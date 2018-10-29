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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 06 Ноября, 16:22 |
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Банк "Возрождение" снизил ставки по потребительским кредитам
При оформлении личного страхования ставка по кредиту под поручительство теперь составляет от 15,25%, по необеспеченному кредиту - от 15,5% годовых в рублях.
«Традиционно ключевой сегмент заемщиков для нас - это зарплатники. То есть те, кто получает заработную плату на карты нашего банка, кого мы хорошо и давно знаем. Для этой категории клиентов мы предлагаем наиболее привлекательные ставки, - прокомментировал управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб КЛИМЕНКО. - Кроме того, мы готовы предложить преференции по ставкам заемщикам с положительной кредитной историей, сотрудникам бюджетных предприятий и компаний наших партнеров».
Потребительское кредитование является одним из приоритетных в развитии розничного бизнеса банка «Возрождение». На сегодняшний день у банка в целом по стране более 48 тысяч заемщиков по потребительским кредитам.
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