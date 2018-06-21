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Вторник| 03 Июля, 21:08 |
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Авиарейсов между Камчаткой и Японией станет больше
«По предварительным расчетам, всего в этом году чартерными самолетами на Камчатку должны прибыть не менее 700 жителей Японии. А с полуострова в Страну восходящего Солнца отправятся более 100 человек», - сообщили в агентстве.
В этом году рейсы будут выполняться как из Токио, так и из Осаки. Полеты будут осуществляться самолетами «Суперджет 100» в период с 8 июля по 16 августа, дважды в неделю.
«В стадии доработки находится решение об осуществлении этим летом чартерного сообщения между Петропавловском и Анкориджем. По предварительным данным рейсы будут осуществляться в период с июля по конец августа», - добавили в агентстве.
В 2014 году Камчатку посетили 14,5 тыс. туристов, за 2013 год - 11,5 тыс. туристов. В основном в Камчатский край приезжают гости из США, Японии и Канады.
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