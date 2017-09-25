|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 15 Октября, 14:52 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Альтернативные инструменты накопления: Лишь 2% россиян заинтересованы в брокерском обслуживании
Два процента активных
Средняя сумма инвестирования частных лиц в ценные бумаги, ПИФы и другие финансовые инструменты в контексте брокерского обслуживания, а также доверительного управления в банках составляет 5 млн рублей. Начинающим инвесторам финансовые эксперты «ДК» рекомендуют стартовать в среднем с 50 тыс. рублей.
Активными операторами биржевой торговли, а также кредитными организациями, где возможно открыть индивидуальные инвестиционные счета на Дальнем Востоке, являются крупнейшие федеральные банки - Альфа-Банк, ВТБ24, Сбербанк, банк «Открытие», инвестиционная компания «Финам». Дочерние брокерские и управляющие компании банков позволяют клиентам напрямую выходить на отечественные и международные биржи, открыв брокерский счет (управляя им через все возможные «клики»), или передавать средства в доверительное управление. Инструментов поистине масса.
«Уровень проникновения фондового рынка в России очень низок. Несмотря на активные усилия правительства, Банка России (ЦБ) и профессиональных участников рынка ценных бумаг, доля инвестирующих в биржевые инструменты россиян не дотягивает до 2% от экономически активного населения страны. Для сравнения: в развитых странах инвестирует не менее половины населения. Одновременно с каждым годом мы видим все больше людей, желающих попробовать инвестиции на бирже. Причина очевидна: привычные способы вложения, такие как, например, банковский депозит и недвижимость, уже не дают достаточной доходности. Предпочтения инвесторов по инструментам зависят от массы факторов, таких как горизонт инвестирования, готовность инвестора к риску, сумма вложения и многое другое. Конечно же, основное, за чем приходят к брокеру, - альтернатива банковскому вкладу. Например, еще в конце 2014 года было реально найти вклад с доходностью на уровне 20% годовых, но в 2017 году это уже менее 8%», - говорит директор филиала «Открытие Брокер» во Владивостоке Роман МАНАЕНКОВ.
По наблюдениям управляющего ВТБ24 в Приморском крае Александра ВЯЛКОВА, в последние полтора года в связи со снижением ключевой ставки ЦБ клиенты проявляют все больший интерес к инструментам размещения денежных средств на фондовом рынке. Большинство предпочитает инвестировать в стабильные, надежные инструменты с прогнозируемой доходностью как в рублях, так и в валюте (облигации, структурные продукты, еврооблигации), в акции компаний с государственным участием. Растет интерес к дивидендным историям российских и зарубежных компаний, в последнее время стали популярными вложения в ETF (сырьевые, индексные или на ведущие компании). Наш спикер отмечает, что нахождение Владивостока в другом часовом поясе никак не мешает инвесторам, а наоборот, позволяет активнее уделять время фондовому рынку после окончания рабочего дня.
Для консервативных и рисковых
Банки разрабатывают различные варианты размещения средств, оценивая потребности каждой из категорий клиентов.
«Для наших клиентов нет ограничений по минимальной сумме «входа на торги». Это очень важно для начинающих инвесторов. Клиент самостоятельно определяет ту сумму, которую готов внести на свой брокерский счет. Следует обратить внимание, что инвестор, располагая даже небольшим объёмом денежных средств, может сформировать сбалансированный инвестиционный портфель. Минимальный лот устанавливается правилами биржевых торгов. Для реализации своих инвестиционных планов наши клиенты могут воспользоваться новым мобильным приложением «Сбербанк Инвестор», через которое удобно покупать и продавать акции и облигации российских компаний, получать актуальную рыночную информацию», - рассказывает директор управления глобальных рынков Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Юрий ДЯТЛОВ.
Персональный менеджер Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк» Анна СКРИПНИК рассказывает, что «инвесторам-консерваторам», которые предпочитают максимальную защиту капитала, банк предлагает инвестиционную программу «Вектор», разработанную совместно с партнером банка - страховой компанией «Ингосстрах-Жизнь» (клиент выбирает инвестиционную стратегию, например инновационная фармацевтика, делает единовременный взнос 1 млн рублей, страховая компания инвестирует средства с использованием опционов крупнейших инвестиционных банков мира в течение 3-х лет. А в случае наступления страхового случая близкие клиента получают единовременную выплату и инвестиционный доход. - Прим. «Дальневосточного капитала»).
«Уверенным клиентам, готовым брать на себя ответственность при работе с биржей, мы предлагаем открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, который предусматривает либо освобождение от налогообложения, либо возврат ранее уплаченного НДФЛ. Нужно отметить, что таких клиентов немного. Большая часть инвесторов не имеет физической возможности торговать на бирже в силу своей занятости. Для таких клиентов отличным вариантом является доверительное управление от УК «Промсвязь», - уточняет Анна Скрипник.
По мнению территориального руководителя по развитию ключевых клиентов АО «Альфа-Банк» в г. Владивостоке Натальи ШАРАПОВОЙ, сегодня клиенты приходят на инвестиционный рынок в большинстве своем не для того, чтобы «играть» на бирже, а за правильным умеренно-консервативным портфелем, который защитит его сбережения от инфляции. В таких условиях все большую популярность приобретают облигационные инструменты, дающие клиенту фиксированный доход на долгий срок инвестирования. Например, СЧА облигационного ПИФа «Альфа-Капитал Облигации плюс» с начала 2016 года вырос более чем в 20 раз и недавно преодолел отметку в 10 млрд рублей. Сегодня чеки инвсеторов, передающих денежные средства под управление, варьируются от пяти тысяч рублей до десятков миллионов долларов, если брать срез по инвесторам - физическим лицам в Приморье.
Облигационный бум
Выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), «народных облигаций», а также моментальная их продажа через двух агентов - Сбербанк и ВТБ - оживили внутренний рынок облигаций. Первый выпуск облигаций прошел буквально за месяц на сумму 20 млрд рублей.
По словам начальника управления маркетинговой стратегии и исследований банка ВТБ24 Дмитрия ЛЕПЕТИКОВА, владельцами этих ценных бумаг в большинстве своем стали люди состоятельные, сделавшие вложения на суммы, исчисляющиеся миллионами рублей. Тогда как минимальный лот на покупку облигаций составлял 30 тыс. рублей. Такой спрос подтверждает предположение: рынку уже сегодня не хватает долгосрочных инструментов. Как известно, для получения максимальной доходности облигации надо держать три года.
«Народные ОФЗ» - это хорошая маркетинговая кампания, проведенная несколькими банками. Мы же предлагаем клиентам инвестировать в обычные ОФЗ, которые давно обращаются на рынке и дают инвесторам большую ликвидность и доходность в сравнении с народными. Скажем прямо: народные ОФЗ - инструмент для тех, кто не знает про обычные ОФЗ», - полагает Наталья Шарапова.
С точки зрения Романа Манаенкова, второй выпуск «народных облигаций», конечно, будет размещаться уже на других условиях с меньшей доходностью. Однако и он может быть востребован на рынке, так как на текущий момент ожидания по смягчению политики ЦБ сохраняются.
Как поясняет наш собеседник, сегодня самыми надежными считаются облигации федерального займа (их выпускает Минфин) со ставкой 8-8,5% годовых, а тем, кому хочется большей доходности, стоит присмотреться к корпоративным облигациям - бумагам крупных российских компаний. Именно рублевые облигации могут стать наиболее доходным активом на фоне продолжения укрепления рубля, снижения инфляции и процентных ставок. Как правило, доходности по облигациям крупных банков на 0,5-2 процентных пункта выше, чем доходности ОФЗ с постоянным купоном.
ИИС с фурором
Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) оказались наиболее демократичным продуктом, где чеки инвестирования возможны от 10 тыс. до 1 млн рублей (ранее максимальный порог был ограничен 400 тыс. рублей, а государство возвращает 13% с такого вложения). Банки на Дальнем Востоке активно предлагают этот инструмент. Такие счета оформили уже почти 250 000 россиян.
По словам Натальи Шараповой, запущенные в УК «Альфа-Капитал» стратегии ИИС произвели фурор, в том числе и среди дальневосточных клиентов. В 2015 году банк был первым в стране по количеству открытых счетов ИИС. Индивидуальные инвестиционные счета имеют почти 40% розничных клиентов «Открытия Брокер», больше четверти из них зафондированы (то есть пополнены).
Как замечает Александр Вялков, с момента запуска ИИС услуга пользуется большой популярностью. В первую очередь, конечно, по причине льготного налогообложения и возможности выбора удобной схемы для получения этой льготы. Также при использовании готовых торговых стратегий возможно получение доходности выше 12,5%, что существенно больше по сравнению с классическими продуктами. При этом портфель в основном состоит из облигаций с минимальным риском и сопоставимой доходностью. Средний чек по открытым в Приморье ИИС с наполнением составляет 362 тыс. рублей.
Выход на фондовый рынок по-прежнему возможен и через ПИФы. Однако эксперты сожалеют, что спрос на них среди дальневосточников не столь высок, как бы хотелось. Хотя перечень паевых фондов более чем разнообразен, вплоть до возможности вступить в закрытый паевый инвестиционный фонд с любыми активами внутри.
Судя по суммам, которые инвестируют частные инвесторы в ИИС и народные облигации, аппетиты розничных клиентов банков растут. А значит, новые инвестиционные продукты, номинированные в валюте, которые приготовили им банки, придутся по вкусу.
Яна МАЛЬЦЕВА.
- Альтернативные инструменты накопления: Лишь 2% россиян заинтересованы в брокерском обслуживании
- МСП Банк ускоряет развитие Дальнего Востока
- ВТБ сверил часы с Дальним Востоком
- Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам
- "В портфеле банка финансирование внешнеэкономических сделок по экспорту занимает около 40%"
- Сергей КУЧУН, генеральный директор страховой компании АО "ДальЖАСО": Решающее значение имеют качество услуг и финансовый результат
- Сбербанк кредитует Highland Gold Mining
- МСП Банк пришел в Хабаровск и Владивосток
- Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного Сбербанка: Энергетика региона очень позитивная и созидательная
- Сбербанк реализует инклюзивные проекты
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.