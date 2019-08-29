|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 26 Сентября, 05:58 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО: В лесу у нас по-прежнему "темные тропинки между деревьями"
По-прежнему доля лесного комплекса в экономике Дальнего Востока составляет около 1,5%. Все, что касается переработки леса, - не очень хорошо. Низкий уровень освоения расчетной лесосеки - 17,5%, он отстает от среднероссийского в два раза. Надо разобраться, почему не расторгаются соглашения: если выделена лесосека, и она не осваивается, нужно соглашение расторгать. И не обязательно дожидаться фиксации правоохранительными органами передачи денежной суммы. В ситуации, когда должностное лицо не расторгает соглашение с нерадивым лесопользователем, признаки коррупции налицо, сговор очевиден. Если это не прописано в соглашении, значит, это ошибка методологическая - еще и Рослесхоза. Должен быть типовой акт, положение, где должно быть закреплено, при каком уровне использования расторгается соглашение.
По полгода люди занимаются внесением изменений в постановление правительства, все делается долго и неэффективно. В лесу, к сожалению, нет прозрачности. (….).
Мы сегодня проанализируем ситуацию. То, что у нас ряда руководителей лесного комплекса здесь нет, не помешает нам принять решения. Они направили своих представителей, наверное, думали о том, кто за них должен отчитаться. Но предложения будем вносить по руководителям.
Из выступления на совещании по развитию лесного комплекса в Хабаровске в апреле 2018 года
- Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО: В лесу у нас по-прежнему "темные тропинки между деревьями"
- Александр Чугунов: Революция нам не нужна, но отрасли требуются изменения
- Дмитрий Никифоров: Мы рискуем потерять квалифицированные кадры
- Владимир Рубахин: Сырьевая направленность Дальнего Востока осталась
- Сергей МАХУ, министр природных ресурсов Амурской области: Основной отраслевой тренд прежний - это золото
- Игорь РАССКАЗОВ, директор Института горного дела ДВО РАН: Олово имеет реальные шансы выйти на рост
- Руслан ГУБАЙДУЛЛИН, исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна": Есть шанс получить бешеный тариф
- СОН Вон Ен, профессор, Инчхонский национальный университет: У корейского бизнеса к Дальнему Востоку пока интерес со страхом
- Павел КОРЧАГИН, гендиректор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса: Революции в лесной отрасли опасны
- Ярослав СЕМЕНИХИН, гендиректор ДНИИМФ: Необходимо защитить дальневосточное производство
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.