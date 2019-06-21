|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 18 Июля, 19:44 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019
18.07 |БАМ: подарки к празднику
18.07 |Курс на диверсификацию:
18.07 |Полиметалл: делая невозможное возможным
18.07 |Сбербанк "заморозит" цену
18.07 |Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА
21 Июня 2019, 09:15"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
18 Июля 2019, 19:00 | Мнение |
Сергей МАХУ, министр природных ресурсов Амурской области: Основной отраслевой тренд прежний - это золото
- Причины тоже прежние - высокие цены и гарантированное быстрое получение финансового результата без переработки сырья, его транспортировки и конкуренции на рынке сбыта.
С другими металлами и минеральным сырьем все намного сложнее, и это сильно сдерживает диверсификацию горной отрасли региона. Во многом сегодняшняя отраслевая ситуация связана с традиционной спецификой области: вплоть до конца 20-го века в плановом порядке акцент ставили на развитие добычи россыпного золота и угля. В итоге сложился отчетливый перекос в геологическом изучении недр области: выявлены и неплохо разведаны все месторождения угля, золотороссыпные узлы и лишь частично - золоторудные проявления. Из остальных полезных ископаемых нам достались разведанные запасы только по железу и нескольким видам нерудного сырья.
Теги: Амурская область Сергей Маху
Loading...
Новости раздела
- Сергей МАХУ, министр природных ресурсов Амурской области: Основной отраслевой тренд прежний - это золото
- Игорь РАССКАЗОВ, директор Института горного дела ДВО РАН: Олово имеет реальные шансы выйти на рост
- Руслан ГУБАЙДУЛЛИН, исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна": Есть шанс получить бешеный тариф
- СОН Вон Ен, профессор, Инчхонский национальный университет: У корейского бизнеса к Дальнему Востоку пока интерес со страхом
- Павел КОРЧАГИН, гендиректор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса: Революции в лесной отрасли опасны
- Ярослав СЕМЕНИХИН, гендиректор ДНИИМФ: Необходимо защитить дальневосточное производство
- Ирина ГОРКИНА, член комитета по экологии и природопользованию РСПП, к. г. н.: Экономические и экологические приоритеты должны быть равновесны
- Чжон Мен СУ, эксперт по экономике России, Республика Корея: Корейский бизнес хочет не только выгодных проектов, но и понятных правил
- Алексей РАЧЕНКОВ, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края: На площадках ТОР должно быть много резидентов
- На Дальнем Востоке китайский турпоток тормозят нелегалы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.