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Сбербанк принимает вызовы финансового рынка
Отношение операционных расходов к доходам снизилось до 44,6%. Кредитный портфель Сбербанка вырос на 22,4%, увеличившись на 32,1% в рознице и на 19,1% в корпоративном сегменте. Доля финансовой организации в ипотечном кредитовании превысила 50%, на рынке розничных депозитов составила 46,7%. Сбербанк завершил реализацию Стратегии развития до 2014 года, достигнув поставленных целей по прибыли и рентабельности капитала.
Акционеры Сбербанка получат по результатам прошлого года суммарно 72 млрд рублей чистой прибыли: банк уравнял доходность на одну обыкновенную и привилегированную акции, установив ее на уровне 3,2 рубля. Объем выделенных на выплату дивидендов средств составит около 20% от чистой прибыли банка.
Выступая на годовом собрании акционеров, президент Сбербанка Герман ГРЕФ отметил, что за прошедшие пять лет деятельности финансового института наиболее значимым достижением стало сближение с клиентом.
- Мы повернулись лицом к клиенту. Сбербанк расширил сеть устройств самообслуживания от 17,5 тысяч до 90 тысяч. Благодаря вложенным инвестициям, сегодня мы предоставляем качественно новый сервис. Удалось также существенно сократить время ожидания клиентов в очереди, - сообщил президент Сбербанка.
Сегодня банки модернизируют сервис, создавая для клиентов комфортные условия обслуживания и конкурируя между собой, однако в ближайшем будущем картина изменится. Ландшафт финансовых услуг в скором времени кардинально преобразится силами IT-платформ, которые и составят банкам серьезную конкуренцию.
- Если традиционные банки не будут готовить революцию, то революция накроет волной банки. Это неизбежно произойдет в ближайшие пять-восемь лет. Например, сегодня существует большое количество платежных платформ, таких как Google, Amazon, PayPal. Также есть платформы, которые очень активно развивают консультационный бизнес, - рассказал Герман Греф.
Тем временем на рынке финансовых услуг уже появляются новые платформы кредитования P2P - person to person.Кредитование «от человека человеку» позволяет физическим лицам выдавать и получать займы напрямую. В данной системе нет места традиционным финансовым институтам - они исключаются из цепи движения денежного потока. Недавно зародившийся формат P2P-кредитования реализуется посредством специальных интернет-сайтов, где пользователи выступают как в качестве заемщиков, так и в качестве кредиторов. Подобные платформы, по мнению Германа Грефа, могут стать главным вызовом для банков в скором будущем.
Сбербанк постепенно отвоевывает у онлайн-конкурентов позиции на рынке транзакций, совершенствуя собственную платформу «Сбербанк ОнЛ@йн». Активными темпами банк развивает и бизнес-консультирование, налаживая партнерские отношения и планируя в 2015 году порадовать клиентов новыми продуктами в данном направлении. Перенос бизнеса на информационную платформу станет одной из ключевых задач банка.
Если для подготовки к вызовам будущего у банковского сектора еще есть время, то другие острые вопросы требуют оперативных действий. Как заявил Герман Греф, дилеммой дня насущного стала ситуация с ликвидностью на российском рынке, которая была напряженной в 2013 году и обострилась в текущем году. В начале 2014 года аналогичную проблему спровоцировало закрытие внешних долговых рынков. Кроме того, беспрецедентный отток депозитов в марте текущего года также негативно повлиял на ситуацию на рынке.
- Сегодня все банки приподнимают ставки, потому что нам необходимо справляться с тем потоком заявок, который имеется. Центральный банк в денежной программе предлагал 5,9 трлн рублей предоставления ликвидности на конец текущего года. В настоящий момент предоставлено уже 6,3 трлн рублей - это говорит о том, что на рынке что-то идет не так. Очевидно, что проблема с ликвидностью на рынке существует. Есть два пути разрешения сложившейся ситуации. Первый способ заключается в увеличении инструментов предоставления ликвидности со стороны Центрального банка. Второй вариант - банки могут резко поднять ставки и сбить волну спроса, в дальнейшем балансируя собственным портфелем, - полагает Герман Греф. Он считает, что вскоре в этом вопросе появится определенность.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год.
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