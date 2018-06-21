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В Камчатском крае и Иркутской области перевыберут губернаторов
По сообщению пресс-службы Кремля, оба главы написали заявления об отставке по собственному желанию. Владимир Путин их удовлетворил. Теперь как Илюхин, так и Ерощенко примут участие в досрочных выборах глав своих регионов. Вероятно, они пройдут в сентябре 2015 года.
Работу главы Камчатского края Путин, по данным РИА «Новости», оценил так: «В принципе работа организована удовлетворительно. Действительно, сделано немало, но сделать нужно будет ещё больше, вы понимаете. Край просто в прямом и переносном смысле слова золотой, люди замечательные. Нужно заниматься городом, экономикой, социальной сферой». Владимир Илюхин, в свою очередь, подтвердил: «Очень большой задел сделан, и хотелось бы эту работу продолжить».
Разговоры о переизбрании главы велись с конца 2014 года. Однако до последнего момента в правительстве региона информацию об этом не подтверждали. Владимир Илюхин руководит Камчатским краем с марта 2011 года. Сергей Ярощенко является губернатором Иркутской области с мая 2012 года.
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