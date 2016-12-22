Кредитный пластик снова в ходу

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 23:36 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
23 Сентября 2016, 17:15 | Финансы |

Кредитный пластик снова в ходу

Более миллиона пластиковых карт эмитировано на Дальнем Востоке в 2016 году

Рынок пластиковых карт переживает новый этап развития. На первый план выходят ко-брендинговые и кобеджинговые проекты, предлагающие их обладателям возврат средств (cash-back) и премиальные баллы за полеты, бронь отелей и т. д.

На Дальнем Востоке выпущено 8,2 млн пластиковых карт. Кредитные карты в этой доле занимают примерно 13%. Банки не просто вернулись к их активному выпуску в последние два года, но в целом нарастили их эмиссию за 6 лет в три раза. Так, в России сегодня находится в обращении чуть более 30 млн кредитных карт (по данным www.cbr.ru).

Досье «Дальневосточного капитала»: Несомненным лидером по эмиссии кредитных карт на Дальнем Востоке стало Приморье - 303 632 шт., Хабаровский край оказался вторым, с количеством 258 593 шт., тройку лидеров замыкает Амурская область, на ее территории выпустили 160 020 кредитных пластиковых карт. В целом в ДФО к 1 июля 2016 года появилось 1 067 197 новых кредитных карт (по данным Дальневосточного ГУ Банка России).

Спрос растет

В 2016 году спрос на кредитные карты у дальневосточников вырос в среднем на 20%, что во многом продиктовало возобновление кредитных линий для граждан рядом банков и вывод на рынок кредитных карт с новыми бонусными опциями. Кредитный лимит остался на прежнем уровне и составляет примерно 50 тыс. руб. с грейс-периодом в 50 дней. Кстати, свой долг перед банком клиенты кредитных организаций на Дальнем Востоке предпочитают погашать внося минимальный платеж. Как правило, кредитные организации предлагают такие карты в среднем под 27% годовых, примерно на 5-7 пунктов выше, чем 5 лет назад. Одновременно послекризисный уровень одобрения заявок составляет 50-60%.

По данным кредитных организаций, в 2015 году Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» выпустил 266 793 кредитные карты (без учета перевыпуска действующих), или 22,4% от общего количества эмитированных пластиковых карт банка в ДФО (1 190 052 шт.). Количество эмитированных кредитных карт Росбанка составило 3,6% от общего числа выпущенных банком. В Альфа-Банке 24% выпущенных в ДФО карт - кредитные. Выпуск рекордного количества, в процентном соотношении, кредитных карт осилил ВТБ24, выдав на Дальнем Востоке 177 325 карт, из которых 162 716 - кредитные (91,8% от общего количества).

По словам начальника отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Сергея КОЛЕЕВА, в первом полугодии 2016 года банк эмитировал более 5500 кредитных карт. Основная доля эмиссии пришлась на карты Visa и MasterCard. Но необходимо отметить, что уже около 5% составляют недавно запущенные банком кобейджинговые карты «Union Pay - Золотая Корона», номинированные как в рублях, так и в юанях. Уже сегодня они интересны российским студентам азиатских университетов, бизнесменам, покупателям торговых площадок Китая, поскольку позволяют совершать покупки в Китае с прямой конвертацией по курсу банка.

«Прошло менее года, как наш банк стал активным субъектом конкурентного рынка Приморского края и Владивостока, но уже сегодня продуктовая линейка пластиковых карт банка включает 9 разнообразных программ - от кобренда до cash-back. Буквально с 1 июля нынешнего года банк приступил к выпуску кредитных карт, которые обладают аналогичными бонусными составляющими, что и дебетовые карты», - рассказывает начальник отдела поддержки и координации сети «Дальневосточного» филиала банка «Открытие» Оксана ЮСТ.

Директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Алексей КРЕЙТОР также говорит о положительной динамике спроса на кредитные карты на рынке Приморья: «C начала года в Приморье банк выпустил 15 тыс. новых карт. Тогда как за аналогичный период прошлого года в Приморье было выдано только 6,5 тыс. кредиток. Более чем двукратный рост во многом вызван и запуском новых продуктов, прежде всего - кредитной карты Сash-back с начислением до 5% за покупки в качестве вознаграждения».

Кредитки обеспечивают эквайринг

За последний год наши земляки оплатили с помощью кредитных карт товары и услуги на 45 млрд руб., при этом 21,5 млрд руб. получили в банкоматах наличными (по данным Дальневосточного ГУ Банка России). Статистика свидетельствует о том, что финансовая грамотность владельцев карточек растет: они стараются в основном расплачиваться кредитками (69% сумм от общего эквайринга). Оплачивать комиссию в 3-5% за получение наличных в банкомате желающих все меньше.

Досье «Дальневосточного капитала»: Хабаровчане лидируют по безналичным расчетам кредитными картами - 12, 4 млрд руб. (4,5 млрд руб. - получение наличных средств), жители Приморского края оплатили кредитками товары и услуги на сумму 11,7 млрд руб. (6,1 млрд руб. - наличные). Сахалинцы стали третьими по объему проведенных безналичных операций в торговой сети - 5,4 млрд руб. (2 млрд руб. - наличные). 76,4 млрд руб. - безналичные операции в целом по ДФО.

Эквайринг действительно становится «королем» рынка. На Дальнем Востоке количество терминалов в торгово-сервисной сети порой в 5 раз превышает число установленных банкоматов в субъектах ДФО.

Сash-back двигает кредитки

По словам собеседников «ДК», за время моратория на выпуск кредитных карт, обусловленного кризисом, клиенты практически забыли этот продукт. Поэтому бонусные преференции из мира дебетовых карт - возврат средств за покупки (cash-back), накопление миль за полеты и заправки, посещение музеев и т. д. - постепенно появляются и на рынке кредитного пластика.

Хотя у каждой кредитной организации своя статистика. Так, судя по цифрам, кобренды сегодня мало востребованы клиентами Сбербанка, в этом году из всего объема выпущенных на Дальнем Востоке карт такие карты занимают лишь около 1%. Сказывается то, что банк активно выдавал их в прежние годы.

В Росбанке доля кобрендинговых кредитных карт составляет 13,4% от общего числа. Для жителей Дальнего Востока эта величина равна 14%.

«В прошлом году в ВТБ24 было выпущено порядка 2% кобрендовых кредитных карт от общей эмиссии. Основная причина низкой доли связана с тем, что в 2015 году банк закрыл все существующие на тот момент авиакобренды и в апреле прошлого года запустил новую линейку банковских карт с четырьмя опциями лояльности («Автокарта», «Карта впечатлений», «Карта мира» и карта с программой «Коллекция»). Кстати, объем безналичных операций по таким картам в два раза превышает показатели по действующим кобрендовым картам», - говорит эксперт ВТБ24 Азат ГАФУРОВ.

«Кобрендовая карта «Аэрофлот» - банк «Открытие» - наша отдельная гордость. Другие продукты, такие как «Автокарта», «Карта развлечений», «Спартак», имеют функцию cash-back, т. е. обеспечивают возврат от 3 до 5% от суммы покупки на счет карты. Так, в первом случае - за обслуживание на автозаправках в любой точке мира, во втором - за приобретение билетов в кинотеатрах, театрах, посещение ресторанов и даже покупку онлайн-игр (от 2 до 5%, в зависимости от типа карты - Classiс, Gold или Signature). Карта «Спартак» имеет аналогичные опции возврата денежных средств за покупку товаров в продуктовых и других супермаркетах, например - нашей региональной сети «Самбери». Карта Travel для поездок позволяет копить бонусные рубли. Каждую карту с набором указанных преимуществ можно с 1 июля 2016 г. оформить как кредитную», - делится преимуществами карт банка Оксана Юст.

Банк «Восточный» запустил кредитную карту Cash-back, по которой начисляется 5% от суммы покупок в бонусных категориях (они изменяются каждые 3 месяца, в июле - сентябре 2016 г. это рестораны / кино, театры и другие развлечения / авиа- и железнодорожные билеты), а также 1% от других покупок в качестве вознаграждения. Специальная карта для автовладельцев банка начисляет 3% от всех покупок на любых АЗС страны и мира и 1% от других покупок. Промопродукт - кредитная карта со сниженной процентной ставкой за первые три месяца использования - фактически предоставит ее владельцу докризисный уровень кредитования.

Карта путешественника «Примсоцбанк - Travel Card» позволит накопить премиальные мили, совершая покупки в любой сети по всему миру. Накопленные мили клиенты могут расходовать для бронирования и оплаты широчайшего спектра услуг, представленных на сайте iglobe.ru.

…и бонусы

Управляющий Дальневосточным филиалом Промсвязьбанка Наталья ПЛАТОНОВА рассказывает, что в апреле 2016 года банк обновил линейку кредитно-карточных продуктов, создав продукт для путешественников «ПСБ Планета», ориентированный как на клиентов, выезжающих за рубеж, так и на тех, кто путешествует по России. Помимо этого, впервые на рынке выпустили валютную кредитную карту с годовым льготным периодом кредитования и льготным курсом конвертации - Premium Grace. А например, пользуясь «Картой хозяина» Россельхозбанка с функцией сash-back, ее владелец получает возврат 5% суммы средств, потраченных на автозаправочных станциях, и 1% от суммы покупки товаров и услуг в других торговых точках.

В апреле 2016 года ОТП Банк запустил новый кредитный карточный продукт для действующих клиентов банка - «Все и сразу» - с опцией начисления до 7% годовых на остаток собственных средств. После получения этой карты клиенты, у которых нет потребности в кредитных средствах, могут использовать свои собственные деньги, бесплатно переводя их на карту и получая дополнительный ежемесячный доход, а деньги можно снимать без комиссий в любом банкомате.

Блокчейны в необозримом будущем

Конкуренция биткоинов и блокчейнов пока вызывает скепсис у дальневосточных банкиров. «Уход пластиковых карт «на пенсию» - это вопрос не самого близкого будущего», - считает управляющий дальневосточным филиалом банка «Интеза» Ярослав РОЗЕНБАУМ. Подобной точки зрения придерживается и Алексей Крейтор, полагая, что блокчейн способен заменить многих участников рынка - если для этого будут созданы условия по части федерального законодательства и политики регулирования.

«Развитие технологий в банковском бизнесе, широкое распространение блокчейна и биткоинов - это будущее финансового сектора нашей страны. Но как только анализируешь ежемесячный отчет Банка России об объеме получения наличных средств с пластиковых карт, как минимум вдвое превышающий безналичный оборот, появляется грустная человеческая улыбка банкира: до внедрения бесконтактных технологий нашему рынку очень далеко. За этим как минимум стоит переоборудование всей банковской структуры - серьезные финансовые вливания. И это задача не одного дня и даже не одного года», - полагает Оксана Юст.

Досье «Дальневосточного капитала»: Биткоины - криптовалюта, цифровая валюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платежные системы или обменные пункты происходит обмен на обычные валюты.

Блокчейн - это массив данных, построенный на основе сложных математических и криптографических правил. У этой базы данных нет единого центра и отсутствуют посредники (банков, госорганов, аудиторов, контролеров, страховых компаний и т. д.). Она целиком хранится одновременно на множестве подключенных компьютеров и обновляется синхронно на основе консенсуса узлов. Предполагает возможность оплаты товаров и услуг со смартфонов путем списывания в том числе биткоинов.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

Теги: банки  капиталы  инвестиции 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика