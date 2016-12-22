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23 Сентября 2016, 14:03 | Финансы

Геннадий ЖУЖЛЕВ, старший вице-президент, член правления банка "Открытие": Сидеть на деньгах не имеет смысла

В рамках Восточного экономического форума банк "Открытие" подписал соглашение с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона о сотрудничестве, которое предполагает расширение участия банка в региональных проектах. Партнерство позволит самому крупному частному банку России активнее работать на дальневосточном рынке, предоставляя бизнесу не только ресурсы, но и современные технологии, а также опыт каждодневного сотрудничества при реализации проектов.

Принявший участие в работе ВЭФ член правления банка «Открытие» Геннадий ЖУЖЛЕВ высоко оценивает потенциал региона, а целенаправленная деятельность федерального центра по его развитию, считает он, дает совершенно ясный сигнал к тому, что здесь формируются точки роста, которые должны поддержать российскую экономику.

О планах одного из крупнейших банков России в регионе «Дальневосточному капиталу» рассказал Геннадий Жужлев.

- Геннадий Ефимович, вы участвовали в работе Восточного экономического форума. Расскажите о своих впечатлениях, важных наблюдениях. Какое общее деловое настроение вы отметили?

- Я получил огромное удовольствие от общения на этой деловой площадке, специально созданной для того, чтобы консолидировать мнение бизнеса, инвесторов, представителей правительства в вопросах развития Дальнего Востока. Большое количество иностранных участников форума тоже обнадеживает. Все свидетельствует о большом интересе к региону. Важно, чтобы он не угас и был реализован в новых проектах - как уже презентованных на ВЭФ, так и тех, которые могут быть инициированы благодаря тем условиям, что сегодня создаются в регионе. Я имею в виду режимы территорий опережающего развития (ТОР), свободный порт, механизмы поддержки приоритетных отраслей и проектов. Иными словами, впечатление от форума самое позитивное.

Я участвовал в сессии, посвященной реализации транзитного потенциала Дальневосточного региона. Здесь присутствовали министр транспорта РФ, президент РЖД, глава «Почты России» - руководители крупнейших государственных компаний. Среди выступающих был президент компании «Самсунг Электроникс», который посчитал для себя необходимым приехать во Владивосток. Это показывает важность мероприятия, интерес первых лиц отрасли, что является хорошим сигналом для инвесторов. Внимание государства к Дальнему Востоку - это не просто слова.

- В чем вы видите перспективу развития Дальнего Востока и каковы планы банка «Открытие» по финансированию и обслуживанию дальневосточной экономики?

- Сам факт, что мы находимся сейчас на территории университета, которого еще несколько лет назад не было (как не было современной транспортной инфраструктуры, тех же мостов), сам по себе уже довольно показателен. Созданы Министерство по развитию Дальнего Востока, Фонд развития, которому выделены значительные средства. Это свидетельствует о том, что развитие ДФО - стратегический приоритет для России.

Экономический потенциал региона в части транзита, экспорта, добычи и переработки природных ресурсов, безусловно, велик, но он во многом не реализован. Отдельно взятый банк, даже такой крупный, как «Открытие», не сможет переломить ситуацию, но участвовать в проектах, способствовать его раскрытию может. По мере привлечения в регион инвестиций - бюджетных, институтов развития, иностранных - наш бизнес здесь будет расти, и дальневосточные проекты будут занимать большую долю в нашем балансе. С точки зрения качественного развития бизнеса Дальний Восток является одним из наших приоритетов. Именно поэтому я приехал на форум, где провел встречи с клиентами банка, дальше еду в Хабаровск, где был всего месяц назад. Затем планирую посетить Магаданскую область, Сахалин, Камчатку, провести встречи с горнодобывающими предприятиями.

Сегодня в регионе мы активно финансируем небольшие и средние компании. Самый большой объем финансирования банк «Открытие» предоставил Восточной горнорудной компании, которая разрабатывает каменноугольное месторождение на Сахалине.

- Во время форума было подписано соглашение между банком «Открытие» и Фондом развития Дальнего Востока. В чем его суть?

- С Фондом мы уже активно сотрудничаем по проекту модернизации угольного разреза «Солнечный». Банк «Открытие» - основной кредитор компании, сумма финансирования составляет более $100 млн. Мы видим большой экономический смысл и множество преимуществ для нас в этом сотрудничестве. Фонд предоставляет заемщикам средства по льготной ставке, что снижает долговую нагрузку на время реализации проекта. Такое сотрудничество позволяет классически разделить риски. Банк контролирует целевое использование средств, что также является непременным условием для инвестиций Фонда.

Мы готовы активно участвовать в совместных с ФРДВ проектах, выступая источником дополнительного банковского финансирования. «Открытие» входит в десятку системообразующих кредитных организаций страны, и наши ресурсы позволяют фондировать крупные проекты. Сейчас Фонд запускает новые программы, связанные с финансированием малого бизнеса, в которых мы тоже примем участие. Для этого мы и выстраиваем долгосрочные партнерские отношения.

- Работает ли банк «Открытие» в каких-то системах государственного субсидирования кредитной ставки или это слишком сложное и непродуктивное занятие?

- Мы как раз активно участвуем в подобных программах и считаем, что этот механизм может существенно расширить возможности для финансирования инвестиционных проектов. Объясню, почему. Инвестиционные проекты, особенно крупные, как правило, капиталоемкие и долгосрочные, требующие дешевых ресурсов. Не секрет, что таких денег в банковской системе немного.

В мире крупные проекты, особенно стартапы, финансируются по низким ставкам, поскольку не могут сразу генерировать высокую прибыль. Отсутствие таких ресурсов для отечественных проектов - один из самых проблемных вопросов, который тормозит развитие экономики.

Есть хорошие примеры, когда государство, реализуя программу субсидирования ставок по приоритетным проектам, позволяет, не привлекая больших деньгах из бюджета, давать старт новым производствам. Банки начинают финансировать такие проекты по более низкой ставке, поскольку понимают, что если государство поддерживает отрасль, то риски здесь меньше.

А если пойти дальше, то с точки зрения срочности ресурсов, на мой взгляд, в рамках реализации поставленной государством задачи Центробанк мог бы пойти на особое регулирование подобных проектов, сделав их выгодными для банков. Это откроет дополнительные возможности и для бизнеса, и для финансовых учреждений. Банк ведь не может просто сидеть на деньгах: для него это тоже дорогое удовольствие, деньги должны работать.

- «Открытие» завершило присоединение банка «ХМБ Открытие» к банку «ФК Открытие». Как интеграция отразилась на бизнесе корпоративного блока и его клиентов? Изменилась ли стратегия развития?

- В августе группа «Открытие» завершила юридическую процедуру присоединения ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» к ПАО «Банк «ФК Открытие». Юридическое наименование объединенного банка - ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие». При этом банк будет работать под единым брендом - банк «Открытие».

Это присоединение стало наиболее масштабным в истории российского банковского сектора. Сегодня объединенный банк «Открытие» с активами 3,1 трлн рублей является крупнейшей частной финансовой организацией России по этому показателю и входит в десятку самых узнаваемых брендов на российском финансовом рынке. Полную интеграцию, включающую унификацию продуктовых линеек, операционных процессов и ИТ-систем, планируем завершить до конца 2017 года.

- Как можете охарактеризовать дальневосточную команду банка «Открытие»? И планируете ли открывать в регионе еще офисы?

- У банка хорошие позиции в Хабаровском крае, сегодня стремительно набирает объемы бизнес во Владивостоке. У нас здесь очень сильная команда, которая профессионально работает с клиентами и готова к внедрению инноваций. Нашим клиентам в ДФО доступен весь комплекс услуг, которые предлагает «Открытие», все современные технологии здесь работают так же четко, как в центральных регионах России.

Будем ли открывать новые офисы? Все будет зависеть от объема бизнеса и роста числа клиентов. Благодаря развитию информационных технологий, любого клиента мы можем обслуживать дистанционно, а весь обмен информацией и документооборот постепенно переводим в электронный формат. Безусловно, это задача не одного дня, но мы последовательно все больше сервисов и процессов переводим в онлайн. Это удобно клиентам и в конечном счете позволит нам самим снизить издержки. Причем такой подход одинаково актуален и для корпоративного сегмента, и при работе с населением, в том числе в рамках зарплатных программ.

- Не отдаляет ли это вас от клиентов? Как тогда с индивидуальным подходом?

- Наша стратегия как раз основывается на том, чтобы выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, помогать им развиваться и расти вместе с нами, мы видим друг в друге партнеров. Это принципиально важно для нас. За каждым клиентом, обратившимся в наш банк, закрепляется персональный менеджер, с которым он может решить любой вопрос в личном разговоре по телефону, ему не надо писать по общим адресам на сайт и ждать ответа. Технологии нас не разъединяют.

Мы прекрасно понимаем, что сегодня на банковском рынке идет главным образом неценовая конкуренция - значение имеют быстрота решения вопросов, уровень сервиса. Банк «Открытие», предлагая полный комплекс современных услуг, способен эффективно ответить на любой запрос российского бизнеса. 

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

Теги: банк  инвестиции  Открытие 


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