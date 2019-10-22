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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Октября, 20:18 |
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Наталия КРУМКАЧЕВА, главный экономист Отдела экономического анализа и регионального развития Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России: Лучше всего себя чувствуют крупные предприятия
Сегодняшнюю ситуацию в отражении оценок дальневосточных компаний «ДК» обсуждал с главным экономистом отдела экономического анализа и регионального развития Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Наталией КРУМКАЧЕВОЙ.
- Наталия Васильевна, какие основные выводы можно сделать из анкетирования о самочувствии дальневосточных предприятий, что они сами говорят о своих рыночных перспективах?
- Учитывая, что вас сейчас интересуют прежде всего крупные компании, буду говорить о них и с позиции самых последних опросов - уже этого года. В качестве крупных мы выделяем компании с численностью более 250 работающих. Это, собственно говоря, соответствует и статистическому определению.
Мы ведем наблюдения уже много лет, и всегда на фоне других предприятий крупные компании чувствовали себя более уверенно.
Если взять данные опроса за первую половину этого года, то, по оценкам крупных предприятий Дальневосточного макрорегиона (без Забайкалья и Бурятии), деловая активность повысилась по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Этому способствовала улучшающаяся экономическая конъюнктура. Крупный бизнес отмечал повышение спроса на продукцию и услуги, и, соответственно, показывал увеличение объема производства и отгруженной продукции. Отмечалось и улучшение ситуации с заказами на внешнем рынке. По данным компаний, также росла загруженность производственных мощностей, по итогам второго квартала 2019 г. она в среднем составила 75,3%. При этом в добыче показатель достиг 88,0%.
Экономическая активность крупных предприятий росла в условиях их лучшей обеспеченности оборотными и денежными средствами и замедления роста цен к уровню августа 2018 года, отмечаемому респондентами.
- Какие отрасли в ваших опросах чувствуют себя наиболее оптимистично?
- Наиболее устойчивое финансовое положение - у предприятий, занятых добычей полезных ископаемых, а также в рыболовстве и у транспортных компаний, прежде всего - портов. Они дают максимальную оценку. Эти отрасли отражают основную специализацию региона, конъюнктура на этих рынках сегодня благоприятная.
- Что крупные предприятия называют в качестве сдерживающих факторов?
- Основная проблема - недостаточный внутренний спрос на продукцию (услуги), причем влияние этого фактора усилилось по сравнению с прошлым годом. Повысилось воздействие и таких факторов, как недостаток денежных средств для инвестиций и нехватка квалифицированной рабочей силы.
Несмотря на устойчивое в целом состояние крупных предприятий, все же в этом году они оценивают свое финансовое положение несколько хуже, чем в прошлом, ссылаясь на снижение активов, прибыли от продаж. Наблюдается также замедление темпов роста выручки по сравнению с первым полугодием прошлого года. Предприятия отмечают рост расходов, прежде всего, связанных с производством (в т.ч. по причине увеличения НДС), а также рост просроченной дебиторской задолженности из-за снижения платежеспособности потребителей.
Тем не менее, их прибыль до налого- обложения и чистая прибыль выросли по сравнению с прошлым годом. По нашим наблюдениям, это связано с тем, что предприятия получили приток прочих доходов (от участия в других организациях (дивидендные выплаты), от реализации имущества, арендных платежей.
Это позволяет крупным предприятиям в целом положительно оценивать возможности самофинансирования. Они демонстрируют умеренную долговую нагрузку и приемлемый уровень ликвидности.
- Что говорят ваши респонденты по поводу инвестиций?
- В этом году мы наблюдаем некоторый рост инвестиционной активности крупных компаний. Основной мотив - модернизация и поддержка производственных мощностей. Увеличилась доля предприятий, которые направляют инвестиции в лизинг, делают долгосрочные вложения и финансируют дочерние предприятия.
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