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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:14 |
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Дмитрий Никифоров: Мы рискуем потерять квалифицированные кадры
Дмитрий Никифоров, генеральный директор ООО Совхоз "Искра":
- В этом году мы подали документы на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток, создав для этого крестьянско-фермерское хозяйство. Еще полгода назад я не думал об этом. У нас устойчивое во всех отношениях сельхозпредприятие, мы активно развиваемся, создаем новые современные производства, пытаемся осваивать экспортные рынки. И делаем это вполне успешно. Но сейчас ситуация складывается таким образом, что мы посчитали для себя целесообразным стать резидентом СВП. Главная причина – возможность получить налоговые льготы.
Мы рассчитываем за счет этих льгот решить сложный в сельском хозяйстве кадровый вопрос – высвободившиеся деньги мы планируем использовать на повышение зарплат для удержания сотрудников и привлечения новых кадров. У нас работают высококвалифицированные специалисты, но мы рискуем потерять их, поскольку в Приморский край приходят крупные инвесторы, с большими финансовыми возможностями, заинтересованные в квалифицированных кадрах и готовые платить им высокие зарплаты. Конкуренция за кадры, и без того высокая, у нас в крае в ближайшем будущем будет только возрастать. Не так давно в руководстве края было принято решение об обнулении квот для иностранной рабочей силы. Следующий год будет переходным, и привлечение иностранных рабочих еще сохранится в том или ином количестве, но через год сельское хозяйство края окажется в очень непростой ситуации. Если не будет китайцев, то собственники земли, которую сдавали им в аренду, предложат ее на рынке. По нашим оценкам, таких площадей будет предложено не менее 75 тыс. гектаров. Эту землю кто-то должен будет обрабатывать. Мы готовы привлекать местную рабочую силу, обучать механизаторов. И на это будем использовать, в том числе, деньги, сохраненные благодаря льготному налоговому режиму.
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