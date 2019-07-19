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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:15 |
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Владимир Рубахин: Сырьевая направленность Дальнего Востока осталась
Владимир Рубахин, генеральный директор ЗАО "Агротек Холдинг":
- Хотелось бы сказать о некоторых трендах. В последние годы усилился отток населения с Дальнего Востока, что снижает внутренний рынок. Глубина провала выше известных цифр, поскольку уезжают коренные жители, те, которые здесь родились, и вывозят детей с территории. На их место приезжают люди в основном из Средней Азии. Это люди из другой культурной среды, с другими потребительскими предпочтениями. Грубо говоря, живут они на 100 долларов в месяц. Понятно, что это не та внутренняя среда, которая будет развивать рынок.
С экспортом прорывов тоже нет, на мой взгляд, Азия нас не ждет. Азиатов больше интересует сырье. Покупают они, например, сою, интересуются гречкой, рисом, но продукты вторичной переработки находятся вне поля внимания зарубежных партнеров. Поэтому сырьевая направленность Дальнего Востока осталась. Ничего, собственно здесь не поменялось.
Другое дело, что туризм потихоньку начал раскачиваться. И за счет притока туристов внутренняя среда начала понемногу ориентироваться на спрос этих приезжих, которые, наверное, тратят здесь какие-то деньги. Мы на Камчатке это видим. Кроме туризма больших побед я в этом плане, честно говоря, не вижу.
Что касается агропромышленного комплекса, то мы сегодня стали чувствовать дыхание компаний, которые находятся в Сибири и за Уралом. Федеральные игроки заходят на Дальний Восток при помощи инструментов развития, территорий опережающего развития, что теснит локальный бизнес, поскольку традиционно те, кто не находился в зоне льготных налоговых режимов, испытывают сейчас трудности вдвойне. С одной стороны, входят федеральные компании с неограниченными финансовыми и политическими ресурсами, а с другой стороны, они работают в льготных налоговых режимах, что еще больше усиливает конкуренцию. Мы наблюдаем, что немногие выживают в данной ситуации, только те, кто имеет запас прочности на сегодняшний день.
Наше предприятие не использует китайцев в качестве рабочей силы, а опирается на внутренний рынок. Здесь есть проблемы. С одной стороны, высококвалифицированные специалисты нам нужны. Их, соответственно, нужно завозить по неким программам, которые сейчас существуют. Но скажу сразу: нужно стараться удерживать то население, которое живет на Дальнем Востоке. Сегодня эту программу нужно распространять и на выпускников вузов, которые получают дипломы и уезжают или, наоборот, – не возвращаются, получив диплом. Если они вернутся, то им нужно давать подъемные на территории, работать с первоначальным взносом по жилью, давать льготные проценты по ипотеке. Сейчас, вроде, этот вопрос пытаются сдвинуть с мертвой точки. Но если будет первоначальный взнос близкий к нулевому, и 2% – для всех, допустим, выпускников или молодых людей Дальнего Востока, то, конечно, они на запад не поедут. У них здесь будет возможность работать, учиться, развиваться. Поэтому жилищный вопрос – это ключевой для развития кадров и вообще сохранения населения на Дальнем Востоке. Ведь здесь люди не живут, они работают здесь. Как только человек теряет работу, он сразу стремится покинуть регион, потому что жить здесь без работы – дорого. В 70-80-е годы на Камчатке население выросло в три раза по отношению к 60-м. Тогда нужно было его приток обеспечить. А сейчас задача – удержать население.
Возьмите статистику, сколько молодежи закончило вуз и уехало или сколько уехало учиться и не приехало. Там цифры будут в районе 80%. Узбеками это заполнить или китайцами? Зачем сюда везти за 1 млн рублей иностранного рабочего или переселенца, который 2-3 года поработает, получит свои деньги и снова уедет, скорее всего? Сейчас те, кто проинвестировал в сельское хозяйство, в развитие розничных магазинов и т.д., то есть – в то, что не увезешь с собой, переживают за стабильность населения на Дальнем Востоке.
По мнению некоторых депутатов, нам и так много дают. Я возражу. Сегодня центральные регионы – Москва, Санкт-Петербург, города миллионники стали оживать в России, и они становятся магнитом. Нужно создать такой потенциал, чтобы здесь легче, лучше, удобнее стало жить и работать. А дальше уже – строить планы по развитию промышленности, сельского хозяйства. Житель Дальнего Востока должен быть защищен законом как имеющий льготы на строительство жилья, он должен иметь более высокие социальные гарантии по проезду на материк и т.д. Предприниматели уже давно предлагают на Камчатке строительство доступного жилья, где и работодатель участвует, и работник, и немного государство помогает. Приезжий в ипотеку не пойдет на Дальнем Востоке, потому что он не знает, будет ли он здесь жить и работать. А местным этот инструмент нужен.
В этом плане стало тяжелее работать на Дальнем Востоке. Конкуренция за кадры возрастает, внутренний рынок скудеет, покупательная способность падает. В этих условиях социальная политика заявляет о себе уже громко. А все остальное – сельское хозяйство, инфраструктурная поддержка – это все здорово, конечно, но кому мы это все потом продавать будем?
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