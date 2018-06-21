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Новым рекордом завершился древний обрядовый праздник "Алхалалалай – 2017" на Камчатке
Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
Там рассказали, что «Алхалалалай – 2017» собрал более 200 человек из краевого центра, Елизова, Усть-Камчатского, Мильковского, Тигильского, Быстринского и Соболевского районов.
«Гости праздника приняли участие в древних обрядах благодарения природе и очищения, смогли поднести дары Хантаю и стали свидетелями установки Хантая, после чего прошли обряд очищения через кольцо из берёзовых веток. Ительмены верят, что выполнение простых действий - прохождение сквозь березовое кольцо, изображение страшных гримас - поможет избавиться от невзгод, болезней и дурных мыслей. Праздник продолжился концертной программой с участием творческих коллективов», - сказали в министерстве.
Там добавили, что в программе национального праздника было еще множество конкурсов и мастер-классов, которые тесно переплетаются с традиционной деятельностью ительменов — рыболовством, охотой, собирательством, песнями и танцами: лучший обработчик лосося, «Мимсх Алхалалалай», мужской конкурс «Льви Ихльх», лучшее национальное блюдо, лучшая уха, самая страшная гримаса.
«Кульминацией программы стал традиционный открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края. Он стартовал в субботу вечером и завершился в воскресенье утром. Парами был установлен новый рекорд, на пять минут больше, чем в прошлом году. В марафоне приняли участие дети и взрослые пары. Дети танцевали 2 часа, а взрослые продержались всю ночь», - сообщили в министерстве.
Чемпионами танцевального марафона в этом году стали Надежда Неелова из села Манилы и Дмитрий Петровец из Паланы. Второе место заняли Елена Козулина и Семен Яганов из ансамбля «Вээм» п. Палана. На третьем месте Ирина Борисова из села Соболево и Андрей Катавынин из Тымлата.
Досье "Дальневосточного капитала": Осенний ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» - это главный праздник ительменов, на котором коренные жители Камчатки благодарят природу за дары: чтобы камчатские реки были полны лососем, чтобы охота в камчатских лесах всегда была удачной. Праздник был возрожден в селе Ковран 30 лет назад, а в последние годы проходит в центре «Пимчах» у села Сосновка. С 2010 года «Алхалалалай» является официальным праздником Камчатского края наряду с эвенским «Нургенеком» и корякским «Хололо». Праздник вошел в сформированный Министерством культуры РФ национальный календарь событий, интересных для туристов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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