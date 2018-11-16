Сбербанк принимает вызовы финансового рынка

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 17 Декабря, 14:34 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
17.12 |
Хабаровская генерация вложила в ремонтную кампанию около 1,8 млрд рублей
17.12 |
Во Владивостоке завершаются испытания новейшего корвета
17.12 |
Олег Кожемяко одержал победу на выборах губернатора Приморья
15.12 |
Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
14.12 |
Магадан зовет на дальневосточный Майнекс
статьи раздела
Часовой пояс
16 Ноября 2018, 13:00
Определены даты проведения Восточного экономического форума - 2019 V Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября 2019 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
статьи раздела
Часовой пояс
15 Ноября 2018, 09:00
Дальний Восток стал ближе к Москве Дальневосточный федеральный округ пополнился еще двумя субъектами
статьи раздела
Регион сегодня
14 Ноября 2018, 17:00
Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию К новой избирательной кампании в Приморье федеральный центр отнесся максимально собрано
статьи раздела
Финансы
14 Ноября 2018, 14:46
Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:30
Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский Экономика Хабаровского края вступила в период интенсивного развития
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
23 Августа 2014, 21:51 | Финансы

Сбербанк принимает вызовы финансового рынка

По итогам 2013 года 362 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам, заработанные ОАО "Сбербанк России", вывели группу на десятое место в мире по объему чистой прибыли. Сохранился высокий уровень рентабельности капитала - 20,8%.

Отношение операционных расходов к доходам снизилось до 44,6%. Кредитный портфель Сбербанка вырос на 22,4%, увеличившись на 32,1% в рознице и на 19,1% в корпоративном сегменте. Доля финансовой организации в ипотечном кредитовании превысила 50%, на рынке розничных депозитов составила 46,7%. Сбербанк завершил реализацию Стратегии развития до 2014 года, достигнув поставленных целей по прибыли и рентабельности капитала.

Акционеры Сбербанка получат по результатам прошлого года суммарно 72 млрд рублей чистой прибыли: банк уравнял доходность на одну обыкновенную и привилегированную акции, установив ее на уровне 3,2 рубля. Объем выделенных на выплату дивидендов средств составит около 20% от чистой прибыли банка.

Выступая на годовом собрании акционеров, президент Сбербанка Герман ГРЕФ отметил, что за прошедшие пять лет деятельности финансового института наиболее значимым достижением стало сближение с клиентом.

- Мы повернулись лицом к клиенту. Сбербанк расширил сеть устройств самообслуживания от 17,5 тысяч до 90 тысяч. Благодаря вложенным инвестициям, сегодня мы предоставляем качественно новый сервис. Удалось также существенно сократить время ожидания клиентов в очереди, - сообщил президент Сбербанка.

Сегодня банки модернизируют сервис, создавая для клиентов комфортные условия обслуживания и конкурируя между собой, однако в ближайшем будущем картина изменится. Ландшафт финансовых услуг в скором времени кардинально преобразится силами IT-платформ, которые и составят банкам серьезную конкуренцию.

- Если традиционные банки не будут готовить революцию, то революция накроет волной банки. Это неизбежно произойдет в ближайшие пять-восемь лет. Например, сегодня существует большое количество платежных платформ, таких как Google, Amazon, PayPal. Также есть платформы, которые очень активно развивают консультационный бизнес, - рассказал Герман Греф.

Тем временем на рынке финансовых услуг уже появляются новые платформы кредитования P2P - person to person.Кредитование «от человека человеку» позволяет физическим лицам выдавать и получать займы напрямую. В данной системе нет места традиционным финансовым институтам - они исключаются из цепи движения денежного потока. Недавно зародившийся формат P2P-кредитования реализуется посредством специальных интернет-сайтов, где пользователи выступают как в качестве заемщиков, так и в качестве кредиторов. Подобные платформы, по мнению Германа Грефа, могут стать главным вызовом для банков в скором будущем.

Сбербанк постепенно отвоевывает у онлайн-конкурентов позиции на рынке транзакций, совершенствуя собственную платформу «Сбербанк ОнЛ@йн». Активными темпами банк развивает и бизнес-консультирование, налаживая партнерские отношения и планируя в 2015 году порадовать клиентов новыми продуктами в данном направлении. Перенос бизнеса на информационную платформу станет одной из ключевых задач банка.

Если для подготовки к вызовам будущего у банковского сектора еще есть время, то другие острые вопросы требуют оперативных действий. Как заявил Герман Греф, дилеммой дня насущного стала ситуация с ликвидностью на российском рынке, которая была напряженной в 2013 году и обострилась в текущем году. В начале 2014 года аналогичную проблему спровоцировало закрытие внешних долговых рынков. Кроме того, беспрецедентный отток депозитов в марте текущего года также негативно повлиял на ситуацию на рынке.

- Сегодня все банки приподнимают ставки, потому что нам необходимо справляться с тем потоком заявок, который имеется. Центральный банк в денежной программе предлагал 5,9 трлн рублей предоставления ликвидности на конец текущего года. В настоящий момент предоставлено уже 6,3 трлн рублей - это говорит о том, что на рынке что-то идет не так. Очевидно, что проблема с ликвидностью на рынке существует. Есть два пути разрешения сложившейся ситуации. Первый способ заключается в увеличении инструментов предоставления ликвидности со стороны Центрального банка. Второй вариант - банки могут резко поднять ставки и сбить волну спроса, в дальнейшем балансируя собственным портфелем, - полагает Герман Греф. Он считает, что вскоре в этом вопросе появится определенность.  

Мария КОНСТАНТИНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август,  2014 год.

 

Теги: банки  Сбербанк 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:56
"Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки Дистанция традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1 500 километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:45
В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма" Нынешний губернатор, по мнению депутатов, повторяет ошибку предшественника
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 18:30
Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря А по вторникам можно будет летать по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 14:35
Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге В Национальный рейтинг туристических брендов-2018 вошли 63 бренда в 22 номинациях
статьи раздела
Регион сегодня
20 Ноября 2018, 12:27
Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса Заявки от желающих посмотреть четвертый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный" в Приамурье ждут до 25 ноября
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика