|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 28 Августа, 18:13 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Александр Чугунов: Революция нам не нужна, но отрасли требуются изменения
- Я считаю, одна из важнейших проблем нашей отрасли – это несовершенство законодательства. Противоречие в разных законах, нестыковка подзаконных актов и законов. Все ведь живые, у каждого не только свой интерес, но и элементарная перестраховка. Вы же знаете, что сейчас людей за нарушения очень жестко наказывают, не всегда понятно, за что. И они предпочитают сделать все, чтобы защитить себя, говорят: я вам этого не позволю. Проблемы мелкие, но их так много, что ты вынужден обходить там, где ты мог бы бежать.
На МАЙНЕКСе прозвучало, что у нас до 1000 дней доходит срок документального оформления месторождения до эксплуатации, а есть страны с развитой рыночной экономикой, где достаточно 300 дней.
Чтобы изменить систему, наверное, нужен какой-то постоянный орган, который мощнейшим ресурсом последовательно работает на то, чтобы, с участием производственников и административных структур, устранять ошибки и несовершенства.
Однажды Юрий Трутнев в своем выступлении высказал мнение, что в нефтяной отрасли законодательство привели в то состояние, которое позволяет людям нормально работать. Тогда же он отметил, что золотодобывающей отрасли требуются те же меры. Пока больших изменений нет, но их необходимость очевидна для всех. Революция нам не нужна – она всегда чревата, но нужно двигаться. И делать это постепенно.
Да, нам часто приводят в пример Канаду и другие страны с гораздо более совершенной системой организации отрасли. Но не стоит забывать, что эта страна уже 200 лет существует в состоянии рыночной экономики, а мы – около 20 лет. У нас в области есть такая практика, когда госкомиссия проезжает по районам, посещает предприятия, обсуждает наболевшие вопросы с представителями предприятий. Я лет 25 назад начал принимать участие в таких встречах и недавно поднял свои старые записи. И, вы знаете, часть из вопросов уже решены. Но им на смену пришли другие. Есть над чем работать.
- Александр Чугунов: Революция нам не нужна, но отрасли требуются изменения
- Дмитрий Никифоров: Мы рискуем потерять квалифицированные кадры
- Владимир Рубахин: Сырьевая направленность Дальнего Востока осталась
- Сергей МАХУ, министр природных ресурсов Амурской области: Основной отраслевой тренд прежний - это золото
- Игорь РАССКАЗОВ, директор Института горного дела ДВО РАН: Олово имеет реальные шансы выйти на рост
- Руслан ГУБАЙДУЛЛИН, исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна": Есть шанс получить бешеный тариф
- СОН Вон Ен, профессор, Инчхонский национальный университет: У корейского бизнеса к Дальнему Востоку пока интерес со страхом
- Павел КОРЧАГИН, гендиректор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса: Революции в лесной отрасли опасны
- Ярослав СЕМЕНИХИН, гендиректор ДНИИМФ: Необходимо защитить дальневосточное производство
- Ирина ГОРКИНА, член комитета по экологии и природопользованию РСПП, к. г. н.: Экономические и экологические приоритеты должны быть равновесны
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.