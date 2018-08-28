|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 20 Сентября, 23:49 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Fitch Ratings присвоило АТБ долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне B+
Среди факторов, оказавших позитивное влияние на оценку банка, агентство указало стабильный уровень прибыльности бизнеса, достаточный уровень качества активов и диверсификации, хороший уровень ликвидности и крепкие позиции в ключевых для банка регионах - Дальнем Востоке и Сибири. Присвоенные рейтинги также отражают риски, связанные с ограниченной филиальной сетью в масштабах страны, быстрыми темпами роста портфеля потребительских кредитов Азиатско-Тихоокеанского Банка на фоне нестабильной ситуации на рынке розничного кредитования, и умеренную позицию по капиталу.
«Мы приветствуем решение Fitch Ratings о присвоении рейтинга банку. Присвоенная оценка является подтверждением прочности наших позиций, стабильности и открытости бизнеса Банка с учетом текущей ситуации в экономике и банковском секторе, - сказал Михаил Павлов, заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка. - Это уже второй рейтинг, присвоенный банку международными рейтинговыми агентствами, что открывает нашим партнерам и клиентам дополнительный источник достоверной информации о финансовом состоянии АТБ. Мы рады, что деятельность банка и потенциал нашего развития оценены по достоинству».
Азиатско-Тихоокеанскому Банку присвоены также следующие рейтинги: B2 - долгосрочный рейтинг Moody`s по депозитам в иностранной и национальной валютах, E+ - рейтинг финансовой устойчивости (BFSR) и Not Prime - краткосрочный рейтинг Moody`s, A+ - рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА».
Досье «ДК»: "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) работает на российском рынке 21 год (до 2006 года – ЗАО «Амурпромстройбанк»). Предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1810, выданная Банком России 10 мая 2012 года. Филиальная сеть АТБ включает 295 подразделений в 146 населенных пунктах 18 регионов страны. Банк входит в Систему страхования вкладов. АТБ – лауреат премии «Финансовая Элита России», обладатель «Гран-при: региональный банк 2011 года». В 2012 году банку вручен диплом Рейтингового агентства «Эксперт РА» «Лидер банковского рынка» за вклад в развитие банковского бизнеса в регионах.
- "Экосистема" для бизнеса
- Андрей ШАРАФУТДИНОВ, директор управления по работе с госорганами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы ставим для себя приоритетом региональные проекты
- Группа "Открытие" назначила лидера на Дальнем Востоке
- Росбанк прокредитует "РусГидро"
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.