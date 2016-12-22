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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сбербанк создал деловую площадку для диалога на ВЭФ
Российско-китайский финансовый совет (РКФС), состоявшийся во Владивостоке в рамках II Восточного экономического форума (ВЭФ), обеспечил новый импульс в диалоге финансовых институтов обеих стран. Инвестиции в сфере инновационных проектов, поддержанные Сбербанком, ряд соглашений, подписанных с субъектами бизнеса, региональными администра-циями ДФО - далеко не полный перечень мероприятий, проведенных на ВЭФ крупнейшим банком страны. Президент, председатель правления Сбербанка Герман ГРЕФ уверен, что российско-китайское банковское сообщество будет и дальше искать пути эффективного инвестирования на Дальнем Востоке.
Заседание РКФС во Владивостоке стало четвертым с момента создания совета в октябре 2015 года в Харбине. Инициатива китайских партнеров вовлекла в международный совет ведущих региональных игроков финансового сектора КНР и России. Сегодня он насчитывает 57 участников и привлекает в свои ряды новых сторонников.
«Для всех нас РКФС стал удобной площадкой для обмена информацией и технологиями. Мы, банки КНР и России, объединили усилия для развития банковской инфраструктуры и упрочения взаимоотношений между великими державами», - выразил уверенность в ходе заседания РКФС начальник сектора по работе с банками КНР управления финансовых институтов департамента клиентского менеджмента Sberbank CIB Максим ОСИНЦЕВ.
Как подчеркнул старший управляющий директор - директор управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Sberbank CIB Андрей ИВАНОВ, увеличение доли расчетов в национальных валютах - вопрос, который объединяет все мозговые центры банков нашей страны. Сегодня доля Китая в общем товарообороте России увеличилась с 11,4% до 13,5%, в итоге объем торговли превысил $28 млрд. Постепенно меняется и срез продукции, которая поступает в Россию из Поднебесной, все чаще это машины и оборудование, отвечающие высоким стандартам качества. Юань превращается в востребованную валюту накоплений и становится третьей валютой торгового финансирования.
Нахождение точек соприкосновения и обмен опытом, знаниями в сфере инноваций, кибербезопасности, банковских технологий в итоге позволило серьезно продвинуться вперед. В ходе сентябрьского заседания РКФС было достигнуто соглашение о подключении Банка Харбина, Банка Баошань, Хэйхэского сельского коммерческого банка к системе дистанционного банковского обслуживания Sberbank Finline, которая поддерживает все форматы сообщений, существующие в международном обороте, работает во всех валютах мира и т. д.
«В реализации общей «дорожной карты» развития мы видим роль нашего территориального банка в построении удобной формы расчетов в национальных валютах между нашими контрагентами на Дальнем Востоке. Замечу, что за последний год объемы таких расчетов увеличились в два раза», - пояснил председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Евгений ТИТОВ.
Реальные инвестиции
На самом деле, в качестве бенефициаров межгосударственного и межбанковского взаимодействия должны оказаться китайские и российские компании, которые активно заявили о своих проектах на РКФС и в ходе ВЭФ.
Крупная промышленная компания China Machinery Corp c активами более 42 млрд юаней сегодня возводит средние и крупные энергостанции в различных странах мира, в том числе в Белоруссии и Узбекистане, и предлагает применить свои технологии на российском Дальнем Востоке.
Китайская компания Qing Gang ChanLin Meat products Co LTD, крупный экспортер более чем в 10 странах мира, намерена и далее развивать свиноводческие комплексы и производство, довести поголовье скота до 120 тыс. голов свиней, ориентируясь в том числе и на российский рынок.
Хэйлунцзянская компания «Цикл», выстроив партнерские отношения с Банком Харбина, учла огромный потенциал российского рынка интернет-продаж, создав платформу «Би ту Си» - Сам 365, позволяющую китайским компаниям вести расчеты с российскими предприятиями в рублях.
Дочернее предприятие корпорации «Юй Хен» «Си Гун» совместно с российской «Фортуной» создало компанию в Хабаровском крае по лесопереработке (инвестиции - 2 млн юаней) и намерено наладить сбыт непосредственно в России, продолжить инвестирование в производство.
Российские компании представили проекты, раскрывающие инфраструктурный и технологический потенциал Дальнего Востока. Строительство угольных терминалов в бухте Мучке позволит «Ольга Саха Транс» (дочернее предприятие «Волга Групп») создать короткое плечо доставки угля из Якутии до порта Ванино и в дальнейшем в порты Китая, Японии, Южной Кореи. Ожидается, что данный проект станет резидентом Свободного порта.
Разработкой Тополихинского участка Союзного месторождения графитовой руды, столь необходимой для металлургов АТР, занимается ООО «Дальграфит» (группа «Магнезит»). В ходе ВЭФ подписано партнерское соглашение между компанией и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк». Руководитель компании Виталий МИСЮТИНСКИЙ, отмечая сложность проекта строительства нового ГОК, сказал, что предприятие собирается выйти на проектную мощность в 40 тыс. т графита в год в 2018 году, соответственно поддержка Сбербанка просто необходима.
Денис ГРОСЬ, руководитель индустриального парка «Авангард» (ТОР «Хабаровск») рассказал об интересе размещения китайских компаний на территории Дальнего Востока. Индустриальный парк уже готов принять производства резидентов ТОР и предлагает им развитую инфраструктуру, которая уже на две трети создана.
ООО «Приморский сахар», единственный производитель сахара в регионе, поставщик мелассы в Южную Корею и на Филиппины, приглашает инвесторов в проект перевода производства с тростникового сахара на сахарную свеклу.
Бизнес найдет поддержку
Второй ВЭФ позволил создать неформальную формулу: ДВФУ должен стать неким «Стенфордом» для бизнеса, информационной площадкой для диалога финансовых институтов и предпринимательского сообщества в азиатском регионе России и мира. Дух русских пассионариев, первопоселенцев, которые когда-то освоили Дальний Восток и остались здесь жить, не чужд и сегодняшним бизнесменам. По данным исследования МСП Банка, Приморский и Камчатский края, Якутия вошли в ТОП-10 наиболее активных регионов в сфере развития малого бизнеса.
Подобный взгляд поддержал и Евгений Титов, отметив, что до конца года банк с участием Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона планирует выделить на поддержку малого и среднего бизнеса в рамках программы льготного финансирования 1,5 млрд рублей.
Сбербанк и Банк Харбина в ходе заседания РКФС своими действиями лишь подтвердили, что формирование единого банковского информационного пространства между Китаем и Россией сегодня уже факт очевидный.
Президент Банка Харбина Чжан ЦИГУАН уверен, что инструментарий Сбербанка и инновационные идеи позволят обеспечить лучшие условия для клиентов по обе стороны границы. А РКФС, в свою очередь, продолжит курс на улучшение отношений между странами в финансовом секторе.
По словам председателя правления Банка Харбина Го ЧЖИВЭНЯ, проведение мероприятий РКФС в рамках ВЭФ повысило авторитет партнеров, а участие в нем и поддержка его повестки президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом помогут выстраивать еще более глубокое понимание финансовых процессов наших государств и следовать заданным целям.
МНЕНИЕ
Игорь БУЛАНЦЕВ, старший вице-президент Сбербанка, и. о. руководителя Sberbank CIB: Мы говорим с китайскими коллегами на одном бизнес-языке
- Прошел почти год, как в контексте РКФС мы объединили усилия российских и ведущих региональных китайских финансовых институтов, чтобы выстраивать эффективное взаимодействие в финансово-банковской сфере России и Китая для развития торгово-экономических отношений между нашими странами. Он был наполнен важными событиями. Вместе с Банком Харбина и другими китайскими коллегами по рынку за этот короткий период мы прошли очень большой путь по укреплению взаимопонимания и доверия, что позволяет продвигать и финансировать совместные бизнес-проекты. Значимым этапом нашего сотрудничества стала организация синдицированного кредита для Сбербанка при участии Банка Харбина и региональных банков КНР.
Работая в рамках мероприятий ВЭФ, мы еще раз убедились в том, что перспективы развития экономик наших стран велики. Определяются они в том числе готовностью совместно участвовать в реализации множества многоотраслевых проектов, ряд которых был продемонстрирован российским и китайским бизнесом на своеобразном инвестиционном roadshow совета во Владивостоке. Наша общая с китайскими коллегами задача - обеспечить инструменты для их реализации.
За этот год явный прогресс достигнут в открытии счетов Лоро и Ностро: около 30% всех счетов между Сбербанком и китайскими банками открыто именно в ходе сотрудничества в рамках РКФС. В наших долгосрочных общих планах - сформировать экосистему расчетов (на базе Sberbank Finline) в юанях и рублях между большим количеством участников внешнеэкономической деятельности.
Полагаю, больше всего объединили нас взаимные стажировки, в частности прошедшие в Корпоративном университете Сбербанка. В том числе мы провели обучение высших руководителей китайских банков на примере конкретных проектов, и этот практический опыт открывает нам еще большие возможности для сотрудничества. Основной вывод, который мы сделали по результатам: мы говорим с китайскими коллегами на одном бизнес-языке.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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