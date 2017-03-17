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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:16 |
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Павел КОРЧАГИН, гендиректор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса: Революции в лесной отрасли опасны
Эти опасения не беспочвенны. Напомню, что несколько лет назад уже только разговоры о повышении экспортной пошлины на необработанный лес принесли дальневосточным лесопромышленникам значительные потери. Сложившиеся зарубежные рынки чутко отреагировали на возможные изменения цен на российскую древесину, и потребители превентивно переориентировались на других поставщиков. Международный рынок круглого леса ежегодно растет, только наша доля на нем снизилась. Это конкурентный рынок, и государство вместо того, чтобы помочь бизнесу бороться за место на нем, создало условия, приведшие к его потере.
Сегодня среди мер, направленных на повышение экономической эффективности лесопромышленного комплекса, принять которые необходимо в срок «до 17 апреля, дальше - ежеквартально», предлагается, процитирую, «рассмотреть целесообразность увеличения размеров платы за использование лесов, установления ставок вывозных таможенных пошлин в отношении пиломатериалов с низкой степенью обработки и тарифных квот на их вывоз, организации торговли экспортируемыми необработанными круглыми лесоматериалами на товарных биржах». Заниматься этими вопросами будут Минпромторг, Минэкономразвития, Минприроды России и Федеральная антимонопольная служба.
Какие здесь есть опасности? Налоговая нагрузка на бизнес и так ежегодно увеличивается, и мы можем ожидать еще одно увеличение, и значительное. Лесной бизнес не работает с такой прибылью, чтобы он мог спокойно, без ущерба для экономики компаний, перенести существенное увеличение платежей. Важно определиться и со степенью переработки, сегодня порядка 70% экспортной древесины - это обычные пиломатериалы. Пока мы будем опять экспериментировать с пошлинами, можем вновь потерять еще часть рынка.
Большой вопрос вызывает переход на биржевую торговлю лесными товарами. Пока торговля круглыми лесоматериалами на товарных биржах не является мировой практикой. На этом рынке свои порядки, и примет ли он наши? Мы опять можем понести потери. Если речь будет идти о торговле на обычных товарных биржах, то это уже похоже на спецэкспортерство, что станет очередным ограничением.
Надо идти не по приказу и распоряжению, в течение одного-двух лет мы не поменяем порядок, нужно выстраивать систему, иначе такая новизна, пока все «перемелется» и выстроится, принесет и убытки, и разорение для определенных предприятий, многие из которых являются градообразующими для муниципальных образований Дальнего Востока. Просто директивный подход здесь неприемлем, он будет болезненным.
Кстати, в одном из пунктов постановления есть поручение представить предложения о реализации на товарных биржах древесины, полученной при рубках лесных насаждений государственными учреждениями. Вот, может быть, именно на этом лесе попробовать выстроить систему биржевой торговли, опробовать ее, ведь древесина, полученная в результате рубок ухода специализированными учреждениями органов управления лесами, не является предметом долгосрочных контрактов. В этом случае - «да», если мы что и потеряем, то это теневой рынок, который всегда был рядом с рубками ухода.
Есть еще целый ряд поручений, которые вызывают, может быть, меньше вопросов, но также требуют внимательного отношения и эволюционного решения. В России сегодня принято огромное количество законов и правовых актов, регулирующих лесную деятельность, если их в точности выполнять, то можно навести порядок в отрасли, повысить ее эффективность.
Конечно, представители лесной отрасли не останутся в стороне от обсуждения целесообразности введения тех или иных новых мер регулирования, которые должны быть разработаны по поручению президента РФ. Для нас ключевые слова в постановлении правительства - «рассмотреть целесообразность». Мы будем выходить со своими инициативами, отстаивать интересы дальневосточных компаний, деятельность которых имеет свою специфику, свои виды лесных ресурсов и традиционные рынки сбыта.
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