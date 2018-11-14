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Среда| 21 Ноября, 05:57 |
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Сбербанк оказывает предприятиям услугу Cash Management
Сегодня банки готовы избавить компании от этих проблем, предлагая услугу Cash Management (управление денежными потоками). Предложение Сбербанка в этом сегменте уникально тем, что ориентировано на все клиентские сегменты. О том, как оперативно и грамотно управлять счетами группы, привлекая финансовую поддержку банка, в интервью «ДК» рассказал управляющий отделением Сбербанка России по Хабаровскому краю Сергей ЮРЧЕНКО.
- Сергей Геннадьевич, компании с разветвленной филиальной сетью сегодня действительно испытывают определенные сложности при управлении финансами? В чем они заключаются?
- Часто бывает так, что даже самый, казалось бы, технически обеспеченный финансовый директор может лишь предполагать, сколько в его холдинге имеется свободных средств, - потому что, может быть, именно сейчас уходит платежка, о которой он узнает только завтра. Попытки решать подобные проблемы чисто механической централизацией чаще всего приводят к задержкам платежей и необходимости увеличивать штат сотрудников головной компании.
Cистема «Сбербанк Корпор@ция», работающая по технологии Cash Management, воплощает принципиально иной подход к организации этой работы. Самая главная особенность состоит в том, что все операции - платежи через единый центр или установка бюджетов для каждого подразделения - проводятся в режиме реального времени. Казначей видит, что происходит с каждым счетом именно сейчас, и может на это повлиять: выделить дополнительный лимит или же, наоборот, заблокировать платеж.
Однин из последних примеров в Хабаровском крае - компания ЗАО СК КОЛЫМСКАЯ. Головной счет организации открыт в г. Хабаровск, остальные счета открыты в 19 различных городах России. Компания является клиентом нашего банка свыше 15 лет, внедряет все подходящие ей новшества в сфере финансовых услуг, и система Cash Management не стала исключением. Так на сегодняшний день клиент может с места головной организации, получить выписки по всем филиалам за 3-4 минуты, что очень удобно.
- Какие еще реальные преимущества дает работа по этой технологии?
- Их довольно много. Например, работать со счетами можно не только в месте расположения головного офиса компании, но и с открытыми счетами в любом из более чем 10 тысяч отделений Сбербанка по всей России. Соответственно, теперь доступен и единый остаток на счетах, и в течение дня все средства группы можно по заранее согласованному алгоритму консолидировать и перераспределить. Теперь не нужно держать «подушку ликвидности» на каждом из счетов, а освободившиеся средства можно разместить в доходные инструменты. Повышенный процент по остаткам на счетах теперь начисляется суммарно, а проценты по овердрафту, наоборот, снижаются в зависимости от состояния счетов всей группы.
Бывает, что холдинг в целом вполне кредитоспособен, но отсутствие банковского лимита именно на нужную, конкретную компанию вдруг оказывается «палкой в колесе». Теперь каждая компания группы может использовать единый, общий лимит овердрафта. То есть не только ваши деньги, но и деньги Сбербанка окажутся там, где нужно, вовремя.
Иногда казначею холдинга необходимо срочно отправить платеж за филиал, находящийся за 5000 километров от головного офиса. И именно в этот момент отсутствует свет или нет возможности связаться с филиалом. И на этот случай у Сбербанка есть решение - «Прямое управление счетами». Теперь головная компания сама может отправить необходимый расходный документ в банк за свое представительство или филиал.
- Стоимость этого продукта доступная?
- Продукт Сбербанка не дороже внедрения собственной корпоративной системы, да к тому же не требует затрат на обучение и содержание персонала на местах, поскольку всю работу делает сам банк.
- Какие возможности система сможет предоставить в ближайшее время - ведь наверняка предусмотрены возможности ее развития?
- Да, действительно, возможности системы постоянно растут, и важно, чтобы квалифицированную консультацию можно было получить на месте, а не по телефону из Москвы. В Сбербанке позаботились не только об организации централизованной службы поддержки, но и о том, чтобы специалисты по этому вопросу имелись в каждом регионе и могли подобрать продукты и схемы под потребности каждого конкретного клиента. Так что следите за новыми возможностями для роста вашего бизнеса!
Узнать подробнее о данной услуге можно на сайте банка www.sberbank.ru и по телефону 8 800 555 84 84.
Тел. в Хабаровском крае и ЕАО: (4212) 47-72-99, (4212) 79-40-32.
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