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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:44 |
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Сбербанк готов к эффективному партнерству
Видение, вдохновение и энергия
Обращение крупнейшего банка страны к восточному вектору развития, и дальневосточному в частности, укрепляет позиции Сбербанка среди мощных финансовых организаций мира.
- Заключенные Сбербанком на ВЭФ соглашения с правительствами Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» позволяют говорить о том, что сегодня создаются условия, которые дают возможность федеральным и иным структурам развивать Дальний Восток, поддерживать дальневосточный бизнес. Надеюсь, что Сбербанк здесь станет эффективным и помогающим во всех начинаниях партнером, - выразил уверенность глава крупнейшего банка страны.
По его словам, сегодня Сбербанк обладает огромным запасом ликвидности и готов выделить триллион рублей в развитие бизнеса на Дальнем Востоке. На поддержку самого большого банка страны может рассчитывать любой проект, получивший положительную экспертизу. Несмотря на кризис, Сбербанк предлагает целый комплекс продуктов для бизнеса с процентной ставкой ниже, чем ключевая ставка, установленная Банком России. В данном случае и санкции не помеха.
- Расширение режима санкций - это область не экономики, а, скорее, политики, но берусь прогнозировать, что санкции будут сняты еще не скоро. Правительство США очень быстро вводит санкции, как это было с поправками Джексона-Веника, но очень тяжело и долго снимает их. Тем не менее со многими партнерами на Западе мы продолжаем активно взаимодействовать. В процессе отмены санкций должна быть проведена большая работа, и это дело не одного дня, - полагает Герман Греф.
Темы «генерили» вместе
Сбербанк, как официальный партнер Восточного экономического форума, создал дополнительную площадку для дискуссии с китайскими финансовыми институтами. Герман Греф выразил благодарность председателю правления Банка Харбина Го Джи Веню за инициативу в создании РКФС.
- Доверительный диалог между российской и китайской сторонами - одна из целей нашего совета. В перспективе - привлечение большего количества банков обеих стран для популяризации этой организации. Согласен с тем, что РКФС должен быть неформальным органом, который помогает всем участникам обсуждать и «генерить» актуальные темы. Совет должен работать на паритетных началах, чтобы небольшие банки не чувствовали себя ущемленными и ощущали комфорт, - выразил мнение на заседании РКФС Герман Греф.
На взгляд президента Сбербанка, финансовые отрасли в мире переживают очень серьезный сдвиг парадигмы. В этот момент можно оказаться наверху, а можно быть сметенным волной. Сегодня ни для кого не секрет, что интернет-корпорация Alibaba «съедает» финансовый рынок Китая, забирает у китайских банков самый сладкий кусок безрискового бизнеса. Ни у одного банка в Китае нет такой компетенции, как у финансово-технологических компаний, и это реальная угроза. Разумеется, и банки России под давлением таких интернет-гигантов тоже теряют долю в транзакционных операциях.
Герман Греф полагает, что банковский сектор в сегодняшнем виде будет трансформирован буквально в течение пяти лет, подобные изменения произойдут во всем финансовом секторе, в том числе в лизинге. Экономика «он-деманд» («по требованию») или «шеринговая» экономика «сломает» все сопредельные отрасли. Здесь, по мнению Грефа, есть что обсуждать, и необходимо думать, как выживать, уже сегодня.
Практические задачи
Доля расчетов в национальных валютах между КНР и Российской Федерацией должна быть увеличена. Как известно, 90% платежей между нашими странами происходят пока в долларах. Валютный своп, который должен действовать между Китаем и Россией, в полной мере не работает.
«Мы постараемся проанализировать ситуацию и подготовить экономически обоснованные предложения нашему регулятору (Банку России. - Прим. «ДК»). Если нами будет создана удобная финансовая инфраструктура, а банки станут некими провайдерами бизнеса, мы сможем преодолеть существующие сложности и начать активный переход на расчеты в юанях и рублях. В ходе совместной деятельности финансовые институты Китая и России принесут дополнительный «вольюм» экономикам и поддержат политические решения наших государств», - отметил Герман Греф.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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