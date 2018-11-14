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25 Июля 2014, 08:45 | Финансы

Сбербанк оказывает предприятиям услугу Cash Management

Централизованное управление финансами сразу нескольких филиалов или дочерних предприятий - сложная задача. Многие компании адаптируют для этого собственные учетные системы, придумывают сложные схемы, что требует серьезных расходов на внедрение и обучение персонала. При этом головной офис зачастую остается "на шаг позади", поскольку видит лишь итоги операций.

Сегодня банки готовы избавить компании от этих проблем, предлагая услугу Cash Management (управление денежными потоками). Предложение Сбербанка в этом сегменте уникально тем, что ориентировано на все клиентские сегменты. О том, как оперативно и грамотно управлять счетами группы, привлекая финансовую поддержку банка, в интервью «ДК» рассказал управляющий отделением Сбербанка России по Хабаровскому краю Сергей ЮРЧЕНКО.

- Сергей Геннадьевич, компании с разветвленной филиальной сетью сегодня действительно испытывают определенные сложности при управлении финансами? В чем они заключаются?

- Часто бывает так, что даже самый, казалось бы, технически обеспеченный финансовый директор может лишь предполагать, сколько в его холдинге имеется свободных средств, - потому что, может быть, именно сейчас уходит платежка, о которой он узнает только завтра. Попытки решать подобные проблемы чисто механической централизацией чаще всего приводят к задержкам платежей и необходимости увеличивать штат сотрудников головной компании.

Cистема «Сбербанк Корпор@ция», работающая по технологии Cash Management, воплощает принципиально иной подход к организации этой работы. Самая главная особенность состоит в том, что все операции - платежи через единый центр или установка бюджетов для каждого подразделения - проводятся в режиме реального времени. Казначей видит, что происходит с каждым счетом именно сейчас, и может на это повлиять: выделить дополнительный лимит или же, наоборот, заблокировать платеж.

Однин из последних примеров в Хабаровском крае - компания ЗАО СК КОЛЫМСКАЯ. Головной счет организации открыт в г. Хабаровск, остальные счета открыты в 19 различных городах России. Компания является клиентом нашего банка свыше 15 лет, внедряет все подходящие ей новшества в сфере финансовых услуг, и система Cash Management не стала исключением. Так на сегодняшний день клиент может с места головной организации, получить выписки по всем филиалам за 3-4 минуты, что очень удобно.

- Какие еще реальные преимущества дает работа по этой технологии?

- Их довольно много. Например, работать со счетами можно не только в месте расположения головного офиса компании, но и с открытыми счетами в любом из более чем 10 тысяч отделений Сбербанка по всей России. Соответственно, теперь доступен и единый остаток на счетах, и в течение дня все средства группы можно по заранее согласованному алгоритму консолидировать и перераспределить. Теперь не нужно держать «подушку ликвидности» на каждом из счетов, а освободившиеся средства можно разместить в доходные инструменты. Повышенный процент по остаткам на счетах теперь начисляется суммарно, а проценты по овердрафту, наоборот, снижаются в зависимости от состояния счетов всей группы.

Бывает, что холдинг в целом вполне кредитоспособен, но отсутствие банковского лимита именно на нужную, конкретную компанию вдруг оказывается «палкой в колесе». Теперь каждая компания группы может использовать единый, общий лимит овердрафта. То есть не только ваши деньги, но и деньги Сбербанка окажутся там, где нужно, вовремя.

Иногда казначею холдинга необходимо срочно отправить платеж за филиал, находящийся за 5000 километров от головного офиса. И именно в этот момент отсутствует свет или нет возможности связаться с филиалом. И на этот случай у Сбербанка есть решение - «Прямое управление счетами». Теперь головная компания сама может отправить необходимый расходный документ в банк за свое представительство или филиал.

- Стоимость этого продукта доступная?

- Продукт Сбербанка не дороже внедрения собственной корпоративной системы, да к тому же не требует затрат на обучение и содержание персонала на местах, поскольку всю работу делает сам банк.

- Какие возможности система сможет предоставить в ближайшее время - ведь наверняка предусмотрены возможности ее развития?

- Да, действительно, возможности системы постоянно растут, и важно, чтобы квалифицированную консультацию можно было получить на месте, а не по телефону из Москвы. В Сбербанке позаботились не только об организации централизованной службы поддержки, но и о том, чтобы специалисты по этому вопросу имелись в каждом регионе и могли подобрать продукты и схемы под потребности каждого конкретного клиента. Так что следите за новыми возможностями для роста вашего бизнеса!

Узнать подробнее о данной услуге можно на сайте банка www.sberbank.ru и по телефону 8 800 555 84 84.

Тел. в Хабаровском крае и ЕАО: (4212) 47-72-99, (4212) 79-40-32.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012 г. Реклама

Журнал "Дальневосточный капитал", июль,  2014 год.

Теги: Сбербанк  cash management 


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