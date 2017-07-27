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26 Июля 2017, 15:45 | Финансы

Всеобщее процентное потепление

Банковский климат в России установится в пределах 8-10% выше нуля

Выход инфляции в мае этого года на беспрецедентно низкий уровень в 4% укрепляет уверенность в постепенном снижении ключевой ставки Банка России. О том, какую нишу займут региональные кредитные организации во все сжимающемся банковском пространстве, какие перспективы на рынке у «длинных» финансовых инструментов, в эксклюзивном интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал начальник управления маркетинговой стратегии и исследований банка ВТБ24 Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ.

- С 2018 года вступает в силу закон о разделении банков по перечню разрешенных операций: на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. Не приведут ли данные шаги к исчезновению небольших региональных банков, обслуживание в которых предпочитает микро- и малый бизнес?

- Новый подход Банка России, который сформулирован в законе, не должен существенно повлиять на региональную банковскую структуру. Для небольших банков всегда будет оставаться место для деятельности. Мы можем это видеть на примере США, чья банковская система исторически не является слишком концентрированной. Количество банков там исчисляется тысячами, и многие из них осуществляют деятельность в одном конкретном штате. Подобные кредитные организации сознательно ограничили спектр своих услуг и не занимаются покупкой сложных ценных бумаг и предложением сложных финансовых инструментов.

В мире концентрация основного финансового капитала у крупнейших банков, конечно, присутствует. И Россия далеко не лидер в этой парадигме. В начале 2017 года в нашей стране 55% активов банковской системы находилось у пяти крупнейших кредитных организаций. Примерно такая же концентрация во Франции, выше - в Испании, Нидерландах, Бельгии и ряде других европейских стран. В Швейцарии принята «бутиковая» система, где банк, имеющий многовековую историю, ориентирован лишь на очень состоятельных клиентов.

В данном случае Банк России верно делает, предлагая несколько уровней лицензирования. Для меньших банков предложена лицензия попроще - базовая. Более крупным, которые могут себе позволить серьезные инвестиции в специалистов высокого уровня, современное программное обеспечение и т. д., - универсальная. И это вполне логично. Абсолютному большинству клиентов не нужен весь спектр финансовых операций, им необходимы лишь простые услуги: оплата ЖКХ, кредитование на повседневные нужды, сберегательные продукты. Мегарегулятор последовательно исполняет свою работу, четко выявляя проблемные банки, не делая никому поблажек.

- Существует мнение, что ставки по кредитам будут снижены в ближайшее время до уровня 6-7%. Насколько такой шаг можно считать целесообразным в текущей экономической ситуации?

- Для снижения ставок есть достаточно четкие экономические основания. В мае 2017 года зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции - 4%. Ключевая ставка - важный индикатор, если она идет вниз, экономика готова к дешевым деньгам. В нынешнем году Центральный банк уже трижды снижал ключевую ставку. И мы считаем, что к концу года она может быть постепенно доведена до 8%. Это означает, что снизится стоимость ресурсов, вниз пойдут кредитные ставки и проценты по вкладам. «Ронять» ставку резко было бы неправильно, т. к. банк покинет денежная масса, которую можно выдать в кредит.

О стабилизации банковской сферы говорит и снижение уровня просроченной задолженности по кредитам, которое фиксирует и наш банк. Она находится на уровне 8%, а по ипотеке - намного меньше. Если просроченная задолженность в среднем на рынке снизится с 8 до 6%, процентную ставку по кредитам можно снижать и далее.

- Но сегодня на авансцену выходят новые инструменты, такие как ОФЗ, получившие название народных облигаций. Как проходит их продажа?

- Статистика банка показывает, что владельцами ОФЗ в большинстве своем стали люди состоятельные, приобретающие данные ценные бумаги на суммы, исчисляющиеся миллионами рублей. Данный факт подтверждает тренд: частные вкладчики готовы использовать «длинные» деньги на срок до 3-х лет. Минимальный лот на покупку облигаций составлял 30 тыс. рублей, тогда как стоимость реальных сделок достигала 15 млн рублей. Полагаю, что в скором времени могут появиться и более интересные инструменты для вложений.

На 1 апреля 2017 года доля населения в «пределах» отечественной банковской системы превысила 30%. Это рекорд последнего десятилетия. Рост депозитного портфеля банков за счет вкладов частных клиентов обеспечен укреплением рубля, а это значит, что население финансирует не только само себя, но и инвестирует в финансовую систему. Дальний Восток имеет и здесь свою специфику. Банковская система ДФО сформирована на балансе кредитов и депозитов, за счет относительно высоких зарплат населения и устойчивого спроса на заемные ресурсы. Подобное соотношение позволяет региону занимать высокое рейтинговое место наряду с Северо-Западным и Уральским федеральными округами по устойчивости банковского сектора и перспективам развития экономики. 

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год. 

Теги: ВТБ24  банки 


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