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25 Сентября 2019, 12:30 | Мнение |

Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО: В лесу у нас по-прежнему "темные тропинки между деревьями"

- Я считаю, что работа по развитию лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке организована коллегами из Рослесхоза и Минпрома неудовлетворительно, и буду об этом докладывать председателю правительства РФ.

По-прежнему доля лесного комплекса в экономике Дальнего Востока составляет около 1,5%. Все, что касается переработки леса, - не очень хорошо. Низкий уровень освоения расчетной лесосеки - 17,5%, он отстает от среднероссийского в два раза. Надо разобраться, почему не расторгаются соглашения: если выделена лесосека, и она не осваивается, нужно соглашение расторгать. И не обязательно дожидаться фиксации правоохранительными органами передачи денежной суммы. В ситуации, когда должностное лицо не расторгает соглашение с нерадивым лесопользователем, признаки коррупции налицо, сговор очевиден. Если это не прописано в соглашении, значит, это ошибка методологическая - еще и Рослесхоза. Должен быть типовой акт, положение, где должно быть закреплено, при каком уровне использования расторгается соглашение.

По полгода люди занимаются внесением изменений в постановление правительства, все делается долго и неэффективно. В лесу, к сожалению, нет прозрачности. (….).

Мы сегодня проанализируем ситуацию. То, что у нас ряда руководителей лесного комплекса здесь нет, не помешает нам принять решения. Они направили своих представителей, наверное, думали о том, кто за них должен отчитаться. Но предложения будем вносить по руководителям.

Из выступления на совещании по развитию лесного комплекса в Хабаровске в апреле 2018 года

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.  

Теги: мнение  Юрий Трутнев 


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