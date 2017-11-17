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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Декабря, 12:59 |
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Бизнес без риска. Реальность?
- Сергей, давайте начнем с главного вопроса, который интересует сегодня многих предпринимателей. Как банк может помочь бизнесу застраховать будущие валютные (курсовые) риски?
- Чаще всего инструментами хеджирования пользуются импортеры и экспортеры, те компании, чья деятельность напрямую зависит от стоимости валюты. Последние два года дали бизнесу понять, что не нужно ждать изменения курса, нужно заранее планировать и страховать риски. У нас есть практический опыт решения задач во всех направлениях.
Линейка стратегий хеджирования Промсвязьбанка включает как стандартные продукты, так и сложно-структурированные решения, разработанные с учетом потребностей компании, в точном соответствие с денежными потоками и платежным календарем.
Самые распространенные инструменты хеджирования валютного риска - форвард и опцион. В первом случае стороны заключают соглашение о будущей купле-продаже валюты по определенным в момент заключения сделки условиям, а во втором, покупатель инструмента приобретает право на заключение контракта на продажу или покупку валюты на определенных условиях в будущем. Ее параметры покупатель может обозначить сам - в зависимости от сложившихся рыночных реалий.
- Чаще всего хеджирование воспринимается как инструмент страхования от колебания курсов на валютном рынке. Какие еще направления страхования рисков сегодня предлагает Промсвязьбанк?
- Может быть захеджирован непрофильный риск, связанный с изменением цен на любой из активов, торгуемых на бирже. Пользуется спросом товарное хеджирование (риск изменения стоимости товарного актива - нефти, нефтепродуктов, драгоценных металлов, цветных металлов и сельхозпродукции), так же востребовано хеджирование процентного риска (риск изменения плавающей процентной ставки). Повторюсь, Промсвязьбанк работает как со стандартными решениями (форвард и опцион), так и предлагает структурные решения.
- Расскажите подробнее о форварде и опционе, чем они отличаются друг от друга?
- Форвард - это обязательство клиента совершить конверсионную операцию по курсу, определенному в момент заключения сделки. Говоря проще, мы договариваемся с клиентом о курсе конвертации в определенную будущую дату и в эту дату продаем (или покупаем) валюту по этому курсу, не зависимо от рыночных колебаний.
Форвард - расчетная величина, и курс будущей конвертации вам предложит банк. В рамках гарантии выполнения обязательств банк вправе запросить обеспечение. Как правило, на рынке это 10-12% от суммы сделки. Но Промсвязьбанк предложил более удобное решение - упрощенная система согласования лимита риска, в рамках которого банк освобождает клиента от необходимости внесения обеспечения под форвардную сделку полностью или частично.
Второй инструмент - опцион. Это уже ваше право на продажу или покупку валюты по зафиксированному курсу в будущем. Опцион не предполагает обеспечительного платежа, но имеет некоторую премию. В отличие от расчетного форвардного курса, курс обмена валюты по опционной сделке клиент определяет сам, и тем самым влияет на размер премии. В момент исполнения опциона клиент принимает решение: конвертировать валюту по зафиксированному курсу или рыночному.
- У такого инструмента, как форвард, есть негативная сторона. Если рубль окажется слабее форвардного курса, то компания может упустить дополнительный доход.
- Я думаю, что компании ставят перед собой совершенно другие задачи. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев компания видит прибыль от своей основной деятельности, а не от спекулятивных операций на валютном рынке. С помощью хеджирования они хотят уменьшить зависимость бизнеса от рыночных колебаний и повысить качество планирования будущих денежных потоков.
Форвардный курс, прежде всего, можно использовать в качестве бюджетного, и очевидно, что, применяя инструмент хеджирования, компания фиксирует прибыль от сделки и исключает возможный убыток.
- Все это кажется достаточно сложным. Если клиент планирует воспользоваться хеджированием, то ему необходимо обладать специальными знаниями?
- Мы постарались сделать алгоритм сотрудничества максимально простым и удобным. Клиенту нужно позвонить в Промсвязьбанк, получить консультацию эксперта, затем подписать соглашение о срочных сделках, и, собственно, совершить сделку.
- По каким критериям банки изучают риски клиентов? Есть ли какие-то риски для банка в хеджировании?
- Мы уже учли все свои риски при работе с этим инструментом. У клиента есть выбор. Для форварда - это работа в рамках обеспечительного платежа или же согласование с банком лимита кредитного риска. Также можно выбрать бюджетную стратегию с опционом, где уже нет необходимости в обеспечительном платеже, и есть возможность самому выбрать приемлемый курс конвертации.
Юрий РОГОВ.
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