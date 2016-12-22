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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Светлана САМУСЬ, юрисконсульт юридической компании "СоветникЪ": Стать банкротом - недешевое удовольствие
Закон о несостоятельности и банкротстве, многие статьи которого действуют по сегодняшний день, существует в России с 2002 года. О банкротстве физических лиц шла речь лишь в статье о банкротстве индивидуальных предпринимателей. Теперь в законе появилась большая, подробная статья о банкротстве физических лиц, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Согласно новому документу, инициировать банкротство физического лица может либо сам гражданин, либо его кредиторы. В случае если физическое лицо предусматривает возможность неисполнения обязательств перед кредиторами, то он ВПРАВЕ подать заявление о банкротстве. Если же задолженность уже превысила 500 тыс. рублей, а просрочка по платежам составляет более трех месяцев, то закон ОБЯЗЫВАЕТ должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
Но одним заявлением дело не ограничивается. Должник обязан приложить к документу множество самых разных справок, подтверждающих его несостоятельность. За большинство этих справок придется заплатить. Кстати, говоря об оплате, стоит отметить тот факт, что человек, который действительно является банкротом, вряд ли будет им признан. Дело в том, что к заявлению необходимо приложить квитанцию об оплате госпошлины в размере 6000 рублей, а также заплатить первоначальный минимальный взнос в размере 10 000 рублей за работу финансового управляющего, который будет сопровождать дело о банкротстве, не считая дополнительных сумм по оплате работы финансового управляющего. Так как дело может длиться довольно долго - в среднем не меньше года, - то сумма для потенциального банкрота вытекает довольно приличная. Более того, на любом этапе делопроизводство может быть прекращено по причине отсутствия у должника средств на оплату работы управляющего.
Если банкротство инициировано кредитором, то он берет на себя эти расходы, а потом затраченные суммы возмещаются за счет реализации имущества должника (если, конечно, оно у последнего будет).
Среди плюсов нового закона я бы отметила тот факт, что если долги действительно безнадежны, то гражданин получает цивилизованную возможность освободиться от них, признав себя банкротом. Однако для этого необходимо, по сути, предоставить суду абсолютно все сведения, касающиеся состава семьи и имущества, в том числе совместного, документы о сделках, совершенных за последние 3 года. Они, кстати, могут быть признаны незаконными, если суд выяснит, что должник преднамеренно распродавал свое имущество, готовясь к банкротству. При обнаружении таких обстоятельств должник привлекается еще и к уголовной ответственности. В случае положительного решения суда о признании человека банкротом его имя вносится в реестр банкротов, который является открытой информационной системой. Получается, что закон о защите персональных данных в отношении банкрота перестает действовать в полной мере.
Кроме этого, человек, признанный банкротом, в течение 5 лет не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и договорам займа без указания на факт своего банкротства. В течение 3-х лет банкрот не имеет права занимать руководящие должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. Если он является соучредителем компании, его доля в обществе уйдет в счет погашения долга перед кредиторами.
Стоит отметить, что за два месяца, как закон вступил в силу, к нам за консультацией обратились люди трех категорий. Первые - это те, кто подпадает под действие этого закона, но категорически не хочет становиться банкротом, считая это оскорбительным. Вторая категория - это люди, которые считают это действительно лучшим выходом из сложившейся ситуации. Третьи - граждане, о которых я говорила выше: они действительно, по сути, являются банкротами, но денег на то, чтобы подать заявление о банкротстве, у них нет.
Не слишком торопятся завести практику банкротства физических лиц и арбитражные суды, находя самые разные причины для оставления заявлений потенциальных банкротов без движения. Самым смелым на сегодняшний день оказался Новосибирский суд, который вынес решение о признании человека банкротом. Суды Дальневосточного региона подобной практикой пока, насколько нам известно, не располагают.
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