн рублей.
Банк «Открытие» сегодня укреплен тяжелой артиллерией в качестве Михаила ЗАДОРНОВА, ушедшего из ВТБ24. Последний трансформируется путем присоединения к ВТБ. 2018 год эти банковские организации будут действовать под единым брендом.
В ходе санации, и по причине вхождения в список системообразующих, банк «Открытие» будет по своему статусу как Сбербанк, в котором Центробанку принадлежит 50% капитала + одна акция. В «Открытии» доля Центробанка будет даже выше - 75% (остальные 25% будут принадлежать прежним собственникам банка).
Предполагают, что именно под протекцией Германа Грефа удачно перешел на санацию Бинбанк. Михаил ГУЦЕРИЕВ как основатель и совладелец банка в уходящем году спас от исчезновения Сбербанк на Украине и перекупил его активы через дочерний белорусский банк. Напомним, что руководство Бинбанка в лице Михаила ШИШХАНОВА самостоятельно обратилось с просьбой о санации банка.
Список «бессмертных»
Количество банков в России неуклонно снижается. Четверть века назад в России количество банков приближалось к 1300, на 1 августа текущего года их осталось 537.
Определенным оберегом, по мнению аналитиков, является формирование Банком России некой «золотой десятки» банков или списка системообразующих кредитных организаций, которые охватывают около 60% совокупных активов банковского сектора страны. С 2014 года список этих банков не изменился.
Наиболее уверенные позиции в наступающем 2018 году традиционно будет занимать Сбербанк.
Банк России разрешил крупнейшему банку страны оценивать риски по собственной методике. Подобная практика предусмотрена принципами Базеля, которые Россия должна внедрить как участница G20. Аналитики говорят, что это первый шаг к выходу из-под контроля ЦБ. Активные мероприятия по внедрению собственного подхода к оценке рисков проводятся в Газпромбанке и Альфа-Банке.
В целом, в октябрьском обзоре российского банковского сектора рейтинговое агентство Fitch указало, что в ближайшие четыре года число банков может сократиться вдвое - до 300. Впрочем, для обслуживания российской экономики было бы достаточно и 50 банков. Новый механизм санации Fitch считает более эффективным. Однако рост доминирования госбанков может усилить зависимость финансового сектора от власти, так как большинство госбанков нуждается в регулярной господдержке.
Новый механизм оздоровления через системы Центробанка, скорее всего, будет опробован и в следующем году. По словам первого заместителя Председателя Банка России Дмитрия ТУЛИНА, ЦБ часто оказывается перед трудным выбором - отзывать лицензию или заниматься финансовым оздоровлением.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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