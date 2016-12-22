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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:39 |
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Ресурсы для развития: длиннее и дешевле
Банк ВТБ в полной мере воспользовался возможностями главной инвестиционной площадки Дальнего Востока - Восточного экономического форума. Здесь собрались давние и потенциальные партнеры банка, его клиенты - настоящие и абсолютно точно - будущие. Очевидно, что ВТБ не упускает перспективные возможности, которые открываются в связи с появлением новых механизмов развития Дальнего Востока.
Выстроив отношения с недавно созданными государственными институтами развития, банки могут существенно улучшить собственные условия кредитования среднего и малого бизнеса, задействовав для этого более дешевые ресурсы.
В дни работы ВЭФ банк подписал значимые соглашения с крупнейшими федеральными структурами - Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса (Корпорация МСП) и Российским экспортным центром (РЭЦ). Соглашения объединяет общая цель - упростить малому и среднему бизнесу доступ к финансовым ресурсам, открыть для него новые возможности для развития и выхода на рынки, в том числе зарубежные.
Стратегия, ведущая к лидерству
Стоит отметить, что ВТБ первым среди российских банков начал финансировать субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) по «Программе 6,5». Тот факт, что в рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал трехстороннее соглашение с Корпорацией МСП и Российским экспортным центром, дает еще и гарантированный шанс компаниям, нацеленным на зарубежные рынки, получать финансирование банка ВТБ по сниженной фиксированной ставке менее 10% годовых.
На сегодня банк ВТБ является в России лидером по количеству кредитов, выданных в рамках данной программы. С начала ее существования, а программа реализуется с декабря 2015 года, банк заключил уже около 180 кредитных соглашений на общую сумму более 28 млрд рублей в 52 регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке.
В Дальневосточном регионе по программе Корпорации МСП банк уже профинансировал целый ряд проектов на общую сумму более 500 млн рублей. Так, ВТБ поддержал проект модернизации судов рыболовецкого колхоза «Огни Востока» (ГК «Аква-Ресурсы») в Приморском крае, а также проект по строительству логистического центра в городе Артеме. В Амурской области благодаря полученному от ВТБ финансированию ООО «Соя» приобрело сельскохозяйственную технику и расширило посевные площади на 5 тысяч гектаров. Для ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» (входит в группу компаний «Агротек») в Камчатском крае банк открыл кредитную линию на финансирование текущей деятельности, приобретение материалов и ремонт оборудования. «Мясокомбинат Елизовский» является основным производителем продукции из мяса в Камчатском крае.
В Хабаровском крае ВТБ поддержал проект ООО «Мостовик плюс», которое является одним из ведущих мясоперерабатывающих предприятий края. Средства банка направлены на приобретение оборудования, капитальный ремонт и модернизацию основных средств, реконструкцию производственных помещений, что в перспективе позволит предприятию наладить поставки своей продукции в Китай.
Сегодня уверенность в правильности выбранной стратегии работы со средним бизнесом только крепнет, отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ:
- Опыт показал, что средние компании в силу своей мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста. Средний бизнес в России довольно устойчив, он показал свою способность к адаптации даже в таких сложных условиях, какие экономика переживала весь прошлый год. У нас запланированный уровень проблемных кредитов, их доля в общем кредитном портфеле банка около 4,5%, что является очень хорошим показателем.
Мы не отмечали спада кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса, скорее, наоборот, к апрелю 2016 года кредитный портфель банка в нем вырос на 14,7%. Рассчитываем, что позитивная динамика продолжится, и до конца года объем выданных кредитов таким компаниям вырастет еще на 15%.
По словам Михаила Осеевского, хитами экономического развития в последние годы в стране стали сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, одним словом, все, что связано с производством продуктов питания.
- Сельское хозяйство и производство продуктов питания - это как раз те отрасли, где в большой мере присутствует малый и средний бизнес, - отметил он на встрече с журналистами в рамках ВЭФа. - Например, мы видим большой интерес к инвестициям в основной капитал у производителей сои. Конечно, традиционными нашими партнерами на Дальнем Востоке являются рыбодобывающие компании. Эта отрасль сегодня на подъеме, демонстрирует хорошие финансовые результаты. Мы активно их поддерживаем в модернизации и приобретении новых судов, в том числе за рубежом. Наблюдается интерес и к другим отраслям, которые тоже считаем перспективными для Дальнего Востока, например, к логистике. Активно идут инвестиции и в новые мощности по перегрузке угля.
- Считаю, что продукт, который предлагает сегодня Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, появился очень своевременно, - отметил Михаил Осеевский. - Он позволяет среднему бизнесу получать кредиты по ставке 10% годовых, малому - по ставке 11%, что заметно ниже текущих рыночных ставок.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ также пояснил, как строится работа в рамках программы Корпорации МСП. Средства предоставляются ВТБ Банком России под 6,5% годовых на три года. ЦБ рассматривает каждую заявку банка, соглашается или отказывает в рефинансировании кредита.
- Хотя должен отметить, что еще ни разу не было отказа, так как мы очень ответственно относимся к кредитованию, понимая, что вся ответственность по возврату денег лежит на нас, - говорит Михаил Осеевский. - Наша маржа составляет либо 3,5%, если конечная ставка по кредиту - 10%, либо 4,5%, если ставка - 11%. Полпроцента мы возвращаем в виде платежа Корпорации МСП, она же выставляет свою гарантию Центральному банку. Центробанк здесь очень важный участник, и, пожалуй, самый главный, потому что он является источником финансирования. Это, на мой взгляд, один из самых успешных проектов по специальному фондированию отраслей или компаний российской экономики, который поддержал Центральный банк, - отметил Михаил Осеевский.
Дальше - больше
Непосредственно в дни работы ВЭФ ВТБ заключил еще одно важное соглашение - о предоставлении ГК «Амурагроцентр» финансирования на развитие проекта в области переработки сои. Компания получит кредит в размере 400 млн рублей сроком на 7 лет для финансирования капитальных затрат на строительство первой очереди маслоэкстракционного завода в ТОР «Белогорск».
Первый кредит в объеме 800 млн рублей в рамках этого проекта ВТБ выдал предприятию в июле 2015 года.
«В 2015 году мы получили кредит от банка ВТБ на очень хороших условиях, причем еще до того момента, как стали резидентом ТОР «Белогорск», - подтверждает генеральный директор ООО «Амурагроцентр» Александр САРАПКИН. - На тот момент у нас были обязательства по приобретению оборудования, срочно нужны были деньги, и банк ВТБ в самые короткие сроки предоставил их нам. Эта своевременная поддержка банка позволила нам войти в данный проект, за что мы очень благодарны его сотрудникам.
Подписанное на форуме соглашение подразумевает, что мы и дальше будем взаимодействовать, ведь появление нового производства - это увеличение объемов переработки, увеличение закупки сырья. Естественно, нужно стабильное получение предприятием оборотных средств. Рынок сои и продуктов из нее очень тяжелый, он занят плотно, и нам приходится бороться за место на нем. Благодаря банку ВТБ мы получили возможность снизить затраты на проект, а значит - повысить его рыночную эффективность, - отметил Александр Сарапкин. - На новом заводе со временем планируется выпускать не только кормовые продукты, но и пищевые - это соевый изолят, соевая мука, соевый текстурат».
- Мы наблюдаем активное развитие предприятий АПК по всей России и уверены, что этому способствует благоприятный инвестиционный климат, который сформировался в этом секторе экономики, - отметил замглавы ВТБ.
По соглашению, заключенному ВТБ с Фондом развития Дальнего Востока, стороны определили ряд проектов, где банк и Фонд будут действовать в партнерстве. В частности, речь идет о строительстве логистического хаба «Почты России» в Хабаровском крае и развитии туристической зоны «Золотая миля» в Амурской области.
Кроме того, по данному соглашению банк ВТБ, используя свою филиальную сеть, будет предоставлять льготные кредиты дальневосточным предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках программы Фонда «Доступный кредит». Средства фонда пойдут на субсидирование процентной ставки, в результате чего она будет ниже среднерыночной на 4-5 процентов. Но главное, эти средства будут доступны на значительно более долгие периоды. До трех лет - средства на оборотный капитал, и до 10 лет - на инвестиционные цели.
Таким образом, возможности льготного финансирования МСП на Дальнем Востоке существенно расширены. Михаил Осеевский заверил: скоро мы услышим о новых проектах банка со средним бизнесом. Который, по его словам, сегодня является драйвером роста экономики.
Надежда ВОРОНЦОВА.
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