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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Ноября, 00:29 |
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Сергей Дарькин, президент ПАО "ТИГР": Устойчивое рыболовство - это устойчивое законодательство
И, если брать небольшую ретроспективу, из отрасли, когда не выплачивались зарплаты и погибали рыбацкие поселки, получили отрасль, которая очень эффективно и динамично развивается. Она открыта для всех внешних и внутренних вызовов. И все это благодаря той законодательной базе, которая была сформирована за последние годы. Устойчивое рыболовство - это устойчивое законодательство, в первую очередь.
Кстати, я считаю, что наша система управления квотами - одна из самых хороших в мире. Это показывают наши многолетние исследования. Здесь нам, конечно, надо брать лучшее, что есть из мирового опыта, но ни в коем случае не забывать нашу науку, наш долгосрочный опыт, который мы имеем в таких сложных частях мира, как Северная Пацифика (северная часть Тихого океана, обладающая самыми большими в мире запасами биоресурсов - Прим. авт.) и Баренцево море.
Вспоминая 2003 год, когда был принят закон о рыболовстве. Тогда было принято решение об историческом принципе распределения квот (принцип распределения рыболовных квот, когда разрешения на вылов получают компании, работавшие на той или иной территории раньше - Прим. авт.). И я считаю, что это достаточно серьезная победа, которая была одержана в свое время. На мой взгляд, мы должны еще раз внимательно подойти ко всем этим вопросам, для того, чтобы не ошибиться. Нам предстоит очень большая работа по новым вызовам, которые есть, действительно, в мире.
Положительных моментов сегодня очень много, но я бы хотел сказать и о негативных. К примеру, аукционы по крабу, которые глубоко все обсуждают. Я хочу привести пример прошлого (2017) года. Компания из нашей группы купила на аукционе квоту на краб синий в зоне «Приморье» на 33%. Примерно это всего лишь 120 тонн краба, которые мы могли выловить. А после того, как получили квоту на 2018 год, оказалось, что вместо 118 тонн мы получили всего лишь 58 тонн. Потому что наука в два раза уменьшила количество краба. Ну и как нам после этого покупать современные суда, которые стоят по 50 млн евро? С такими неизвестностями, которые у нас есть.
Или пример, когда в прошлом году мы купили, опять же на аукционе, 550 тонн кальмара на Южных Курилах. А в этом (2018) году планируется кальмар исключить из ОДУемых объектов. Как нам поступить - предъявлять претензии за те деньги, что мы заплатили, или как? Таких вопросов очень много. И здесь, конечно, надо очень внимательно смотреть.
Я думаю, что есть элементарный выход из той ситуации, которая сегодня сложилась. Если у нас есть недобросовестные участники рынка, то государство может с ними - одним, двумя или тремя - легко разобраться. Но ни в коем случае не уходить от принципов, которые сложились в нашей стране исторически. Если не хватает денег в бюджете, а их действительно всегда не хватает в любой стране мира, то можно повысить плату за водные биоресурсы. К примеру, можно поставить $5 за килограмм (выловленного) краба. Это примерно 24 млрд рублей ежегодных доходов в федеральный бюджет. На эти деньги можно было бы сделать полную модернизацию крупных судов нашего рыбодобывающего флота. По крайней мере, как вариант.
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