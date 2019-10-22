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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Октября, 20:18 |
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Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, совладелец ГК "ДНС": Нормальная рыночная ситуация для бизнеса - когда ни о каких институтах помощи ты просто не задумываешься
- Дмитрий, если не брать в расчет ураганный рост показателей выручки, обусловленных техническими процедурами, каким был прошлый год для вашего бизнеса?
- В целом, очень хорошим. В среднем темп роста продаж составлял порядка 30%. Мы традиционно вошли в рейтинги журнала Forbеs («200 крупнейших частных компаний России» - 38-е место), аналитического информационного агентства РБК («500 крупнейших компаний России» - 52-е место) - и улучшили в них свои позиции.
Мы работаем на потребительском рынке, 2018-ый - год выборов президента, поэтому было заметно, что до граждан деньги доходили больше, чего не скажешь об этом годе. Потребительский спрос рос, мы наблюдали такую динамику не только в дальневосточной рознице. Основной бизнес компании - все-таки в европейской части страны, и основная выручка генерируется там. Выделить какие-то дальневосточные особенности не могу, все происходило примерно одинаково.
- При составлении нашего Рейтинга 150 крупнейших компаний Дальнего Востока на поверхности оказался такой факт: особенно высокий темп прироста показывали компании с выручкой более 25 млрд руб. - порядка 78%, дальше - по лестнице, ведущей вниз. И особенно проблемные в этом смысле были компании с выручкой менее 5 млрд рублей…
- Это правда. У тенденции есть несколько объяснений. Можно дискутировать на тему - насколько хорошо макроэкономические показатели считаются статистикой, но есть консенсусное понимание, что экономика у нас в последние семь лет не растет. В такой ситуации закономерный процесс - укрупнение рынка, его размер в целом не увеличивается, но растут большие компании, а значит, маленькие - сокращаются. Им гораздо труднее справляться с повсеместно растущими издержками. Плюс, такая картина складываться в силу того, что крупные компании - на виду, им сложнее прятаться. У маленьких в нынешних условиях все больше поводов уходить в тень.
- При том, что изобретен уже огромный перечень мер поддержки бизнеса, всевозможных преференций и так далее…
- Это интересная штука. По большому счету, нормальная рыночная ситуация для бизнеса - когда ни о каких институтах помощи ты просто не задумываешься. На мой взгляд, если бизнесу приходится обращаться за поддержкой, - это не очень хорошо, поскольку искажаются рыночные стимулы и механизмы. Давать предпринимателям деньги под видом различных субсидий, лизинговых программ - значит, создавать искусственные подпорки, что плохо в итоге сказывается на бизнесе. Этого не нужно делать. Иначе получается, что хороший предприниматель не тот, кто грамотно работает с клиентом, а тот, кто умело встроился в какие-то программы по субсидированию кредитов, лизинга и прочее.
У нас такая тактика: держаться как можно дальше от государственных денег, мы ничего не продаем госструктурам и стараемся минимально пересекаться.
Положительными могут быть усилия власти, направленные не дерегулирование, снятие излишних административных требований, упрощение доступа к рынкам. Но если внимательно присмотреться к тем условиям, которые есть на рынке сейчас, то со всей очевидностью можно говорить: вести деятельность все сложнее и сложнее. Мы по себе видим, что у нас все больше времени идет на то, чтобы постоянно подстраивались под часто меняющиеся нормы. НДС поменялся, нужно переделать все, онлайн-кассы сделали - опять нужно все переделать. Обязательная маркировка, внедрение системы «Платон» на транспорте - надо подстраиваться и соответствовать. А это добавляет денежных и организационных затрат. Мы можем себе это позволить, у нас есть специальные отделы, программисты, которые все сделают оперативно и профессионально, но для большинства малых и средних компаний сложность работы на рынке постоянно повышается. Их устойчивость снижается. Вот и получается - большие растут, маленькие - падают.
- Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, совладелец ГК "ДНС": Нормальная рыночная ситуация для бизнеса - когда ни о каких институтах помощи ты просто не задумываешься
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