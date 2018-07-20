|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 25 Июля, 13:21 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Примтеркомбанк: надежный партнер приморского бизнеса
Банк работает на рынке финансовых услуг по лицензии, предоставляющей право на осуществление всех видов банковских операций в рублях и валюте. Головной офис Примтеркомбанка располагается во Владивостоке, отделения находятся в городах Приморского края: Находке, Спасске-Дальнем, пгт. Славянка.
Несмотря на то что Примтеркомбанк - это по сути региональное финансовое учреждение, банк стремится не ограничивать себя территориально и расширяет сферы сотрудничества, взаимодействуя с зарубежными банками. Открыты корреспондентские счета в банках стран АТР и Европы.
Для удобства клиентов при работе с китайскими компаниями Примтеркомбанк активно расширяет отношения с банками Китая. Недавно между Примтеркомбанком и Хуньчуньским сельским коммерческим банком (КНР) были подписаны договоры об открытии и обслуживании корреспондентских счетов. Открыты счета в юанях в АКБ «Банк Китая» (Элос), China Construction Bank Corporation и Яньбянском сельском банке сотрудничества. Это дает возможность напрямую осуществлять переводы между Примтеркомбанком и банками Китая, минуя американские банки-корреспонденты, и позволяет клиентам сократить сроки переводов и издержки по конвертации валют в случае расчетов в третьей валюте.
Особое внимание банк уделяет обслуживанию внешнеэкономической деятельности своих клиентов и предоставляет полный спектр услуг наряду с гибкой тарифной политикой. Специалисты по валютному контролю консультируют по вопросам соответствия условий внешнеэкономических договоров требованиям действующего валютного законодательства РФ, оказывают помощь по заполнению документов, представляемых в банк. Примтеркомбанк осуществляет конверсионные операции «день в день», переводы валюты по системе SWIFT в любую точку мира в день обращения клиента.
В своей работе Примтеркомбанк делает акцент на персональный подход к клиенту. Это касается всех направлений деятельности, в том числе кредитования. Без преувеличения - каждого заемщика здесь знают в лицо. Обращаясь в банк, клиент может быть уверен, что ему предложат именно тот продукт и то решение, которое будет соответствовать потребностям его бизнеса. Индивидуальный подход к каждому клиенту, к каждому предприятию проявляется как в возможности предоставления банком выгодной процентной ставки по кредиту, так и в разработке индивидуального графика погашения этого кредита. Персональный менеджер консультирует по любым вопросам кредитования, помогает заполнить все необходимые формы. Банк рассматривает различные виды обеспечения.
Примтеркомбанк является партнером Гарантийного фонда Приморского края, с помощью поручительства которого заемщик получает кредит имея минимальное собственное залоговое обеспечение.
Упрощая требования к пакету документов, формируя понятные процедуры получения денежных средств, Примтеркомбанк действительно делает кредит для малого бизнеса доступным.
В заключение стоит отметить, что банк поддерживает долговременные и доверительные отношения со своими клиентами. Банк работает 26 лет на рынке банковских услуг и с каждым годом лишь доказывает эффективность своей деятельности. Формула успеха проста: в Примтеркомбанке клиент первичен!
г. Владивосток, ул. Фокина, 25, тел. (423) 226-98-31,
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2014 год.
- Андрей ШАРАФУТДИНОВ, директор управления по работе с госорганами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы ставим для себя приоритетом региональные проекты
- Группа "Открытие" назначила лидера на Дальнем Востоке
- Росбанк прокредитует "РусГидро"
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.