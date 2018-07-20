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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 06:28 |
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ВТБ отмечает высокую деловую активность регионального бизнеса
По словам управляющего хабаровским филиалом ВТБ Евгения ОРЛОВА, за первое полугодие банк удвоил финансовую поддержку предприятий Хабаровского края - доведя ее до 16,2 млрд рублей. По его мнению, подобная динамика свидетельствует о достаточно высокой деловой активности регионального бизнеса.
Досье «Дальневосточный капиала»: По итогам второго квартала текущего года кредитный портфель филиала ВТБ в Хабаровске составил 33,1 млрд рублей, показав прирост за квартал на 13%. Кредитно-документарный портфель филиала стал весомее на 15% и равен 47,8 млрд рублей. Число заемщиков филиала увеличилось на четверть.
По словам руководителя хабаровского филиала ВТБ, сегодня банк ВТБ способен «закрыть» любые инвестиционные потребности региональных компаний и располагает специально выстроенными «бизнес-линиями».
В настоящее время банк активно движется к единому бренду. Совершенствуются продуктовые предложения для корпоративных клиентов. В первом полугодии 2014 года ВТБ выпустил продукт «Быстрый овердрафт». Новый кредит ВТБ на пополнение оборотных средств на срок до двух лет позволил, например, ЗАО «Переяславский молочный завод» произвести закупку сырья в сезон низких цен, что позитивно скажется на экономике предприятия и конечной стоимости произведенных продуктов. В портфеле банка есть сделки на срок до 10 лет - в отчетном периоде филиал рефинансировал кредит, выданный одним из частных банков на строительство торгового центра.
Особый акцент сделан на международном направлении, где позиции ВТБ традиционно сильны: банк обслуживает более 30% внешнеторгового оборота Хабаровского края. Эта тема сегодня особенно актуальна на фоне активного развития сотрудничества с нашим ближайшим соседом - Китайской Народной Республикой. Филиал удерживает лидирующую позицию по расчетам в юанях, формируя более 30% рынка. По словам Евгения Орлова, уже порядка 60 компаний-клиентов ведут расчеты с предприятиями Китая в его национальной валюте.
Руководитель хабаровского филиала ВТБ обращает внимание на знаковую для рынка сделку - первый опцион в юанях, который банк организовал для регионального поставщика полипропиленовой продукции из Китая ООО «Промэнергострой». Сделка на 100 тыс. юаней стала уникальной для регионального рынка.
- Если курс юаня к моменту совершения операции будет выше опционного курса, банк обязуется «поставить» клиенту валюту по курсу опциона, не взимая никаких дополнительных комиссий. В этом - страхование клиента от риска колебаний валютного курса, - отметил управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске. - Уверен, что подобные сделки будут востребованы участниками ВЭД.
Сотрудничество с китайским бизнесом банк планирует развивать через российско-китайский деловой совет, который предполагается создать по примеру российско-японского делового совета, уже наработавшего опыт и ставшего постоянно действующей площадкой неформального общения бизнеса. По словам Евгения Орлова, во время недавно прошедшей в Харбине Первого Российско-Китайского ЭКСПО было много контактов на уровне регионов, это значит, что вслед за политическими договоренностями, соглашениями между транснациональными компаниями должно следовать развитие деловых связей между представителями регионального бизнеса. И банк ВТБ намерен всячески этому содействовать.
- Китайская сторона заинтересована в тесном сотрудничестве с территориями Дальнего Востока в сфере торговли. Недавно вблизи Фуюаня соседи построили большой логистический центр, через который проходит 70% поставок продуктов и товаров народного потребления. Компания планирует выстроить контакты с нашими предпринимателями, активно наращивать продажи морепродуктов, изделий из кожи, сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, китайские инвесторы выражают интерес к строительству производственных мощностей на российской стороне с участием предприятий КНР, - обозначил спектр планируемого взаимодействия Евгений Орлов.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год.
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