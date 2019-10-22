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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Ноября, 00:30 |
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Адвокаты Виталий Береговский, Алена Кожушко: Рыбохозяйственные предприятия уходят с российского рынка
Сегодня, к сожалению, 80% продукции – это рыба первичной переработки. В общем объеме экспорта свежая и мороженая рыба составляет 87,9%. Получается, что страны, которые не ловят рыбу, зарабатывают на морепродуктах в десятки раз больше. Порой сталкиваемся вообще с парадоксальной ситуацией, когда мы продаем соседям замороженную рыбу, а затем у них в два-три раза дороже покупаем филе, а в 5-6 раз дороже - сушенную, копченую, консервированную рыбную продукцию. Подавляющее количество береговых рыбообрабатывающих цехов и заводов выпускают продукцию с низкой степенью обработки, не конкурентоспособную, не отвечающую требованиям мировых стандартов.
Установленные в России система налогообложения, правила таможенного оформления на сегодняшний день препятствуют развитию рыбопромышленной деятельности, а рыбохозяйственные предприятия уходят с российского рынка. Разница в налогах и сборах значительна при поставке рыбной продукции за рубеж и на российский берег. При официальном экспорте необходимо заплатить пошлину в размере 5-10%, а при поставке продукции на внутренний рынок размер НДС составляет 18%. Затраты в российских портах на приобретение дизтоплива, оборудования, орудий лова в 2-3 раза выше, чем в зарубежных портах. Дешевле в иностранных портах ремонт, услуги, ниже налоги, более льготен кредит. В иностранных портах оформление прихода и отхода, разгрузка судна, его снабжение занимает 3-5 часов. В российских портах оформление документов для кратковременной стоянки судна превышает один день, а в отдельных случаях занимает до трех дней. При этом простой судна стоит от $100 до $500 в час. В то время как, например, в Пусане (Южная Корея) экипаж платит властям $500 в сутки за все: за проживание, портовые услуги, ремонт и т. д.
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