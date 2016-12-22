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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:39 |
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Дальний Восток выходит на качественно новый уровень развития
- Какие впечатления у вас остались от участия в ВЭФ? Какие выводы вы сделали для себя лично как руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка?
- Мы видим, что к развитию Дальнего Востока сейчас приковано внимание государства и бизнеса, в том числе международного. Абстрагируясь от политической повестки, которая, безусловно, влияет на экономику региона и страны в целом, считаю, что Дальний Восток имеет все шансы выйти на качественно новый уровень развития. Форум становится отличной площадкой для переговоров, выстраивания новых бизнес-контактов с представителями крупного отечественного и международного бизнеса, позволяет вести полезный диалог между предпринимательским сообществом и властью. Безусловно, Росбанк, как один из крупных федеральных игроков, также вносит свой вклад в развитие региона, предоставляя необходимое финансирование и качественные банковские услуги крупнейшим коммерческим и государственным компаниям Дальнего Востока. Отмечу, что Росбанк - единственный банк с участием международного капитала из числа 10 системно значимых кредитных организаций, который продолжает развивать бизнес на Дальнем Востоке.
- На ваш взгляд, какие тенденции развития бизнеса в регионе, как в Приморье, так и на Дальнем Востоке в целом, сегодня преобладают? И что может предложить клиентам Росбанк на дальневосточном направлении?
- На Дальнем Востоке особенно выражена ориентация бизнеса на сотрудничество с компаниями из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что напрямую влияет на рост импортно- экспортных операций. Росбанк является частью международной финансовой группы Societe Generale, и в этом наше преимущество, в частности - при сотрудничестве с компаниями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью.
Мы предоставляем финансирование российским компаниям для приобретения оборудования, например, в Китае. Так, Росбанк предлагает международный аккредитив, гарантии, выданные банками группы Societe Generale. Эти инструменты снижают стоимость закупок для российских компаний. Плюсы сотрудничества с Росбанком будут и в том, что, выдавая аккредитив, мы сможем подтвердить его гарантией банка группы Societe Generale. Считаю вполне логичными расчеты между российскими и китайскими компаниями в рублях или юанях. Росбанк как крупная кредитная организация для валютно-обменных операций может предоставить российским компаниям хеджирование валютных рисков в юанях и рублях, конверсионные операции.
Помимо этого на Дальнем Востоке также высока доля ресурсных отраслей, включая энергетику, добычу сырья и биоресурсов. И здесь также необходимо комплексное финансирование проектов с участием международных инвесторов и банков.
- На предприятия каких секторов экономики вы ориентируетесь сегодня?
- Росбанк развивает сотрудничество с клиентами, представляющими практически все отрасли экономики. В текущих экономических условиях мы видим наибольший потенциал в экспортерах, предприятиях из сферы производства и продажи продуктов питания, сектора АПК, фармацевтической промышленности, энергетики, а также крупных международных компаниях, которые широко представлены на Дальнем Востоке. При этом отмечу, что на каждом локальном рынке мы проводим мониторинг лидеров в своем секторе, способных оперативно адаптироваться к новой реальности. Для таких клиентов мы готовы устанавливать лимиты риска вне зависимости от отраслевой принадлежности.
Только с начала 2016 года по итогам побед в открытых аукционах мы предоставили кредитные линии на общую сумму свыше 11,8 млрд рублей для развития крупнейших коммерческих и муниципальных компаний региона. Это направление бизнеса наряду с классическим кредитованием, расчетно-кассовым обслуживанием и торговым финансированием является одним из приоритетных для Росбанка.
- Считаете ли участие банка в проектах в контексте Свободного порта Владивостока возможным или банк уже делает конкретные шаги в этом направлении?
- Безусловно, режим Свободного порта Владивостока придаст новый импульс для более динамичного развития Приморского края и Дальнего Востока в целом. На наш взгляд, он может стать важным источником притяжения инвестиций в регион. Со своей стороны внимательно следим за компаниями - резидентами Свободного порта и для одной из них уже установили кредитно-документарный лимит. Рассчитываем, что в ближайшее время Росбанк начнет более тесное сотрудничество с этой категорией клиентов, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов.
Юрий РОГОВ.
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