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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Октября, 20:18 |
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Алексей ЕРОХИН, руководитель Дальневосточного филиала EY: Для успешной реализации проектов критически важна их детальная проработка
Все компании, которые находятся в диалоге с нами, отмечают наличие у региона уникальных особенностей, делающих его потенциально привлекательным для развития бизнеса.
К этим преимуществам относятся большие запасы полезных ископаемых, удачное местоположение вблизи крупнейших экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), богатые морские биоресурсы, высокий транзитно-логистический, рекреационный и туристический потенциал. С другой стороны, почти все сходятся во мнении относительно факторов, затрудняющих развитие бизнеса в регионе, таких как: неразвитая инфраструктура, дефицит кадров, нерасторопность и медлительность региональных администраций и сложные природные условия, высокие тарифы естественных монополий.
К сожалению, пока в восприятии как иностранного, так и большей части российского бизнеса ограничивающие факторы перевешивают потенциальные преимущества, и количество инвесторов в регионах Дальнего Востока достаточно невелико. С другой стороны, многочисленные примеры из международного опыта демонстрируют, что продуманные действия государства, осуществляемые совместно и с учетом интересов бизнеса, позволяют добиться повышения предпринимательской активности, диверсификации экономики и устойчивого роста показателей социально-экономического развития.
Особенностью Дальнего Востока является очень большая территория и маленькая численность населения. Широко известны впечатляюще низкие показатели плотности обеспечения региона железнодорожной, автотранспортной и инженерной инфраструктурой, уровень которых отличается от среднероссийского в 20-40 раз. Однако, ситуация не так катастрофична, поскольку немногочисленное население проживает довольно компактно, регион характеризуется высокой степенью урбанизации (свыше 75%), и имеющаяся инфраструктура сосредоточена в городах и поселениях.
В то же время, многие вновь осваиваемые территории значительно удалены от имеющейся инфраструктуры и кадровых ресурсов, что требует существенных дополнительных затрат на реализацию инвестпроектов. Поэтому очень важно развивать инфраструктуру в регионе не повсеместно, а в привязке к конкретным бизнес-проектам или для расширения сформировавшихся «узких мест».
Для снятия инфраструктурных ограничений, а также для решения других актуальных задач развития Дальнего Востока - диверсификации экономики, удержания и привлечения квалифицированных специалистов - правительство РФ применяет концепцию создания «точек роста»: территорий опережающего социально-экономического развития, режим Свободный порт Владивосток. Наличие подготовленных площадок и специальных льготных условий существенно облегчат инвесторам процедуру запуска бизнеса, а государство, путем предоставления дополнительных услуг, льгот и преференций, может помочь резидентам этих объектов реализовать экспортный потенциал и конкурировать на международных рынках. Тем не менее, не все преференциальные режимы сегодня можно применить на практике, так как площадки не введены в строй. Там же, где «точки роста» заработали, инвесторы только приступили к реализации своих проектов, поэтому анализировать результаты и тиражировать успех пока прежде- временно.
Особого внимания требует осуществление проектов по созданию элементов транспортной, энергетической, промышленной и социальной инфраструктуры, обслуживающих такие кластеры. В связи с большими масштабами инвестиций и сложностью проектов, для их успешной реализации критически важна детальная проработка. К сожалению, сейчас многие анонсируемые проекты недостаточно просчитаны и проанализированы, что приводит к серьезным задержкам в предоставлении финансирования и реализации. Во многом это связано с недостатками местной экспертизы и отсутствием локального опыта реализации аналогичных проектов. Поэтому крайне важно создать возможности для привлечения лучших экспертов к проработке проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.
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