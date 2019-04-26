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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:16 |
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Mir Pay доступен клиентам Альфа-Банка
Услуга доступна для держателей карт «Мир», обладающих Android-смартфонами с поддержкой технологии NFC, сообщила пресс-служба банка.
Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» - как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay, которое уже доступно в Play Market. Приложение доступно для операционных систем Android, начиная с версии 6.0.
Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay не обязательно, пояснили в банке.
Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии с международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код - токен.
В настоящее время банки-эквайеры завершают подготовку своих POS-терминалов для приема бесконтактного «Мира», и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любой торговой точке, где установлен POS-терминал с функцией бесконтактной оплаты.
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