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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:35 |
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Евгений ТИТОВ, председатель Дальневосточного банка Сбербанка России: Результаты следуют за амбициями
Вместе с новой территорией банк получил и большой бизнес-портфель. В нем нет неизвестных для банка отраслей, но яркая экономическая специализация регионов присутствует - рыбодобыча для Камчатки, золотодобыча для Магаданской области и Чукотки. И банку предстоит уйти в эти сферы еще глубже. Численность сотрудников банка увеличится до 11 300 человек - это, пожалуй, на сегодняшний день одна из крупнейших организаций в регионе, это большой коллектив, корпоративные устремления которого ярко выражены: быть лидерами.
Все эти обстоятельства еще больше увеличивают вес банка в вопросах развития Дальнего Востока. Какие инструменты для этого будут использованы и какую роль в построении новой модели региональной экономики отводит себе Дальневосточный Сбербанк?
Об этом «Дальневосточный капитал» беседовал с председателем Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Евгением ТИТОВЫМ.
- Евгений Викторович, прежде всего, с пополнением вас. Такой стремительный территориальный рост вызывает у вас бизнес-азарт? Насколько сложно проходит процесс присоединения?
- Мы были готовы к этому технически, наши коллективы работают в одной корпоративной культуре - Сбербанка. Но, конечно, какой-то период «притирания» нам предстоит. Сокращена часть управленческого персонала, происходит слияние баз данных, систем. Эту технологическую кухню наши клиенты даже не заметят. Но уверен, что они оценят то, что мы теперь единый банк, а не куча подразделений под брендом Сбербанка. Это очень важно для большого числа наших клиентов, чей бизнес давно вышел за пределы одного региона, им будет работать с нами еще проще.
Что касается коллектива, то я недавно проехал по всем новым территориям, встретился с людьми. Мы посмотрели друг другу в глаза, я увидел и тревогу (какими будут новые требования?), и понимание. Мы ведь работаем в одной системе ценностей, определенной Сбербанком. Дальневосточный Сбербанк в прошлом году показал самую высокую динамику роста эффективности среди других территориальных банков. Мы намерены наращивать этот показатель, хотя, понимаю, сделать это в новых для нас масштабах работы будет очень непросто.
- Бизнес присоединенных территорий имеет другую специфику, в значительной степени он более рискованный…
- Доминирующие отрасли - да, несколько другие, но предпринимательские идеи и их реализация - схожи. Я с удовлетворением отмечаю, что сегодня уже принимаются такие отраслевые решения, что не рынок к нам адаптируется, а мы своими продуктами встраиваемся в потребности бизнеса. Касается ли это рыбодобычи, сельского или лесного хозяйства, золотодобычи - не важно. Есть общие риски, связанные прежде всего с сезонностью и обстоятельствами природного характера, от этого и выстраиваются подход к оценке эффективности бизнеса и инструменты, которые позволяют не убивать у клиента желание дальше вкладываться в производство, если в силу объективных причин что-то не пошло как планировалось.
И банки, и бизнес научились управлять рисками, а таких предпринимателей, которые относятся к менеджменту как к факультативу, совсем немного: контроль издержек, тщательная работа с себестоимостью, диверсификация бизнеса - это сегодня повседневная практика. И в этом смысле мы с нашими клиентами мыслим абсолютно одинаково.
- За последние полгода Сбербанк провел целый ряд бизнес-конференций в регионах ДФО. Общение в таком формате как-то меняет понимание того, что сегодня особенно востребовано бизнесом? Или это такие масштабные имиджевые проекты?
- Нет, это делается не для имиджа. С точки зрения имиджа организация таких мероприятий, где требуется слаженная работа большого количества участников, я бы даже сказал, несколько рискованная. Ведь все должно пройти на самом высоком уровне - у меня такие требования. В основе нашей идеи - создание единого информационного поля, это своего рода сверка потребностей бизнеса и наших возможностей. По большому счету, сегодня Сбербанк способен и ресурсами, и инструментами обеспечить реализацию любых инвестиционных программ. У нас есть уникальные продукты, адаптированные именно под цели развития, модернизации производства, способствующие выходу на новые, в том числе зарубежные, рынки. Мы хотим донести эту информацию до наших клиентов в прямом диалоге - так лучше можно друг друга понять.
Бизнес-форум - это и открытая трибуна для наших клиентов, где они могут рассказать о своих планах, потребностях и проблемах, в решении которых на нас рассчитывают. На каждом нашем бизнес-форуме - а мы уже провели такие мероприятия в Хабаровске, Биробиджане и Владивостоке, на очереди другие регионы - есть представители власти, это третий и крайне важный участник. В нашем начинании нас активно поддерживает Министерство по развитию Дальнего Востока, региональные чиновники, отвечающие за экономику. Получается такое единство интересов. Минвостокразвития сегодня формирует новую модель конкурентоспособной экономики, очень активно ищет площадки и проекты, которыми можно было бы наполнить территории опережающего развития (ТОР), идея которых все больше обретает конкретную форму: проект федерального закона уже прошел почти все согласования. Бизнесу и нам, в том числе, важно понимание того, куда движется регион. У региональной власти тоже свой интерес: территориям предстоит конкурировать за инвестиционные проекты, для этого нужно создавать условия для предпринимательской деятельности. На наших бизнес-форумах они слышат адекватную оценку этих условий, и не всегда приятную.
Получилось, что мы стали своеобразным драйвером необходимых коммуникаций, и эту машину уже остановить нельзя. Мне наши клиенты и партнеры говорят: «Евгений Викторович, давайте еще, давайте в более узкую сферу уходить, обсуждать вопросы в отраслевых сообществах, где компании имеют одну ресурсную базу, похожие риски и т. д.». Мы только «за».
- Если говорить о конкретных цифрах и проектах, как можно измерить инвестиционную активность дальневосточного бизнеса? Нет ли у вас ощущения, что в регионе, вопреки всяким разговорам о развитии, есть некий тормоз?
- Если судить по клиентам Сбербанка, то никакого, как вы говорите, тормоза мы не видим. В этом направлении банк активно работает с прошлого года. Вот одна показательная цифра - на начало 2014 года наш инвестиционный портфель на Дальнем Востоке составил 56,8 млрд рублей, или 44% от общего объема банковского финансирования (128 млрд рублей - общая инвестиционная емкость банков ДФО). В этом году мы планируем выйти на цифру в 100 млрд рублей, в нашем портфеле - порядка 700 инвестиционных проектов, которые уже реализованы либо реализуются сейчас. Они из самых разных отраслей, включая социальную сферу.
- Что, на ваш взгляд, должно стать стимулом для повышения инвестиционной активности бизнеса? Как вы относитесь к идее создания ТОРов?
- Я положительно отношусь к этой идее. Особый правовой, налоговый, административный режим подобных территорий должен стать именно таким стимулом для повышения инвестиционной активности. Хорошо бы его распространить на весь регион, но мы же понимаем, что это нереально. При этом благодаря ТОРам можно сформировать концентрированные точки роста, можно рассчитывать на синергию, когда рядом с современными производствами будут созданы и современные условия жизни, будет повышаться привлекательность нашего региона для молодежи. Чего я здесь опасаюсь? Начиная эту работу, необходимо обеспечить, чтобы все заявленные льготные условия для предпринимателей неукоснительно соблюдались, имели одинаковый «вес» для российских и зарубежных инвесторов. В свою очередь, мы как банк готовы в приоритетном порядке обеспечить резидентам ТОРов весь комплекс финансовых и нефинансовых услуг.
- Какие предложения Сбербанка адаптированы именно под эти площадки? Есть ли уже опыт сотрудничества с бизнесом, реализующим проекты в рамках индустриальных парков?
- Знаете, я люблю эту тему, и мне по-человечески очень хочется, чтобы мы уже в ближайшее время смогли увидеть в регионе эффективно действующий индустриальный парк - например такой, как технополис «Химград» в Татарстане. Там на сегодняшний день работает порядка 300 малых и средних предприятий, выпускающих широкий спектр продуктов нефтехимии. Сбербанк принимал активное участие в становлении этого проекта. Есть и другие аналогичные реализованные проекты с участием банка: технополис «Москва», Ярославский индустриальный парк, парк «Заволжье» в Ульяновской области, парки «Росва» и «Ворсино» в Калужской области. Накоплен очень интересный и действенный опыт, и он обязательно пригодится на нашей территории.
В рамках программы «Новая индустриализация» мы предлагаем три финансовых и два нефинансовых сервиса. Это специализированное кредитное предложение «Индустриальный парк» с увеличенным до 14 лет сроком кредитования. Это уменьшенная доля собственных средств заемщика - от 20% инвестиционной стоимости, низкая процентная ставка, возможность отсрочки погашения основного долга и т. д. Есть предложение «Бизнес-проект» для компаний микро- и малого бизнеса, которые хотят стать резидентами индустриального парка. Не буду вдаваться в подробности, но условия по нему более чем льготные.
На нашей конференции во Владивостоке мы ознакомились с проектом индустриально-логистического парка «Авангард», который планируется реализовать в Хабаровском крае. Есть договоренность о финансировании агропромышленного парка в Амурской области. Дело потихоньку движется и с принятием Минвостокразвития определенных решений по площадкам для ТОРов, так что в ближайшее время эти проекты получат конкретные очертания.
- На питерском форуме Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития. В чем его суть? Какие совместные действия намечены?
- Не буду лукавить и говорить, что все наши действия мы совершаем ради того, чтобы получить нематериальные блага. Это бизнес, такой же как и другие. Но не все, что мы делаем, связано с сиюминутной продажей банковских услуг. Выстраивая отношения с Министерством по развитию Дальнего Востока, мы формируем инструментарий для участия в реализации региональной экономической политики.
Мы предложили, а Минвостокразвития поддержало нашу идею: по условиям соглашения Сбербанк становится главным андеррайтером и экспертом финансово-экономических моделей инвестпроектов. Новая команда министерства заинтересована в таких экспертах. И мы будем помогать не только с проектами, но и с подготовкой кадров. Нам важно сейчас выстроить правильную систему, в которую смогут вписаться такие разные проекты и клиенты.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2014 год.
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