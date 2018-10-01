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23 Мая 2014, 14:42 | Финансы

ВТБ открывал новые горизонты перед дальневосточным бизнесом

Российский финансовый рынок не закрыт для бизнеса. Важно понимать, какие финансовые инструменты в непростых современных условиях бизнес может противопоставить подорожавшим кредитам. О мировой и российской экономике, ее текущем состоянии и перспективах, а также новых механизмах финансирования проектов рассказали аналитики ВТБ и приглашенные эксперты на прошедшей в конце апреля в Хабаровске Международной конференции "Движение к успеху. Опережая время. Отменяя расстояния".

Знаменательно, что конференция совпала с посещением Хабаровского края премьер-министром РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, который обсудил с руководством региона экономические перспективы развития Дальнего Востока. Они потребуют немалых финансовых вложений.

ВТБ знает как

Организация такой конференции на территории Дальнего Востока, широкое участие в ней специалистов и аналитиков банка являются свидетельством того, что ВТБ уже представляет, каким может быть будущее этого региона, видит свой вклад в его развитие и готов делиться знаниями. Это видение продиктовано более чем двадцатилетним опытом ведения банковского бизнеса в дальневосточных субъектах РФ.

Мероприятие профессионально модерировал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ, привлекая аудиторию к голосованию по целому ряду экономических вопросов и прогнозов.

За три часа конференции предпринимательское сообщество Хабаровского края получило существенный объем полезной информации. А главное - целый ряд ответов на важный для любого бизнеса вопрос: где взять деньги на развитие?

Хабаровский край нуждается в профессионалах

Первым с докладом выступил заместитель председателя правительства Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ. Сосредоточившись на непростом состоянии экономики, проблемах и приоритетах, он подчеркнул значение подобных конференций.

- Мы нуждаемся в таких конференциях. В настоящее время в стране создана вся нормативная база для развития крупных проектов в рамках частно-государственного партнерства. В Дальневосточном регионе и, в частности, в Хабаровском крае намечен целый ряд таких проектов. Но мы оказались перед такой проблемой, как нехватка профессионального консалтинга, способного вывести проект на финансирование.

Хабаровский край испытал в прошлом году падение налоговой прибыли на 4 млрд рублей. В первом квартале этого года падение уже составило 1 млрд рублей. Все это составило существенные потери для бюджета. Несмотря на развитость банковской системы, субъекты экономики сталкиваются с проблемой доступности финансирования, заявленные механизмы поддержки Дальнего Востока пока не заработали. Ко всему прочему, предприятия с оборотом до 1 млрд рублей не попали в программу господдержки малого бизнеса, - перечислил условия ведения бизнеса в регионе Виктор Калашников.

ТОРы дадут региону шанс

Следующее слово на конференции ВТБ было предоставлено заместителю директора департамента Минвостокразвития Альберту РАКИПОВУ, который говорил о территориях опережающего социально-экономического развития, так называемых ТОРах, для создания и функционирования которых в России подготовлена законодательная база. ТОРы должны стать основой развития Дальнего Востока. Уже сейчас, на стадии принятия закона о них, для Дальневосточного федерального округа отобрано 28 перспективных площадок. В будущем их должно быть значительно больше.

- Опираться в экономическом развитии на внутренний рынок не имеет смысла в силу его небольшой емкости, - приводил аргументы в пользу создания на Дальнем Востоке ТОРов Альберт Ракипов. - Основываясь на факторе географического положения округа, обилии природных ресурсов, была принята экспортоориентированная в страны АТР модель его развития. Основа этой модели - международная конкурентоспособность условий реализации инвестпроектов. Подготовлен закон, цель которого - создать такие конкурентные условия для инвестиций и ведения бизнеса. Мы хотим, чтобы мировые и отечественные экспортеры стали инвесторами в Дальний Восток и поставляли продукцию на мировые рынки с его территории. Это должно создать здесь новый по объему и качеству уровень экономики. В качестве таких инвесторов мы видим Китай, Южную Корею и Японию.

Россия и мировая экономика

Так как субъекты российского бизнеса так или иначе являются сегодня участниками глобальной экономики, вполне естественно было обсудить на конференции макроэкономические проблемы. Дискуссию на эту тему предварило выступление главного экономиста по России аналитического департамента ВТБ Владимира КОЛЫЧЕВА. Он сделал обзор мировой и российской экономики.

- Если еще два года назад наиболее оправданным в российских компаниях был рост выручки в 20%, то сейчас наблюдается затухание, - констатировал он итоги прошлого года и первого квартала текущего. - Одна из основных проблем нашей экономики - это отсутствие инвестиций. Высокая инфляция, на наш взгляд, временное явление. Острая фаза мирового кризиса пройдена, что видно по экономике США. В Европе ситуация несколько хуже, факторов долгосрочного роста там не осталось.

Развивающиеся экономики находятся на другой стороне делового цикла, особенно кредитного, - отметил далее Владимир Колычев. - В то время как в развитых странах происходило снижение долговой нагрузки, в развивающихся, включая Китай, происходила накачка кредитными ресурсами. Сейчас этот процесс постепенно завершается, что сказывается на росте, мы видим это в первую очередь в Китае. Есть риск того, что китайская экономика может замедлиться сильнее, чем ожидается. Мы ожидаем нулевого роста российской экономики в этом году, курс доллара на уровне 36 руб. Но стоит учесть, что у любого прогноза есть риски.

Внимание на долговой рынок

Так где же взять деньги на развитие в условиях, когда внешние и внутренние долговые рынки рухнули почти на 80%? Об этом рассказал в своем докладе замдиректора управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Александр КОВАЛЕВ. Название его доклада звучало вполне оптимистично - «Российский долговой рынок востребован всегда».

- Надо признать, что наступила новая реальность: ставки выросли на 1,5-2%, сроки финансирования сократились. Многие субъекты - столпы нашей экономики - задумываются о привлечении средств на долговом рынке по новым ставкам. И первые размещения уже пошли.

Менее чем с 1 млрд рублей на рынок выходить не стоит, - советовал Александр Ковалев тем, кто собирается рискнуть. - Кроме того, инвесторы любят компании, имеющие лидирующие позиции в отрасли и высокие темпы роста.

Опрос участников конференции показал, что только 6% регионального бизнеса рассматривают в ближайшие год-два размещение облигационного займа. Причину столь низкой активности на долговом рынке они объясняют небольшими масштабами бизнеса.

Значит, придется идти за дорогими кредитами? Аналитики ВТБ убеждены, что наши компании в состоянии кредитоваться в российских банках по текущему курсу. В частности, это мнение прозвучало от члена правления ОАО «Банк ВТБ» Чаба ЗЕНТАИ. Говоря об уровне кредитных ставок, закрытии иностранных кредитных рынков, о жесткой кредитной ставке Центробанка, он отметил, что уровень текущих ставок соответствует спросу, то есть они рыночные.

Использовать нетрадиционный факторинг

Завершающим докладом конференции ВТБ стал доклад на тему, как превратить задолженность в деньги. Генеральный директор ООО «ВТБ Факторинг» Антон МУСАТОВ объяснял этот тезис на примере нетрадиционного финансового инструмента - факторинга.

Перед докладом он предложил участникам ответить на вопрос: пользуются ли они факторингом в своей деятельности? Выяснилось, что почти 45% хабаровских предпринимателей вообще не знакомы с этим инструментом и только 28% знают и пользуются факторингом.

- Меня вдохновляет ответ, - прокомментировал итоги голосования Антон Мусатов, - я понимаю, что многие компании смогут открыть для себя этот инструмент и использовать в своей будущей деятельности.

Далее он представил идеологию факторинга и обосновал его преимущества перед обычным кредитом.

- Факторинг в отличие от кредита базируется на других идеологических вещах: оценивается не только ваш бизнес, но и бизнес вашего контрагента. Обеспечением является дебиторская задолженность, источником погашения - платежи вашего контрагента. Отличительные черты факторинга - вы берете длинные деньги по цене коротких. Факторинг включает и такие преимущества, как дополнительное покрытие рисков и сервис, связанный с работой с дебиторской и кредиторской задолженностью. Повторное голосование по вопросу: «Будете ли вы привлекать факторинг в будущем?» - продемонстрировало смену отношения к этому финансовому инструменту - более 55% участников конференции высказались «за» его привлечение в будущем.

По завершении конференции ВТБ общее впечатление участников о ней можно было объединить в несколько слов: «Интересно, позитивно, перспективно». То есть поставленная цель - «Движение к успеху. Опережая время. Отменяя расстояния» - выполнима! Звучит оптимистично.

Надежда ВОРОНЦОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

 

Теги: ВТБ 


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