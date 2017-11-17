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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Альфа-Банк перешел менеджер из "Открытия"
Юрий Шейко объединит управление регионом «Тихоокеанский», под его руководством будут работать подразделения корпоративно-инвестиционного блока в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Иркутске.
Как сообщает пресс-служба банка, перед Юрием Шейко поставлены задачи организации и координации работы по привлечению корпоративных клиентов, увеличения доли рынка, обеспечения синергии с другими бизнес-блоками финансового учреждения. Одной из стратегических инициатив банка в настоящий момент является развитие сегмента компаний с годовой выручкой от $10 млн до $100 млн и совершенствование бизнес-модели «Средний и региональный корпоративный бизнес.
Отметим, что Юрий Шейко пришел в Альфа-Банк из «Региобанка» (филиал ПАО Банка ФК «Открытие»), где прошел путь от экономиста кредитного отдела до заместителя управляющего филиалом - директора по корпоративному бизнесу.
Досье «Дальневосточного капитала»: Альфа-Банк основан в 1990 году, является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По итогам первого полугодия 2017 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $41,8 млрд, совокупный кредитный портфель - $26,0 млрд, совокупный капитал - $6,0 млрд. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила $436 млн.
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