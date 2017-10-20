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08 Ноября 2017, 19:45 | Регион сегодня

На Камчатке проекту по реконструкции санатория "Начикинский" присвоен статус особо значимого

Присвоение проекту "Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса "Начикинский" статуса особо значимого позволит предприятию в ближайшее время получить меры господдержки в виде субсидий за счёт средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту и на возмещение части затрат на создание инфраструктуры.

Инвестиционному проекту «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский» присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта. За такое решение проголосовало большинство членов инвестиционного совета, заседание которого прошло под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Марины Суббота.

Инициатором проекта выступает ООО «Санаторий «Начикинский». Его целью является обеспечение населения края и других регионов туристическими, лечебно-профилактическими и физиотерапевтическими услугами.

«Собственниками санатория мы стали в 2013 году. На этот момент санаторий был практически в безжизненном состоянии: разрушена кровля, отсутствовали окна, коммуникации все, электропроводка. В первую очередь мы установили новые окна, отремонтировали кровлю во избежание дальнейшего разрушения зданий и восстановили все коммуникации», - рассказал генеральный директор ООО «Санаторий «Начикинский» Месроп Джавршян.   

Затем, по его словам, был разработан бизнес-план по дальнейшей реконструкции и модернизации санатория. Реализовать проект планируется в 4 этапа, два из которых уже выполнены.  

«В рамках первого этапа был восстановлен малый гостиничный комплекс на 54 номера, которые оснащены всем необходимым, открыто кафе. Во вторую очередь мы приступили к строительству открытых бассейнов – построили малый бассейн, детский бассейн и большой бассейн. Третий этап подразумевает строительство гостевых домиков для семейного отдыха, благоустройство территории, освещение. В рамках третьей очереди мы разделили всю нашу территорию на несколько зон: мангальная зона, детские площадки, сказочный городок и спортивная площадка, закуплен спортинвентарь», сказал Месроп Джавршян.

По его словам, основным этапом реализации проекта станет четвёртая очередь строительства, в рамках которой планируется восстановить лечебный корпус. В нем разместятся гостиница, процедурный кабинет, кабинеты врачей, гимнастический зал, кинозал, конференц-зал.

Общая стоимость проекта составляет 910 млн рублей, из них собственные средства инициатора – 154,3 млн рублей, заёмные средства – 755,7 млн рублей.  Завершить реализацию проекта планируется в 2020 году.

На заседании было отмечено, что реализация данного проекта будет иметь социальный эффект и позволит увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

«Объём налоговых поступлений и отчислений во внебюджетные фонды за 10 лет составит порядка 399 млн рублей, в том числе в консолидированный бюджет Камчатского края - 292 млн рублей, - отметила руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова. – Социальный эффект от реализации проекта заключается в создании 114 новых рабочих мест».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Начикинский  инвестиции  санаторий 


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