|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 21:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Золотодобычей на Чукотке займется новый резидент ТОР "Беринговский"
Резидент инвестирует 15,5 млн рублей в золотодобычу: обновит оборудование и спецтехнику, чтобы увеличить объем и качество добычи россыпного золота. Окончание проекта запланировано на 3 квартал 2017 года.
«Теперь компания ООО «Интехкомс» будет получать ряд налоговых преференций, что позволит направить сэкономленные средства на развитие предприятия и быстрее выйти на окупаемость. В ходе проекта ожидается создание новых рабочих мест для местных жителей», – сказал генеральный директор ООО «Интехкомс» Владимир Аполонов.
Напомним, на прошлой неделе резидентом ТОР «Беринговский» стало ООО «СтройИнвест-Энергия» с инвестициями в размере 43 млн рублей. В рамках реализации проекта будет проведена масштабная реконструкция Чукотской ветряной электростанции (ВЭС) №1 - заменены десять ветрогенераторов. Всего на сегодняшний день в Корпорацию развития Дальнего Востока по ТОР «Беринговский» поступило 4 заявки на общую сумму 9,258 млрд рублей, которые предусматривают создание более 550 рабочих мест.
- Чукотку согреют солнечной энергетикой
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" запустил производство детского питания
- Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки получит 3 млн рублей
- На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
- Общий объем инвестиций компании Aggreko на Чукотке составит более 6 млрд рублей
- В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок
- Резидент ТОР "Беринговский" снабжает Чукотку свежими овощами, зеленью и ягодами
- Чукотка намерена добиваться разрешения увеличения квоты на добычу 10 китов в год
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" собрал первый урожай
- На Чукотке в ТОР "Беринговский" зарегистрирован 25 резидент
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.